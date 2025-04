Como crecer en el negocio digital por Salvador Martinez, CEO de LIBO Marketing

El pasado 4 de abril de 2025 se celebró en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes una jornada de marketing digital enfocada en el desarrollo de herramientas para negocios que quieren crecer en el entorno digital.

Allí, Salvador Martínez, CEO de Libo Marketing, una empresa de la localidad, explicó ante una audiencia de empresarios del municipio las mejores técnicas para llevar las redes sociales de los negocios así cómo crecer en el entorno tan competitivo como es el digital.

La colaboración del ayuntamiento con una empresa local El ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes congregó a empresarios de toda la localidad para hablar de marketing digital, una práctica ya vital para el desarrollo comercial de cualquier negocio, especialmente en el área local.

En esta jornada, Salvador Martínez expuso las mejores técnicas para el entorno digital frente a todos estos empresarios que tomaban apuntes para sus respectivos negocios.

https://libomarketing.com , una empresa de marketing digital ubicada en el propio San Sebastián de los Reyes, que ayuda a empresarios como los presentes en la jornada a impulsar sus ventas a través del canal digital de una forma sencilla y cercana.

La colaboración de Salvador en el ayuntamiento mantuvo a sus oyentes prestando atención a cada tip que les daba, explicando en todo momento lo que necesitaban para crecer en las redes sociales en 2025.

Un evento por y para empresarios Como el propio ayuntamiento anunció en su web días antes, el evento estaba dirigido a empresas, profesionales autónomos, comercios y personas emprendedoras.

Salvador inició la jornada con su exposición llamada “Cómo generar gratis el contenido en redes sociales que tu negocio necesita sin que ello te quite más de solo 1 hora”. Con este título desde la primera diapositiva atrajo las miradas de los congregantes que sabían que de esta exposición iban a sacar jugo interesante para sus negocios.

Luego continuó con enunciados divertidos y llamativos como “Los guapos no ligan”, “De no te conozco a toma mi pasta”, “Cómo trabajar con Enciclopedio” o “Tinder para negocios”, que seguían manteniendo la expectación de todos.

El CEO de Libo Marketing, experto en marketing digital, pero empresario como todos los presentes en la sala, ofreció todo su conocimiento para hacer crecer a sus compañeros de profesión y de localidad y fomentar así no solo sus negocios digitales sino el comercio de San Sebastián de los Reyes.