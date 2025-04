Los relojes Squale llegan a España de la mano de Joyería Nicols

Squale, la historia de una marca creada bajo el agua, ahora disponible en Joyería Nicols Squale no es solo una marca de relojes: es una leyenda viva del buceo profesional y de la relojería suiza de alta precisión. Hoy, los míticos Relojes Squale llegan a Joyería Nicols en Madrid, donde tradición y vanguardia se dan la mano para ofrecer a los amantes del mar y del diseño técnico suizo piezas con alma aventurera.

"Lo que más nos impresionó de Squale fue que su historia comienza incluso antes de que existiera como marca. Charles y Helene Von Büren ya fabricaban relojes en 1950 para otras casas relojeras en Neuchâtel, pero en cuanto Charles decidió unir su amor por el océano con la técnica, nació algo único", comenta Dani Nicols, director de joyería Nicols.

Fue en 1959 cuando Squale se dedicó exclusivamente a la creación de relojes de buceo, convirtiéndose rápidamente en pionera del sector. El primer Reloj Squale fue también el primer reloj del mundo diseñado y probado para ser usado bajo el agua, y obtuvo la primera patente de reloj sumergible, un hito que transformó la historia de la relojería.

Desde entonces, los Relojes Squale han sido sinónimo de fiabilidad en condiciones extremas. Por ello, fueron elegidos por la Armada Italiana y se convirtieron en proveedor oficial de la unidad de buzos de la Policía del Estado Italiano. "Cuando tienes un Reloj Squale en la mano, sabes que estás ante una herramienta diseñada para durar, no solo para lucir", señala Nicols.

Squale España: excelencia suiza en el corazón de Madrid

Con su sede actual en Ticino, Suiza, y tras cerrar sus oficinas en Milán, Squale mantiene viva su filosofía: crear relojes exclusivamente para buceadores, aventureros y amantes de la calidad relojera suiza. En Squale España, la marca cuenta con una presencia cada vez más fuerte gracias a puntos de venta oficiales como Joyería Nicols.

"En nuestra joyería de lujo, ubicada en la calle goya de Madrid, ofrecemos una cuidada selección de los mejores Relojes. No solo vendemos relojes; asesoramos, acompañamos y compartimos la historia que hay detrás de cada Reloj Squale", concluye Dani Nicols.

Si se está buscando un reloj con carácter, autenticidad y alma submarina, es el momento de descubrir el universo de Squale en Joyería Nicols, el hogar de los verdaderos relojes de buceo en Madrid.