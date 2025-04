Selección con perspectiva de género

La equidad de género y la gestión del talento con enfoque inclusivo se han consolidado como elementos esenciales para el desarrollo organizacional sostenible. En un contexto donde la diversidad y la igualdad de oportunidades son pilares para la competitividad, las empresas buscan prácticas que garanticen procesos de selección más justos, objetivos y alineados con los valores contemporáneos. En esta línea, Trivière Partners impulsa propuestas innovadoras que promueven la incorporación de la perspectiva de género en el reclutamiento, la evaluación y la toma de decisiones en materia de talento.

Procesos de selección con enfoque de equidad Trivière Partners ha desarrollado metodologías orientadas a transformar los procesos de selección, integrando herramientas y criterios que aseguren la eliminación de sesgos de género. Desde la revisión del lenguaje utilizado en las ofertas laborales hasta el diseño de entrevistas estructuradas y objetivas, la compañía apuesta por procesos donde prime la equidad, la transparencia y el reconocimiento de trayectorias diversas.

La implementación de estas prácticas no solo contribuye a la igualdad de género, sino que también mejora la calidad de las decisiones de contratación y fortalece la cultura organizacional. Asimismo, se promueve una mirada interseccional que contempla las múltiples dimensiones que pueden influir en la experiencia profesional de las personas.“Seleccionar con perspectiva de género es apostar por el talento en su diversidad, garantizando procesos justos que reflejan los valores de inclusión y equidad que demandan las organizaciones del siglo XXI”, afirman desde Trivière Partners.

Formación en sesgos y revisión de políticas internas En su compromiso con la equidad y la mejora continua, Trivière Partners también ofrece programas de formación para equipos de selección y líderes de talento. Estos espacios están orientados a la identificación de sesgos inconscientes, la revisión de políticas internas y la incorporación de buenas prácticas que favorezcan la igualdad real de oportunidades.

Además, la compañía acompaña a las organizaciones en diagnósticos de cultura y clima laboral, promoviendo entornos donde la diversidad de género no solo sea valorada, sino también activamente impulsada desde la estrategia.

Acompañamiento estratégico para una transformación real En línea con su visión transformadora, Trivière Partners pone a disposición un servicio de acompañamiento integral para rediseñar procesos de selección con una perspectiva innovadora y con impacto. Desde la consultoría en políticas de igualdad hasta la creación de indicadores de equidad en la atracción y retención del talento, la compañía ofrece soluciones alineadas con los desafíos actuales del mundo del trabajo.

Este enfoque permite a las organizaciones no solo cumplir con normativas vigentes, sino posicionarse como referentes en la gestión ética y sostenible del talento, generando valor social y reputacional.

La apuesta de Trivière Partners por una selección con perspectiva de género refuerza su compromiso con el desarrollo de organizaciones más humanas, diversas y competitivas. A través de metodologías inclusivas, formación especializada y un enfoque estratégico, la consultora impulsa un cambio profundo en la forma en que las empresas reconocen, valoran y potencian el talento.