El cambio de paradigma en el turismo de aventura es ya una realidad

En recientes publicaciones especializadas y a través de diferentes federaciones deportivas, se constata que en los últimos años hay un interés creciente en la práctica del trekking o del senderismo en España. Las federaciones informan de crecimientos de hasta un 19% anuales en licencias federativas seguros de montaña desde la pandemia. Para averiguar que impacto está teniendo este crecimiento en el mercado y detectar las causas de este fenómeno tenemos a Manaslu Adventures, una de las agencias especializadas en deportes outdoor más reconocidas del panorama nacional que nos informa sobre las consecuencias de este fenómeno. En particular, Sandra Amenedo, su Directora de Marketing nos ofrece una aproximación las razones de ello. Con un enfoque a los viajes de aventura, pero con un enfoque muy sostenible, la compañía ha creado un modelo único de viajes experienciales que atrae a aquellos que buscan algo más que un destino para la práctica de un deporte. En esta entrevista, Sandra comparte ideas sobre su filosofía, sus expediciones más transformadoras y cómo están dando forma al futuro de los viajes con propósito.

¿Cómo ha afectado este crecimiento a una agencia de viajes especializada como Manaslu Adventures?

Es evidente que los datos no engañan y que el crecimiento orgánico lo hemos notado todos los players del sector, sean fabricantes, comercio o proveedores de servicios como nosotros. En nuestro caso y como operadores de turismo de aventura el crecimiento ha sido exponencial por diferentes razones y llevamos acumulando un crecimiento del 180% en solo 3 años. Los difíciles tiempos de la pandemia nos sirvieron para marcar una reorganización estratégica que nos llevó a culminar un proyecto con excelentes resultados pero sobre todo para posicionarnos bien en el amplio ámbito de los deportes outdoor.

¿Cuáles son las claves de ese plan estratégico que os ha llevado a crecer tanto en tan poco tiempo?

En primer lugar, Confortabilidad poner el cliente en el centro es primordial. En nuestro caso, ampliamos nuestro de target de cliente a otras tipologías para cubrir otros modos de vivir la experiencia. Creamos los programas Comfort para aquellos que sin necesidad de tener experiencia buscan emociones y aventura, sin que sus descansos y comodidades queden resentidos. Unicamente con mantener un buen estado físico y el deseo de vivir una experiencia intensa te abre la posibilidad de participar en más de 100 programas disponibles para todos los públicos que cumplan esas condiciones. Sabemos que a más edad o más poder adquisitivo, hay que responder con más comodidades e itinerarios muy accesibles y logística personalizada para que el cliente disfrute y no sufra. En definitiva, respondemos a lo que esperan de una excelente organización en toda la cadena de valor. Por el otro lado y para el perfil low cost tenemos los programas Autoguiados entre ellos parejas o grupos de amigos que quieren ir solos sin guía y contratando con Manaslu Adventures toda la gestión integral de reservas la logística internacional e interna, hospedaje, seguros y asesoramiento antes y durante con mapas y los tracks diarios.

Como segundo eje del Plan, tenemos la Diversificación donde hemos ampliado nuestras experiencias añadiendo nuevas verticales como biking, wellness y adventure o multideporte. Ahora ofrecemos las 25 mejores rutas del mundo en bicicleta eléctrica o manual como un modo sostenible de explorar países inhóspitos recorriendo largas distancias sin que la condición física haya de ser necesariamente alta. También suma los nuevos programas de wellness donde incorporamos el yoga y trekking como modo de descanso vacacional, responde frontalmente al cansancio mental de una sociedad sometida a una velocidad que lleva a la fatiga o estrés y que exige descanso. Y por último la aventura o multideporte; para los intrépidos donde cada día tienen un plan diferente sea caminar, bicicleta, kayak o visitar un poblado indígena en destinos como Nueva Zelanda, Costa Rica, Canadá, Uganda o Noruega.

Y como último eje iniciamos la Distribución de nuestros programas entre las agencias de viaje generalistas que carecen del conocimiento de este tipo de experiencias y ahora ante la demanda creciente, ya incluyen en sus catálogos nuestros programas donde hemos conseguido posicionar nuestra oferta a millones de potenciales clientes que ahora si cuentan programas de aventura y sostenibles de la mano de un expertise.

¿Qué inspiró la creación de Manaslu Adventures y cómo evolucionó el concepto en la empresa que es hoy?

Sin lugar a duda la pasión de los fundadores por este tipo de experiencias nos llevó a crear la compañía en el 2017. Comenzamos con una oferta de 50 experiencias muy dirigida a un cliente muy aficionado o experto especialmente en los Alpes y Asia. Pero ese mercado es limitado. Por ello y gracias al feedback de estos años con nuestros clientes y la experiencia acumulada, lanzamos el plan estratégico 2023-2025 donde abrimos nuestro portfolio con un producto más accesible, cómodo y familiar con nuevos destinos hasta llegar a 200 experiencias en cerca de 60 países en los 5 continentes.

Muchos de sus itinerarios involucran ubicaciones remotas y grandes altitudes. ¿Cómo preparáis a los viajeros, tanto física como mentalmente, para estos entornos?

Haciendo una labor importante de asesoramiento antes del viaje donde la misión es explicar a los clientes la realidad de lo que se van a encontrar. Deben ir bien preparados mental y físicamente, conocer las distancias, altitudes, condiciones del terreno, climatológicas, infraestructuras locales, etc. Generalmente es necesaria una buena preparación física y hacer deporte al menos 2 veces a la semana, con independencia del deporte y la intensidad dependerá del programa que hayan elegido. Es esencial que el cuerpo como mínimo se ejercite de forma regular al menos los 3 o 4 meses previos al viaje así como una buena alimentación para que el cliente llegue en las mejores condiciones. También y para los que se enfrentan a actividades de alpinismo de mayor dificultad les ofrecemos cursos de formación para que disfruten sus retos con las mejores garantías físicas y mentales.

La sostenibilidad parece ser una parte fundamental de tu identidad. ¿Qué prácticas específicas sigue Manaslu Adventures para garantizar un viaje responsable?

Afortunadamente, el ADN de nuestras experiencias ya incorporan elementos sostenibles in situ para generar el menor impacto ambiental posible. Recorrer el país caminando, en bici o kayak, es ya un ahorro sustancial en la emisión de CO2. En los traslados interiores tratamos de evitar vuelos interiores y seleccionamos vehículos híbridos siempre que exista infraestructura para ello. También seleccionamos cuidadosamente los alojamientos asegurando que sean eco-friendly y apostamos como no podría ser de otra manera, por porteadores locales algo que contribuye a mejorar la economía y sostenibilidad del país. También tratamos de incorporar en nuestros programas de aventura visitas a poblaciones locales para que los clientes conecten emocionalmente con los hábitos de sus gentes como ejemplo de respeto a los valores más elementales como la solidaridad, esfuerzo, humildad, gratitud, algo que por desgracia cada vez en más difícil de detectar en la sociedad actual. Por eso, es importante que las familias viajen con los niños y se aventuren sin miedo a observar como otras personas, con mucho menos, viven igual o más felices que los que no les falta nada.

De cara al futuro, ¿qué nuevos destinos o tipos de experiencias espera presentar Manaslu Adventures en un futuro próximo?

Tras aterrizar este pasado año con nuestros clientes en Nueva Zelanda, Mongolia, Kirguistán, Albania o Costa Rica entre otros destinos, este 2025 vamos a lanzar nuevas y apasionantes experiencias en Antártida, Japón, Corea del Sur, etc.

¿Podrías compartir un ejemplo de una expedición particularmente impactante que dejó una impresión duradera tanto en los guías como en los participantes?

La verdad es que hay muchas historias de cada proyecto especialmente en las vinculadas a las grandes travesías de trekking, esquí de travesía, o alpinismo… Pero destacaría, quizás porque soy madre, las que conciernen a una familia española. Unos padres que llegaron al incio de un Gran Trekking en los Alpes con stress y excesiva tensión interna, diría que el ambiente no era el deseable para arrancar. Pasan los días y tras decenas de momentos intensos, aventuras y largas caminatas en paisajes maravillosos acabaron el Trekking emocionalmente en su punto de máxima satisfacción por lo realizado juntos, abrazados y creciendo como familia. Hasta nuestro Guia se puso a llorar de la emoción.

Sin duda, los niños o adolescentes necesitan salir de su zona comfort y vivir en un entorno de naturaleza, deporte con familia o amigos, alejada de las distracciones habituales que llevan al aislamiento y frustración.

Gracias Sandra por esta maravillosa entrevista. Con una filosofía basada en el desafío, la introspección y la conexión con la naturaleza, Manaslu Adventures continúa redefiniendo lo que significa viajar de manera significativa. Al diseñar experiencias que son tan enriquecedoras emocionalmente como físicamente exigentes, la empresa fomenta un sentido más profundo de propósito en cada viaje. Para aquellos que buscan algo más que un simple viaje, Manaslu Adventures ofrece un camino convincente hacia adelante.