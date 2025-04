Solo el 8% de las pymes aprovecha la IA: una consultora española quiere cerrar esa brecha

¿Por qué solo una de cada diez pymes aprovecha la inteligencia artificial? Mientras las grandes empresas lideran la transformación digital, miles de pequeñas y medianas compañías siguen sin saber cómo aplicar la IA a su realidad diaria. Frente a esta brecha tecnológica, la firma española Nevada 2.0 ha lanzado una propuesta clara: acercar la automatización inteligente a las pymes con soluciones prácticas, asequibles y adaptadas a sus necesidades reales La inteligencia artificial ya está transformando procesos clave en grandes corporaciones: desde la atención al cliente hasta la gestión del inventario, pasando por el análisis predictivo de datos. Sin embargo, la mayoría de las pymes sigue enfrentándose a obstáculos como la falta de conocimientos técnicos, el temor al coste de implementación o simplemente la incertidumbre de por dónde empezar. La firma de consultoría informática - Nevada 2.0 ha decidido centrarse en esta problemática, aportando soluciones accesibles y adaptadas al entorno real de las pequeñas empresas.

Según datos del BBVA Research, solo el 8% de las pequeñas y medianas empresas ha incorporado herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones. En contraste, más del 40% de las grandes compañías ya utiliza esta tecnología de forma habitual. Esta desigualdad tecnológica no solo acentúa la brecha de competitividad, sino que también limita la capacidad de innovación y crecimiento de miles de negocios. Para revertir esta situación, consultoriainformatica.net ofrece servicios de automatizaciones IA que permiten implementar soluciones sencillas, pero de gran impacto.

Automatizaciones simples, resultados reales

Estas automatizaciones permiten ahorrar tiempo, reducir errores y liberar recursos humanos para tareas de mayor valor. Al ser soluciones personalizadas, se adaptan perfectamente a los flujos de trabajo existentes sin necesidad de realizar cambios drásticos. Desde un sistema que extrae datos de facturas automáticamente, hasta uno que gestiona reservas o respuestas automatizadas, las posibilidades son muchas. Además, con una implementación ágil, las pymes pueden empezar a ver resultados en cuestión de días.

Enfoque integral para pymes de todos los sectores

Consultoriainformatica.net no solo ofrece tecnología, también guía en la gestión de proyectos IT de principio a fin. Gracias a su experiencia en dirección de proyectos tecnológicos, la consultora acompaña a cada cliente desde la evaluación inicial hasta la puesta en marcha, asegurando un desarrollo ordenado, medible y sin sorpresas. Su enfoque está orientado a resultados tangibles y a garantizar que la inversión en tecnología tenga un retorno real.

Además, el equipo de consultoriainformatica.net adapta la metodología según el nivel de madurez digital del cliente, empleando enfoques ágiles o tradicionales según convenga. Esto permite una mayor eficiencia en sectores tan variados como el comercio, la hostelería, la salud, la logística o los servicios profesionales.

Apoyo público para digitalizar la empresa

La propuesta de la consultora cobra especial relevancia en el contexto actual, en el que programas como Kit Consulting, promovido por el Gobierno de España, ofrecen 300 millones de euros en ayudas para que las pymes contraten servicios especializados en digitalización. Este tipo de iniciativas públicas abre la puerta a una verdadera transformación digital si se cuenta con asesoría profesional para implementarlas correctamente.

Inteligencia artificial como ventaja competitiva

Más allá del aspecto técnico, integrar inteligencia artificial en los procesos de una pyme supone una ventaja estratégica. Las empresas que la aplican ganan agilidad operativa, capacidad de análisis, automatización de decisiones y una experiencia de cliente más personalizada. En un entorno competitivo y cambiante, esto puede marcar una diferencia clave para mantenerse en el mercado y crecer.

Además, la IA permite detectar patrones, prever tendencias o automatizar informes, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. Esto no solo optimiza recursos, sino que posiciona a la empresa como más innovadora y adaptable frente a sus competidores.

¿Por dónde empezar?

La consultora recomienda:

Identificar tareas manuales que consumen tiempo o generan errores.

Evaluar qué procesos se beneficiarían más con automatización.

Trazar una hoja de ruta clara, realista y escalable. Desde tiendas online que automatizan su sistema de pedidos, hasta clínicas que envían recordatorios automáticos a sus pacientes, los casos de uso son cada vez más variados y accesibles. Lo importante es dar el primer paso.

Conclusión: el momento de actuar es ahora

La inteligencia artificial ya no es solo el futuro, es el presente. Y las pymes que se atrevan a dar el paso ahora tendrán una ventaja competitiva real y sostenible. La tecnología está lista. El conocimiento también. Solo falta tomar la decisión.

Con experiencia, cercanía y resultados tangibles, consultoriainformatica.net se posiciona como el socio ideal para la transformación digital efectiva de las pequeñas y medianas empresas. El momento de actuar es hoy.