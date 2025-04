¿Qué busca el talento tech? Las claves para frenar la fuga en España

España quiere ser potencia digital, pero se está quedando sin gasolina. La falta de perfiles tech cualificados se ha convertido en un freno estructural para muchas compañías. Y no porque no exista talento —que lo hay y muy bueno—, sino porque ese talento está eligiendo trabajar en otro lugar. A veces, en otra empresa. Cada vez más, en otro país.

En este contexto, desde Candee, consultora de talento especializada en perfiles digitales, aseguran que no se trata solo de salarios. El problema es más profundo: muchas empresas aún no han entendido qué mueve de verdad al talento digital. En un momento en el que los profesionales eligen con lupa, seguir ofreciendo lo mismo de siempre es una vía directa al fracaso.

El mercado español necesita talento digital, pero no sabe cómo atraerlo Mientras la digitalización avanza a paso firme, las empresas españolas tropiezan una y otra vez con el mismo muro: necesitan talento digital, pero no saben cómo encontrarlo ni, sobre todo, cómo fidelizarlo. Los perfiles más demandados —data, desarrollo, UX, entre otros— no faltan en el mercado, pero sí en las plantillas. Y no es porque el talento no exista, sino porque no quiere entrar... O no quiere quedarse.

La desconexión entre lo que se ofrece y lo que se busca está generando un bucle de frustración. Muchas compañías replican fórmulas de captación heredadas de hace una década: procesos eternos, job descriptions genéricas y propuestas que no sintonizan con la realidad del sector digital.

A eso se suma una competitividad limitada frente a hubs internacionales como Berlín, Lisboa o Ámsterdam, donde los salarios, los modelos de trabajo flexibles y la proyección profesional superan ampliamente a los del mercado español.

Además, el fenómeno del “teletalento” agrava la fuga. En la actualidad, cada vez más profesionales tech trabajan desde España para empresas extranjeras, aprovechando el teletrabajo sin renunciar a mejores condiciones. Y es que, en este contexto, cambiar de empresa no siempre significa cambiar de país.

Entender qué mueve al talento: el punto de partida Ante este panorama, solo hay una vía para que las empresas recuperen su capacidad de atraer y retener talento digital: dejar de suponer y empezar a escuchar. Porque el talento no ha desaparecido. Lo que pasa es que ha aprendido a elegir. Ya no se mueve solo por salario, sino por una combinación de factores que muchas veces no aparecen en las ofertas ni en las entrevistas.

De acuerdo con el estudio The Good Digital Company, elaborado por Candee, el salario sigue siendo el principal driver de elección para el 83% los profesionales digitales, pero le siguen muy de cerca la flexibilidad horaria (81%), la conciliación (80%), el clima laboral (77%), el modelo de trabajo (73%) y la formación (72%). Además, el estudio revela un dato especialmente crítico: el 72% talento digital considera esencial que el proceso de selección sea claro y transparente. Y, sin embargo, este sigue siendo uno de los puntos más débiles en la experiencia de candidato.

Para el talento, cómo se lleva a cabo el proceso importa tanto como el resultado final. La falta de feedback, la opacidad o la desorganización pueden bastar para abandonar una oportunidad laboral que, sobre el papel, era atractiva. Escuchar es el nuevo superpoder en el mundo de la selección. Entender qué mueve al talento y cómo se siente durante todo el proceso es lo que marca la diferencia entre contratar y conectar.

¿Y si existiera otra forma de hacer las cosas? La propuesta de Candee para las empresas En un entorno donde captar y fidelizar talento tech se ha convertido en uno de los principales retos de negocio, contar con un aliado que entienda profundamente el ecosistema digital ya no es una ventaja: es una necesidad. Desde Candee, como parte de VIKO, llevan más de 20 años trabajando con talento digital, no solo identificando perfiles, sino entendiendo lo que mueve a las personas detrás de cada rol.

Pero lo que diferencia a Candee, consultora de talento para marketing digital, no es solo su experiencia, sino su forma de trabajar: procesos radicalmente transparentes, validación técnica a medida realizada por profesionales activos del sector (sus CandeeXperts), y una metodología de análisis cultural que garantiza no solo el match técnico, sino la compatibilidad humana y organizacional. En vez de buscar “el mejor perfil disponible”, Candee busca el mejor encaje posible. Porque sabe que el talento digital no quiere ser vendido: quiere ser entendido.

Y es que en un contexto donde las empresas compiten no solo por captar talento digital, sino por convencerlo de que se quede, es fundamental dejar atrás viejas fórmulas y empezar a construir relaciones reales. El reto ya no está en encontrar perfiles, sino en crear las condiciones para que el talento quiera formar parte del proyecto. Y para eso, contar con una consultora como Candee no es solo una ayuda: es una manera de volver a conectar con lo esencial. Porque solo entendiendo al talento es posible volver a enamorarlo.