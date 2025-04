LedOne Connected el accesorio necesario para el coche esta Semana Santa

Erum Vial y Vodafone refuerzan la seguridad en carretera con la LedOne Connected, ya disponible en los canales de Vodafone Empresas para todos los conductores Con la llegada de la Semana Santa y el aumento de desplazamientos por carretera, la seguridad vial se convierte en una prioridad para millones de conductores. Por ello, Erum Vial y Vodafone se unen para ofrecer la solución definitiva: LedOne Connected, la baliza V16 conectada.

Alineada con los principios de sostenibilidad, la Led One Connected se fabrica íntegramente en España con un 100% de plástico reciclado y diseñada bajo criterios de ecodiseño.

Este dispositivo sustituye al tradicional triángulo de emergencia, ofreciendo máxima visibilidad gracias a su diseño elevado, compatible con todo tipo de vehículos, incluidos aquellos con barras en el techo. Su instalación es rápida y segura mediante base magnética o adhesiva, permitiendo al conductor colocarla sin necesidad de salir del vehículo.

Gracias a la conectividad ofrecida por la red Narrowband IoT de Vodafone, la baliza transmite en tiempo real la ubicación del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, activando alertas inmediatas en paneles de carretera, aplicaciones de navegación y sistemas de asistencia, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de los servicios de emergencia. Esta conectividad está incluida hasta 2038.

La Led One Connected ya está disponible a través de los canales habituales de Vodafone Empresas, y está accesible para todos los conductores, sean o no clientes de Vodafone. Su precio de lanzamiento es de 49,95 € (IVA incluido). Además, para mayor comodidad, se ofrece la posibilidad de adquirirla mediante pago a plazos, desde solo 2,08 € al mes durante 24 meses, incluyendo la conectividad durante toda la vida útil del dispositivo.

Tips para viajar con seguridad esta Semana Santa

Revisar el vehículo antes de salir. Comprobar niveles de aceite, estado de frenos y neumáticos, y asegurarse de llevar toda la documentación en regla.

Planificar la ruta. Consultar las previsiones del tráfico y evitar las horas punta si es posible.

Descansar adecuadamente. La fatiga es una de las principales causas de accidente en carretera. Hacer pausas cada dos horas.

Llevar consigo la Led One Connected. Se estará preparado ante cualquier imprevisto con una señalización visible y conectada, que protege tanto la seguridad como la del resto de conductores.

Mantener la calma. Conducir de forma preventiva. Esta Semana Santa, viajar con la tranquilidad que ofrecen Erum Vial y Vodafone. No dejar la seguridad para mañana: anticipar el futuro y equipar el coche con la tecnología más avanzada y responsable del mercado.

Características destacadas de la luz de emergencia LED ONE Connected:

1.Conectividad: Conexión incluida hasta 2038. Conecta de manera anónima, mediante Narrow Band IoT de Vodafone, con la DGT en caso de incidencia

2.Compromiso sostenible: Fabricada mediante ecodiseño.

3.Visibilidad asegurada: Al ser más alta, garantiza una visibilidad desde cualquier ángulo.

4.Fácil uso: Gracias a su base magnética y la opción adhesiva. Además, posibilita utilizar el accesorio denominado "flecha", compatible con todos los vehículos, pero en especial con los de gran tonelaje.

5. Diseñada y fabricada en España.

6. APP MÓVIL con la que se puede comunicar con la aseguradora para mejorar el servicio de teleasistencia.