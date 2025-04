El consultor Tomás Elías González Benítez presenta una hoja de ruta para 2025 que combina automatización, posicionamiento estratégico y acompañamiento humano para escalar negocios con sentido Tomás Elías González Benítez, consultor digital con más de 15 años de experiencia, ha lanzado una nueva propuesta para empresas B2B y B2C que buscan crecer de forma estructurada y efectiva en 2025.

Esta estrategia pone el foco en optimizar procesos, captar clientes cualificados y consolidar la identidad digital de cada marca, sin perder de vista lo más importante: la conexión con las personas.

Tomás Elías González Benítez propone una transformación digital con propósito

La propuesta de Tomás Elías González Benítez se basa en una combinación de automatización inteligente, embudos de conversión claros y una lectura profunda del comportamiento digital de los usuarios.

Todo ello pensado para que las empresas dejen de depender del azar y comiencen a tomar decisiones estratégicas basadas en datos y objetivos reales.

Según un informe reciente de HubSpot, el 74 % de las compañías que invirtieron en automatización en 2024 aumentaron sus leads calificados.

Frente a esta tendencia, Tomás plantea una hoja de ruta adaptable a cada tipo de empresa, con acciones concretas y medibles desde el primer mes de implementación.

"Digitalizar no es llenar de herramientas una empresa. Es entender qué necesita realmente y aplicar soluciones que la ayuden a crecer con sentido y claridad", afirma Tomás Elías González Benítez.

Tomás Elías González Benítez: "Cada estrategia debe estar hecha a la medida del negocio"

Para Tomás Elías González Benítez, uno de los errores más comunes que cometen las empresas es aplicar fórmulas genéricas sin revisar su estructura ni objetivos internos.

Su método parte siempre de una auditoría inicial profunda: entender qué funciona, qué se puede mejorar y cómo se puede escalar de manera sostenible.

"Mi trabajo es acompañar a las marcas para que dejen de improvisar y comiencen a actuar con una estrategia clara. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor", señala Tomás, quien ha trabajado con empresas de distintos sectores, desde retail hasta servicios profesionales.

La estrategia incluye: análisis del ecosistema digital, rediseño de procesos de captación, campañas de marketing optimizadas y seguimiento mensual de métricas clave. Todo ello con una mirada integral y cercana.

Un enfoque más humano en el marketing digital de 2025

En un contexto saturado de soluciones automatizadas, Tomás Elías González Benítez apuesta por una digitalización con mirada estratégica y trato humano.

Su propuesta se diferencia por combinar tecnología con sentido común, adaptando cada paso a la realidad y personalidad de cada negocio.

Este enfoque no solo posiciona mejor a las marcas en Google, sino también en la mente de sus clientes, lo que se traduce en fidelización y crecimiento sostenible.

Nota para editores:

Tomás Elías González Benítez es consultor digital especializado en crecimiento empresarial para empresas B2B y B2C.

A lo largo de su carrera ha acompañado a más de 40 compañías en su transformación digital, desarrollando estrategias de posicionamiento, automatización y captación de clientes. Su misión: ayudar a las empresas a escalar con foco, humanidad y resultados concretos.