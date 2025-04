Beatriz Crespo expone los 10 errores más comunes en el cuidado personal y cómo los microhábitos pueden cambiarlo todo

¿Y si no hiciera falta transformar por completo la rutina para empezar a sentirse mejor? No hace falta apuntarse al gimnasio a las 6 de la mañana, eliminar el azúcar de forma radical o aprender a meditar en una semana. Basta con dejar de asumir la culpa por no poder con todo y comenzar a mirar la salud desde una nueva perspectiva Durante mucho tiempo se ha promovido la idea de que el bienestar es una meta lejana, reservada para quienes disponen de más tiempo, fuerza de voluntad o suerte. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario?

Beatriz Crespo Ruiz, doctora en Medicina y Alto Rendimiento Deportivo, propone una alternativa realista para transformar el bienestar: los Microhábitos Saludables. Se trata de pequeñas acciones de menos de dos minutos, sostenibles en el tiempo, con el potencial de transformar la forma en que una persona se siente, piensa y vive. Este enfoque está revolucionando silenciosamente la manera de entender la salud y puede implementarse desde el primer día.

10 errores comunes que los microhábitos ayudan a corregir:

Creer que solo los cambios drásticos generan resultados

La percepción de que únicamente las transformaciones radicales son efectivas puede conducir a la inacción por miedo o desmotivación.

Descuidar la hidratación diaria

Una ingesta insuficiente de agua afecta funciones corporales esenciales y disminuye los niveles de energía.

Permanecer sentado durante largos periodos sin pausas activas

El sedentarismo prolongado contribuye a problemas posturales y reduce la circulación sanguínea.

Responder impulsivamente a mensajes o correos electrónicos

La ausencia de una breve pausa antes de reaccionar puede aumentar el estrés y derivar en respuestas inapropiadas.

Consumir excesivamente estimulantes como la cafeína

El abuso de café u otras bebidas estimulantes puede alterar los ciclos de sueño y aumentar la ansiedad.

Seguir dietas restrictivas que eliminan grupos alimenticios completos

Excluir alimentos sin una orientación profesional puede causar deficiencias nutricionales y desórdenes alimentarios.

No realizar actividad física después de las comidas

La falta de movimiento tras la ingesta de alimentos puede ralentizar la digestión y afectar el metabolismo.

Mantener horarios de sueño irregulares

Acostarse y levantarse a distintas horas cada día desajusta el ritmo circadiano y afecta negativamente la calidad del descanso.

Reducida exposición a la luz natural

Permanecer en interiores durante todo el día limita la producción de vitamina D e impacta negativamente en el estado de ánimo.

Diálogo interno negativo y autocrítico

Los pensamientos autocríticos constantes deterioran la autoestima y el bienestar emocional.

Cómo corregir estos errores con microhábitos saludables

Beatriz Crespo plantea la implementación de microhábitos saludables: pequeñas acciones de menos de dos minutos que, al ser incorporadas de manera constante, producen mejoras significativas en la salud y el bienestar. Estos microhábitos están diseñados para integrarse fácilmente en la rutina diaria, superando barreras como la falta de tiempo o la exigencia de esfuerzo elevado.

Algunos ejemplos prácticos:

Beber un vaso de agua al despertar activa el metabolismo y mantiene una hidratación adecuada.



Levantarse y estirarse durante un minuto cada hora combate el sedentarismo y mejora la circulación.



Realizar tres respiraciones profundas antes de responder a un mensaje reduce el estrés y mejora la claridad mental.



Sustituir el segundo café del día por una infusión disminuye la ingesta de cafeína y favorece el descanso nocturno.



Añadir una porción extra de frutas o verduras en cada comida mejora la nutrición sin recurrir a dietas restrictivas.



Caminar durante cinco minutos después de comer facilita la digestión y regula los niveles de azúcar en sangre.



Acostarse a la misma hora cada noche contribuye a establecer un patrón de sueño saludable.



Tomar el sol durante unos minutos al día, incluso desde una ventana , mejora el estado de ánimo y estimula la producción de vitamina D.



Escuchar una canción favorita al final del día sirve como herramienta de relajación y bienestar emocional.



Mirarse al espejo y decir algo positivo sobre uno mismo fortalece la autoestima y promueve un diálogo interno saludable.

La adopción de estos microhábitos permite corregir de forma sencilla y efectiva muchos de los errores más comunes en el cuidado personal, promoviendo una mejora sostenible en la calidad de vida.

Acerca de Beatriz Crespo

Beatriz Crespo es doctora en Medicina y Alto Rendimiento Deportivo, empresaria, investigadora y divulgadora, considerada una de las figuras más influyentes en el ámbito del bienestar y la salud basada en el estilo de vida.

Creadora del concepto de microhábitos saludables, ha desarrollado un enfoque innovador basado en evidencia científica, que demuestra como acciones simples y breves pueden producir cambios duraderos en la salud física, mental y emocional, sin requerir fuerza de voluntad extrema. Este método ha sido implementado con éxito en entornos corporativos, deportivos y personales.

Es fundadora de Freedom & Flow, una empresa pionera en la integración de bienestar y tecnología, donde ha diseñado herramientas basadas en inteligencia artificial y análisis de datos para personalizar estrategias de salud y rendimiento. Su experiencia abarca colaboraciones con empresas líderes, deportistas de élite y particulares.

Autora del libro Microhábitos Saludables, un bestseller que combina creatividad humana e inteligencia artificial para hacer del cambio un proceso accesible y práctico. Su segundo libro, editado por Penguin Random House, ya está en preventa, reforzando su papel como referente en la divulgación del bienestar respaldado por la ciencia y la tecnología.

Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, entre ellos:

Top 100 Mujeres más Influyentes de España



Top 100 Líderes Disruptivos e Innovadores



Top 100 Women in Sports



Globant Awards



101 Nova Talent



HR Tech Summit Winners

Beatriz Crespo participa regularmente en medios de comunicación y conferencias internacionales, donde comparte su visión sobre la revolución del bienestar, la neurociencia de los hábitos y el impacto de la tecnología en la salud.

"El problema de la mayoría no es la falta de motivación, sino pensar demasiado antes de actuar. Con microhábitos, el cambio ocurre sin resistencia" – Beatriz Crespo.

