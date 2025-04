Empresas con corazón; Helpers Speakers y su compromiso solidario

En un mundo donde los negocios suelen girar en torno a cifras y beneficios, Helpers Speakers recuerda que hay otras maneras de hacer empresa, poniendo el corazón en el centro de sus acciones, independientemente del tamaño de la compañía. Los negocios pueden ser más que transacciones; pueden ser herramientas para cambiar vidas. Su modelo de empresa solidaria demuestra que el éxito no está reñido con la empatía y que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto enorme.

Helpers Speakers, agencia líder del sector de los conferenciantes, nació después del peor diagnóstico posible, y esa palabra que nos da tanto miedo: cáncer. En su caso, como dicen sus fundadores, fue un auténtico despertador y un Big Bang de todo lo que vendría después.

Aquello les hizo dar un golpe de timón y dejar el mundo corporativo para emprender. Pero emprender con el foco puesto no solo en ser rentables, por supuesto, sin olvidar el compromiso con la sociedad y los más desfavorecidos.

El alma de Helpers son Jesús Ripoll, ex directivo de Retail, y Raquel Sánchez Armán, también procedente de la alta dirección, como adjunta de presidencia. Conocen muy bien el terreno en el que se mueven, y saben lo que es no estar conectado con el proyecto, porque lo han vivido en el pasado. Ahora ayudan a recuperar la motivación y el engagement de los equipos a través de primeras figuras de la oratoria y líderes de opinión. Además, han lanzado una Escuela de Conferenciantes, donde forman a directivos mayormente, y profesionalizan el sector de los oradores.

Recientemente, han visitado la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para hacer entrega de un cheque de 9.600 €, demostrando que la solidaridad puede ser un pilar fundamental en el ámbito empresarial, independientemente del tamaño de la empresa. En la fotografía que ilustra el artículo, vemos a los fundadores de Helpers, Raquel y Jesús, acompañados por Isabel Orbe, directora general de AECC.

Cada trimestre, desde hace dos años, Helpers Speakers dona el 10% sus honorarios a AECC. A esta iniciativa se han sumado alguno de sus conferenciantes como Victor Küppers, Luis Pasamontes, José Luis Abajo “Pirri”, Quico Taronjí y su compañera en “Aquí la Tierra” Isa Moreno, Albert Bosch, Dani Delacámara, Ana Asensio, Julio de la Iglesia, Lucía López Sánchez, Mónica Kurtis, Cristian Sainz de Marles, Guillermo Martínez Gauna-Vivas e Inés Torremocha, cuyo trabajo y solidaridad se refleja en este cheque, destinando a apoyar la investigación y los servicios gratuitos para pacientes y familiares. Este gesto no solo refleja su compromiso con la sociedad, sino que también inspira a otras empresas a seguir su ejemplo.

La reciente donación de 9.600 € es más que una cifra; es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que juntos podemos marcar la diferencia. En un momento en el que la AECC trabaja para alcanzar el reto de superar el 70% supervivencia frente al cáncer para 2030, cada contribución cuenta.

Además de su compromiso con esta causa, Helpers está volcado en la educación infantil de los más desfavorecidos. Colaboran con ADCAM, asociación de uno de sus conferenciantes más internacionales William Kikanae, líder de los masái, en Kenia. Y hace solo dos semanas, han regresado de un viaje solidario a Sierra Leona, donde otro de sus conferenciantes más mediáticos, el músico Seydu, lleva dos décadas al frente de “Diamond Child School”. Por cierto, Raquel ha estado ingresada por malaria tras el viaje (afortunadamente, ya ha sido dada de alta)

Esta escuela solidaria da educación a más de 600 niños, la mayoría niñas, (mucho más vulnerables) en Freetown. Seydu, como cotutor legal de estos niños, vela para impedir la práctica de ablaciones, los matrimonios infantiles o cualquier tipo de explotación. Creó la escuela tras aquella incivil guerra, que asoló al país durante once años por el control de los diamantes, para devolverles a muchos niños solados y niñas víctimas de violencia sexual aquella infancia que les robaron.

Desde entonces Seydu lleva adelante casi en solitario esta maravillosa labor, gracias a su trabajo como músico y como conferenciante. Por supuesto, toda ayuda es bienvenida.

En un mundo que necesita más humanidad, Helpers Speakers destaca como un ejemplo de que existen otras formas de hacer negocios. Formas que no solo buscan beneficios, sino que también contribuyen a construir un futuro mejor para todos.

Este es precisamente el tipo de empresa que merece ser apoyada y acompañada en su crecimiento. Al seguir contratando conferenciantes a través de Helpers Speakers —sin ningún coste adicional para el cliente— se colabora con causas solidarias, como la lucha contra el cáncer y otros proyectos de impacto social.

Gracias, Jesús y Raquel, por hacer posible esta forma de ayudar.