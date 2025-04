Ricardo Enrique Ramos D’Agostino consolida la identidad estratégica de inversión de Grupo Capital

Grupo Capital adopta la visión de Ricardo Enrique Ramos D’Agostino, basada en análisis empresarial, disciplina y proyección a largo plazo

Basados en la visión de Ricardo Enrique Ramos D’Agostino, Presidente Ejecutivo de Grupo Capital, esta firma formaliza su identidad como un fondo privado de inversión, orientado al análisis profundo de empresas y al crecimiento sostenido de capital, dejando de lado cualquier enfoque de naturaleza especulativa.

El posicionamiento no responde a una tendencia del mercado, sino a una convicción estructural: invertir es adquirir participación en negocios que generen valor real en el tiempo, no anticipar movimientos del mercado a corto plazo.

Esta perspectiva marca una diferencia clave con respecto a otros modelos que operan con base en oscilaciones diarias, ruido financiero o expectativas de impacto inmediato.

“Nuestro trabajo no consiste en predecir precios, sino en comprender modelos de negocio, interpretar su solidez financiera y tomar decisiones consistentes con una visión de largo plazo”, afirma Ricardo Enrique Ramos D’Agostino.

Criterios que definen una posición institucional Desde Grupo Capital se enfatiza que el objetivo no es comprar acciones, sino adquirir participación en empresas, por ello se evalúa el negocio en su totalidad, independientemente del porcentaje que se pueda adquirir posteriormente; en el estudio se analizan factores como: desempeño histórico, estructura operativa y capacidad de generar efectivo a lo largo del tiempo.

Este enfoque permite identificar oportunidades con fundamentos reales y descartar decisiones motivadas por euforia o miedo.

La metodología prioriza aspectos como:

La capacidad histórica de generación de efectivo.

El uso eficiente del capital excedente.

Cantidad y estructura de deuda.

La estabilidad y enfoque del equipo directivo.

La presencia de ventajas competitivas duraderas dentro de su sector.

“Sea que compremos el 100% una empresa pequeña o el 0,001% una gran corporación, el análisis fundamental tiene el mismo enfoque, nos centramos en la naturaleza del negocio, independientemente de lo que esté sucediendo en el mercado”, sostiene Ricardo Enrique Ramos D’Agostino.

Una estrategia con principios definidos La estrategia de Grupo Capital no se ajusta con cada giro del mercado. Está diseñada para sostenerse en el tiempo y resistir a los ciclos económicos con base en nuestros criterios de valoración, y nunca por impulsos emocionales.

Las fluctuaciones de precio no son motivo de reacción, sino señales que se interpretan según el contexto de cada empresa.

“Una acción puede caer un 5 % en un día sin que cambie nada estructural en el negocio. Si el análisis está bien hecho y las cualidades del negocio que nos motivaron a invertir inicialmente se mantienen, este tipo de movimientos no altera nuestra decisión”, añade Ramos D’Agostino.

Diferenciación con fundamento Este posicionamiento representa una decisión estratégica para Grupo Capital: consolidarse como una firma que invierte con convicción, análisis profundo y visión institucional, respondiendo únicamente a criterios propios y no al comportamiento del mercado.

“Nuestro objetivo no es actuar más rápido que el mercado, o predecir cuál será su próximo movimiento, sino entender cuáles negocios seguirán generando valor en el tiempo a pesar del mercado. Invertimos cuando el valor justifica el precio, y solo cuando la empresa cumple con nuestras exigencias de calidad, consistencia y gestión”, concluye Ricardo Enrique Ramos D’Agostino.