ClauniCanarias, soluciones avanzadas para mantener las viviendas protegidas de la humedad

La humedad en entornos residenciales constituye un problema transversal que afecta a múltiples niveles. En el plano estético, provoca condensación en ventanas, manchas, desprendimiento de pintura y deterioro de revestimientos.

Desde el punto de vista estructural, facilita la corrosión de armaduras, el agrietamiento del hormigón y la degradación progresiva de los cimientos. A nivel de salud, se asocia al empeoramiento de patologías respiratorias, dolencias reumáticas y una exposición constante a ácaros.

En este sentido, la búsqueda de soluciones que aseguren una edificación protegida permanente frente a la acción del agua se vuelve una prioridad en sectores de obra nueva y rehabilitación. ClauniCanarias aborda este reto mediante tecnologías basadas en cristalización activa para mantener las viviendas libres de humedad.

Impermeabilización activa mediante cristalización capilar ClauniCanarias, distribuidor exclusivo en Canarias de los productos Penetron, comercializa soluciones técnicas avanzadas para la impermeabilización del hormigón. El sistema Penetron está diseñado para proteger el material desde su interior mediante un proceso de cristalización capilar.

Este sistema utiliza una mezcla cementosa compuesta por cuarzo, aditivos activos patentados y cemento portland, que penetra en los capilares del hormigón por osmosis. Al activarse con la presencia de humedad, los componentes químicos generan cristales insolubles que sellan grietas y microfisuras de hasta 0,4 mm, impidiendo el paso del agua.

Entre las soluciones comercializadas por ClauniCanarias se encuentran PENETRON ADMIX, que se añade directamente al amasado de la mezcla; PENETRON SLURRY, aplicado superficialmente como recubrimiento impermeable; PENEBAR SW-45 RAPID, un sellador de juntas que se expande rápidamente al contacto con el agua; y PENEBAR PRIMER, una imprimación que mejora la adherencia de los selladores al hormigón.

Todos ellos forman parte de un sistema integral que no requiere protección adicional durante el vertido, colocación de mallas o fases de curado convencionales.

Durabilidad estructural y compatibilidad técnica La tecnología cristalina de Penetron no solo permite impermeabilizar, sino también mejorar el rendimiento general del hormigón tratado. La reacción química de sus compuestos proporciona un efecto autosecante permanente: en ausencia de agua, los componentes permanecen inactivos, pero se reactivan automáticamente ante la aparición de humedad futura. Esto confiere al sistema una alta eficacia incluso en condiciones adversas y garantiza una protección continua sin necesidad de intervención adicional.

Además, la solución es compatible con cualquier diseño de mezcla y no interfiere con otros aditivos. Su formulación ha sido validada en proyectos internacionales, y su aplicación es viable tanto en estructuras nuevas como existentes. Su eficacia frente a presiones hidrostáticas extremas, agentes químicos agresivos y ciclos térmicos repetidos ha sido probada en laboratorios certificados, avalando su calidad técnica y su resistencia a largo plazo.

El sistema Penetron, representado en Canarias por ClauniCanarias, se posiciona como una respuesta técnica eficaz para conservar las estructuras de hormigón protegidas permanentemente frente a los efectos de la humedad.