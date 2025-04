El bacalao, el rey indiscutible de la Cuaresma y la Semana Santa en la cocina de Teca Sàbat

El equipo de Teca Sàbat se dedica a seleccionar los mejores ingredientes, asegurando que cada plato refleje la riqueza de la gastronomía de Cuaresma Durante la Cuaresma y la Semana Santa, el bacalao se erige como el protagonista indiscutible de la gastronomía tradicional. Este pescado, apreciado por su versatilidad y sabor, ha sido durante siglos la opción predilecta en la cocina durante este periodo de abstinencia de carnes rojas.

El bacalao: tradición y versatilidad en la cocina de la Cuaresma

La elección del bacalao durante la Cuaresma no es casualidad. Su capacidad para conservarse en salazón lo convirtió históricamente en un alimento accesible y duradero, ideal para los periodos de ayuno y abstinencia. Además, su textura firme y sabor delicado permiten una amplia variedad de preparaciones culinarias, desde platos fríos hasta guisos sustanciosos.

Teca Sàbat: una celebración del bacalao en su máxima expresión

En la cocina de la Teca Sàbat, el bacalao ocupa un lugar privilegiado en su oferta culinaria durante la Cuaresma y la Semana Santa. Su equipo de cocina, comprometido con la tradición y la calidad, elabora una variedad de platos que destacan por su autenticidad y sabor.

Entre las especialidades que los clientes pueden encontrar en las tiendas de Teca Sàbat se incluyen:

"Esqueixada" de bacalao : una ensalada fresca y ligera que combina bacalao desmigado con tomates, cebolla y aceitunas, aliñada con aceite de oliva virgen extra. Este plato se puede disfrutar durante la primavera y el verano.

: una ensalada fresca y ligera que combina bacalao desmigado con tomates, cebolla y aceitunas, aliñada con aceite de oliva virgen extra. Este Coca de brandada de bacalao : una base crujiente de masa cubierta con una suave crema de bacalao, perfecta como aperitivo o entrante.

: una base crujiente de masa cubierta con una suave crema de bacalao, perfecta como aperitivo o entrante. Potaje de garbanzos con bacalao y huevo duro : un guiso tradicional que combina legumbres y pescado, ofreciendo un plato completo y nutritivo. Este es un plato solo de Semana Santa .

: un guiso tradicional que combina legumbres y pescado, ofreciendo un plato completo y nutritivo. Este es . Bacalao con judías, ajo y guindilla : una receta que fusiona el sabor suave del bacalao con el toque picante de la guindilla y la textura cremosa de las judías. Además, es un plato muy vendido y que está disponible todo el año .

: una receta que fusiona el sabor suave del bacalao con el toque picante de la guindilla y la textura cremosa de las judías. Además, es . Bacalao Skrei a la espalda : el Skrei, conocido como el "pata negra" del bacalao, se prepara a la espalda para resaltar su sabor y textura únicos. El bacalao Skrei es un producto de temporada que no acostumbra a encontrarse el resto del año .

: el Skrei, conocido como el "pata negra" del bacalao, se prepara a la espalda para resaltar su sabor y textura únicos. El . Tortilla de bacalao con ajetes: Un plato que combina sencillez y sabor en cada bocado. Estas delicias culinarias están disponibles en las dos tiendas que Teca Sàbat tiene en Sant Cugat del Vallès, ofreciendo a los clientes la oportunidad de disfrutar de platos tradicionales sin necesidad de cocinar en casa.

Compromiso con la calidad y la tradición

El equipo de Teca Sàbat se dedica a seleccionar los mejores ingredientes, asegurando que cada plato refleje la riqueza de la gastronomía de Cuaresma. La combinación de recetas tradicionales con técnicas culinarias modernas garantiza una experiencia gastronómica que respeta la herencia culinaria y satisface los paladares contemporáneos.

Otros platos imprescindibles de Cuaresma

Aunque el bacalao es, sin duda, el gran protagonista de la Cuaresma, en las tiendas de Teca Sàbat también se pueden encontrar otros platos tradicionales que completan esta experiencia culinaria tan arraigada en la cultura. La propuesta gastronómica de estas fechas va más allá del pescado salado, incluyendo recetas que combinan sabor, producto de temporada y ese toque de cocina casera que tanto identifica a Teca Sàbat.

Entre las opciones más destacadas están las colitas de rape al horno con patatas, un plato sabroso y ligero que respeta la esencia de la cocina mediterránea. Como novedad en la carta, llega el changurro en concha de vieira, una delicia que sorprende por su presentación y potencia de sabor. Tampoco pueden faltar los canelones de marisco y rape con trufa y bechamel cremosa, una receta que Teca Sàbat reserva exclusivamente para momentos especiales como la Semana Santa y la Navidad, y que se ha convertido en uno de los grandes favoritos de su clientela habitual.

Para los amantes del arroz, cada semana se propone una nueva receta, y durante estos días brilla el arroz Illa de Riu con gambas y alcachofas: un plato que celebra el producto de proximidad y el sabor auténtico del mar y la huerta.

Y como no podía faltar el toque dulce propio de estas fechas, la propuesta de postres se completa con las torrijas con crema catalana. Un clásico de la Semana Santa que, gracias al toque personal de la casa, se convierte en el broche perfecto para cerrar cualquier menú con sabor a tradición y memoria.