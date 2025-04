Akiwifi lanza su servicio de internet de temporada para quienes solo necesitan conexión en periodos concretos

El acceso a una conexión fiable y flexible se ha convertido en una necesidad creciente para quienes residen temporalmente en zonas costeras o en segundas residencias. En respuesta a esta demanda, Akiwifi ha desarrollado una propuesta específica de internet de temporada que permite adaptar el servicio a los hábitos de quienes no requieren conexión de forma continua durante todo el año. Se trata de Internet Plus, una modalidad pensada para ofrecer conectividad bajo demanda, con total libertad y sin compromisos de permanencia.

Este modelo permite activar el servicio solo durante los meses en que realmente se necesita y mantenerlo inactivo el resto del año, sin perder el acceso ni tener que realizar nuevas altas. Los meses en los que la conexión no está operativa, se aplica una cuota de mantenimiento reducida, lo que supone una solución económica para quienes solo pasan temporadas en su vivienda secundaria o utilizan el inmueble de forma esporádica.

Dos velocidades adaptadas a distintos usos El servicio Internet Plus ofrece dos opciones de velocidad: una conexión de 15Mb ideal para navegación básica, uso de correo electrónico, redes sociales o videollamadas ocasionales, y una opción de 30Mb para quienes requieren mayor rendimiento, ya sea por el uso de plataformas de streaming, reuniones en línea o trabajo en remoto. En ambos casos, el cliente puede desactivar el servicio hasta un máximo de ocho meses al año, gestionando su consumo de manera flexible y adaptada a su calendario de uso.

Uno de los principales valores diferenciales del servicio es la ausencia total de permanencia, lo que permite contratar sin ataduras y cancelar o modificar el plan en función de las necesidades del momento. Esta característica ha favorecido una alta acogida por parte de usuarios que residen en zonas donde es habitual contar con una segunda residencia, especialmente en poblaciones de costa y áreas rurales.

Conectividad pensada para viviendas de uso estacional Gracias a este modelo, Akiwifi ofrece una alternativa realista y adaptada al estilo de vida de quienes alternan su residencia habitual con estancias en otra ubicación, permitiendo mantener el control sobre el gasto sin renunciar a una conexión de calidad. Con su plan de internet de temporada, la compañía refuerza su apuesta por una conectividad flexible, útil y asequible para usuarios que valoran tanto la libertad de elección como la sencillez en la gestión del servicio.