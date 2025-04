Buzz Motos Mallorca; la visión de dos emprendedores mallorquines que está transformando la movilidad eléctrica en la isla

En un momento clave para la transición energética, dos jóvenes empresarios mallorquines, Alberto Aguiló Jiménez y Yeray Expósito Roldán, han sabido leer las necesidades del presente y anticiparse al futuro. Su proyecto, Buzz Motos Mallorca, no solo representa un negocio innovador, sino también una declaración de intenciones hacia una Mallorca más sostenible, moderna y conectada.

Con tan solo unos años de experiencia empresarial, estos dos visionarios han logrado abrir en Calle Llorenç Riber 26, Palma, el primer concesionario especializado exclusivamente en motos eléctricas multimarca de Baleares. Una apuesta valiente que ha tenido una respuesta sobresaliente por parte del público local.

Visión, innovación y compromiso con el entorno Alberto y Yeray detectaron un vacío claro en el mercado: la falta de un punto de referencia especializado en movilidad eléctrica sobre dos ruedas. Frente a esta necesidad, decidieron crear un espacio donde la tecnología, la sostenibilidad y el buen servicio convergieran, facilitando a los ciudadanos de Mallorca el acceso a un nuevo tipo de movilidad: silenciosa, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.“No queríamos simplemente vender motos, sino dar una solución real a la movilidad actual de la isla, donde los desplazamientos urbanos y turísticos necesitan alternativas más inteligentes”, explica Yeray Expósito Roldán.

Hoy, Buzz Motos Mallorca trabaja con las 15 marcas más vendidas en toda España, entre las que se encuentran nombres tan reconocidos como Velca, Next, Zero Motorcycles, Niu, Segway, Felo, y otras marcas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta estrategia multimarca permitiendo ofrecer al cliente una experiencia objetiva y personalizada, adaptada a cada perfil y necesidad.

Un modelo de negocio centrado en el cliente Además de la venta, el concesionario cuenta con su propio servicio técnico de mantenimiento y garantías, especializado exclusivamente en motos eléctricas. Esto brinda a los clientes una seguridad que va mucho más allá del momento de la compra, apostando por una relación a largo plazo basada en la confianza, el asesoramiento constante y la cercanía.

Alberto Aguiló Jiménez, por su parte, destaca:“Nuestro objetivo es que cualquier mallorquín, desde un joven que busca moverse por la ciudad hasta un profesional del reparto o un turista, encuentre en Buzz Motos la moto eléctrica perfecta para su día a día”.

Liderando un cambio en el ecosistema balear El impacto de Buzz Motos ya se siente en el mercado local, tanto en la cuota de motos eléctricas vendidas en Palma como en la conversación social sobre movilidad. Cada vez más ciudadanos eligen una moto eléctrica, no solo por ahorro y practicidad, sino por una nueva forma de entender la movilidad.

Más allá de lo comercial, Alberto y Yeray están construyendo un movimiento de concienciación, donde la sostenibilidad no es una moda, sino un pilar sobre el cual redefinir la manera en la que desplazarse por la isla.

Buzz Motos Mallorca es hoy un ejemplo de cómo la visión, el compromiso local y el espíritu emprendedor pueden generar un impacto real y positivo en la sociedad.

Una historia que apenas comienza, pero que ya está dejando huella en el presente… y marcando rumbo hacia el futuro.