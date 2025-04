FECOMA, reconocida en los Premios de la Escuela de Emprendimiento de la UAH por su apoyo al emprendimiento universitario

FECOMA recibió el premio al 'Mentor o institución'. El reconocimiento pone en valor la estrecha colaboración que la Federación mantiene con la Escuela de Emprendimiento de la UAH, que se ha materializado, por ejemplo, en proyectos como la realización de talleres sobre cómo emprender en Economía Social, en la participación en hackathones y en la colaboración en diferentes iniciativas que fomentan una cultura emprendedora centrada en los valores de la solidaridad, la sostenibilidad y la inclusión La Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA) ha sido galardonada con uno de los Premios de la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá, en un evento muy especial que se celebró, como le correspondía a la ocasión, en un entorno único: la Capilla de San Ildefonso, en pleno corazón histórico de la ciudad complutense.

Los Premios Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá (UAH), bajo el lema "A todo lo que te ha enseñado algo, siempre vuelves", reconocen la labor de emprendedores formados en la UAH, así como de estudiantes, egresados, profesionales e instituciones que fomentan el espíritu emprendedor en la sociedad.

La cuarta edición, convocada en diciembre de 2024, contemplaba cuatro categorías: 'Emprendedor Sénior' para empresas fundadas por egresados de la UAH con más de 8 años de trayectoria; 'Emprendedor Júnior' para empresas fundadas por egresados con menos de 8 años de antigüedad;​ 'Gestor Emprendedor' para egresados que lideran proyectos innovadores dentro de organizaciones, y 'Mentor o Institución' para profesionales o entidades que apoyan el emprendimiento vinculado a la UAH.

FECOMA recibió el premio al 'Mentor o institución', como entidad comprometida con el apoyo al emprendimiento y la innovación dentro del ámbito universitario. El reconocimiento pone en valor la estrecha colaboración que la Federación mantiene con la Escuela de Emprendimiento de la UAH, y que se ha materializado, por ejemplo, en proyectos como la realización de talleres sobre cómo emprender en Economía Social dirigidos al alumnado universitario, en la participación en hackathones, proponiendo retos vinculados a la Economía Social y formando parte de los jurados, y en la colaboración en diferentes iniciativas que fomentan una cultura emprendedora centrada en los valores de la solidaridad, la sostenibilidad y la inclusión.

FECOMA agradece profundamente a la UAH el reconocimiento, que le sirve, además, para renovar su compromiso con la comunidad universitaria, a través de la promoción de un modelo de emprendimiento transformador. Además, el premio es un acicate para seguir trabajando en que la Economía Social tenga un papel protagonista y para que cada vez más jóvenes descubran que otra forma de emprender no solo es posible, sino que también es necesaria.

Recogió el premio el presidente de FECOMA, Carlos Jiménez, quien, en una breve y emotiva intervención, recordaba que la palabra emprendimiento lo es todo para FECOMA. Jiménez puso en valor el trabajo del resto de emprendedores premiados para enfrentarse al reto de crear riqueza donde antes no había más que una ilusión compartida. De hecho, Jiménez definió FECOMA como una "fábrica de sueños" y recordó que, "con trabajo, los sueños se hacen realidad", aludiendo a que grandes cooperativas, como UNIDE o GSD, una vez fueron sólo una idea. Jiménez recordó tambien que desde ASALMA, y bajo la fórmula jurídica de sociedad laboral, se crearon, en 2024, 100 empresas en la Comunidad de Madrid. Y, por último, recalcó que todos los premios son buenos, "pero cuando vienen de la universidad, su valor es doble". En estos tiempos, "en los que se recorta el presupuesto en investigación", el presidente de FECOMA ensalzó el valor del trabajo en las universidades. "Sin conocimiento, no somos nada. No somos patéticos, como dicen por ahí. Europa es la cuna de la civilización y sus universidades son la mejor prueba de ello", terminó.

El acto fue conducido por la conocida cantante, diseñadora y emprendedora Soraya Arnelas, y contó con las intervenciones de Fernando Javier Crescente, director de la Escuela de Emprendimiento, y de Eva Senra, vicerrectora de Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad.

La velada se cerró con las palabras del rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, que puso en valor el papel del emprendimiento en el entorno universitario como motor de transformación social y económica.