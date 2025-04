New Life Studio; la visión de Emma Apitsaryan sobre la fotografía emocional y auténtica

Hoy se habla con Emma Apitsaryan, fotógrafa especializada en maternidad y newborn, con más de 10 años de experiencia en el sector.

Se trata de una fundadora de New Life Studio en Barcelona, un espacio dedicado exclusivamente a la fotografía de embarazo y recién nacidos, y de Academia New Life, donde formamos a fotógrafos que quieren especializarse en este tipo de fotografía tan emocional y delicada.

¿Qué significa para ti la fotografía?

Para mí la fotografía es mucho más que una foto bonita. Es un recuerdo, es un sentimiento, es un mensaje que queda para siempre. Y en el caso de la fotografía de maternidad y newborn creo que tiene un valor aún más profundo.

No solo estás guardando un momento importante… también estás recordándole a esa mujer, a esa mamá, lo guapa que es, lo fuerte que es, lo especial que es ese momento que está viviendo, aunque a veces no lo vea o no lo sienta así.

¿Por qué elegiste especializarte en fotografía de maternidad y newborn?

Porque me encanta trabajar con personas reales, con emociones reales. Y porque creo que las mujeres embarazadas, especialmente, viven un proceso muy bonito pero también muy vulnerable.

Muchas veces están cansadas, inseguras, con mil miedos… y mi trabajo es justo lo contrario a lo que sienten en su día a día: es hacerlas sentir guapas, especiales, femeninas, poderosas.

Me encanta ver cómo cambian su energía después de una sesión. Es como una terapia visual.

¿Qué es lo más importante para ti en tu trabajo?

Que las personas se sientan bien. Que no sea solo venir a hacer fotos… sino vivir una experiencia. Sentirse escuchadas, mimadas, cuidadas. Que salgan de mi estudio más feliz de lo que llegaron.

Y que las fotos que se llevan no sean solo bonitas… sino que les recuerden siempre cómo se sentían en ese momento.

También haces cursos, ¿verdad? ¿Por qué decidiste enseñar a otros?

Sí, porque me gustaría que esta costumbre creciera. Que más mujeres puedan vivir esta experiencia. Que haya más fotógrafos sensibles, creativos y preparados para hacer este tipo de sesiones.

Creo que todos necesitamos guardar recuerdos bonitos, pero también sentirnos bien durante el proceso. Por eso doy cursos y workshops, para compartir lo que sé y para que cada vez haya más personas capaces de crear este tipo de magia.

¿Cómo definirías tu estilo en fotografía?

Me gusta que las fotos se vean atemporales, limpias, estéticas… pero sobre todo que transmitan calma, dulzura y mucha sensibilidad.

Para mí, lo más importante es que cuando una mujer vea sus fotos se reconozca, pero en su mejor versión… que piense: “Wow, soy yo, y estoy preciosa”.