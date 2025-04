Asesor.Legal revoluciona el acceso a la justicia con un asistente legal basado en inteligencia artificial

Madrid, 10 de marzo – Miguel Torres, fundador de Asesor.Legal, ha desarrollado un sistema innovador que está transformando la manera en que los usuarios acceden al asesoramiento legal y cómo los abogados gestionan los casos. A través de una plataforma pionera en Legaltech, Asesor.Legal conecta a los usuarios con abogados especializados mediante un asistente virtual basado en tecnología de OpenAI que filtra y clasifica las consultas legales de manera inteligente.

Una visión innovadora para el acceso a la lusticia: La IA como aliada El asistente de Asesor.Legal no es simplemente un sistema automatizado que responde consultas. Está diseñado para aprender de manera continua a través de un proceso de entrenamiento constante, lo que le permite mejorar sus respuestas de manera progresiva. Miguel Torres señala: "El asistente no solo se limita a contestar preguntas, sino que se adapta y evoluciona cada día, mejorando la calidad de sus respuestas a medida que gana experiencia. Este proceso de aprendizaje continuo es clave para ofrecer un servicio cada vez más preciso y relevante para los usuarios."

La Inteligencia Artificial al servicio del derecho: Resolviendo consultas jurídicas complejas Gracias al poder de la inteligencia artificial, el asistente es capaz de abordar cualquier tema jurídico. Sin embargo, lo que realmente distingue a Asesor.Legal de otros sistemas es que, aunque la IA está a cargo de proporcionar respuestas rápidas y eficientes, el equipo de expertos de Asesor.Legal supervisa cada interacción. De este modo, el sistema no es puramente automático; hay un control humano para garantizar que las respuestas sean no solo correctas, sino también adecuadas a las circunstancias particulares de cada usuario.

El asistente virtual: Filtrando consultas y facilitando la conexión con abogados especializados Este enfoque ha sido una verdadera innovación para los despachos de abogados, que ahora reciben consultas legales filtradas de manera eficiente, sin tener que gestionar casos irrelevantes o repetitivos. El asistente realiza un primer filtrado de las consultas, descartando aquellas que no presentan un interés real para los abogados, lo que permite que los despachos se enfoquen en los casos más relevantes y adecuados para su experiencia y especialización.

Conexión eficiente: Cómo el asistente optimiza la experiencia para usuarios y abogados Al detectar una necesidad genuina, el asistente recopila toda la información necesaria del usuario y la transfiere al despacho de abogados más adecuado según criterios como la especialización, ubicación y experiencia. Esto no solo agiliza el proceso de conexión, sino que también mejora la eficiencia operativa de los despachos, que pueden ahora gestionar su tiempo de forma más efectiva.

"Lo que hemos creado en Asesor.Legal es un sistema de IA que trabaja de la mano de nuestro equipo. Esto permite que el asistente no solo responda, sino que también aprenda y mejore constantemente, garantizando respuestas cada vez más precisas y adaptadas", explica Miguel Torres.

Una revolución legal: Transformando el sector jurídico con tecnología Asesor.Legal no solo ofrece un servicio revolucionario para los usuarios, sino que también está posicionando a los despachos de abogados como pioneros en el uso de tecnologías avanzadas que optimizan la eficiencia y la calidad en la prestación de servicios legales.

Con este avance, Asesor.Legal se consolida como uno de los referentes más importantes en la Legaltech, marcando el inicio de una nueva era en la que la inteligencia artificial y la supervisión humana trabajan juntas para transformar el acceso a la justicia y el modo en que los abogados gestionan su trabajo.