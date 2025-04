El VI ciclo 'Música En Clave de RE- d' comienza el Domingo de Pascua en Laguardia (Álava)

Lo componen 7 conciertos o festivales, a celebrar en cada una de las ciudades de la Red Medieval, ofreciendo al visitante la posibilidad de crear su ruta y visitar las 7 ciudades medievales. El concierto de Pascua está programado en la Plaza Mayor de Laguardia y lo interpretará la Banda Municipal de Laguardia, activa desde 1881 El proyecto En Clave de RE-D es una iniciativa cultural y turística impulsada por la Red de Ciudades y Villas Medievales, para dinamizar estos destinos mediante la música y la cultura, ofreciendo al visitante una experiencia única que combina historia, arte y tradición.

"En Clave de RE-D" es el tercer gran producto turístico de la Red, junto al Concurso de Pinchos Medievales y el circuito de carreras populares "Red-Corriendo el Medievo".

Su objetivo es promover la música de raíz -incluyendo géneros como la música folk, tradicional y sacra, pero sin descartar ningún otro- en escenarios históricos de las localidades que integran la Red.

Cada año, se organiza un circuito de conciertos y festivales en plazas, iglesias y espacios monumentales, creando una sinergia entre el patrimonio arquitectónico y la expresión musical

A lo largo del 2025 se van a realizar diferentes conciertos en las 7 ciudades y villas medievales que forman la Red Medieval. Unirlos en un ciclo, permite al visitante disfrutar de la música con raíces y conocer un poco más la historia, monumentos y deliciosa gastronomía de la Red.

Las localidades participantes son Hondarribia (Gipuzkoa), Laguardia (Álava), Estella–Lizarra (Navarra), Almazán (Soria), Sigüenza (Guadalajara), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Marvão (Portugal). Todas ellas, con menos de 17.000 habitantes, ofrecen un entorno ideal para disfrutar de la música en un contexto histórico y cultural único.

El ciclo comenzará con el Concierto de Pascua de Laguardia, el próximo 20 de abril. Lo interpretará la Banda Municipal de Laguardia, creada en 1881, cuando el Ayuntamiento y sesenta y ocho vecinos acordaron pagar dos reales mensuales durante un año para comprar instrumentos y todos los materiales necesarios para crear una banda. Se trata de la única banda de Álava que no ha dejado de tocar desde su origen y que cumple con cincuenta actuaciones anuales. Los esfuerzos de esta banda se centran en su escuela de música y en su banda joven. Es la única banda de Euskadi que sigue tocando todos los domingos música de baile desde el 19 de marzo hasta vendimia. Desde el año 2000 se encuentra al frente de la Agrupación Musical de Laguardia Eduardo Moreno. El concierto está programado, inicialmente, en la Plaza Mayor de Laguardia. En él, se interpretará un pasodoble, compuesto por el propio director, el "Pasodoble para una madre", una selección de temas de la banda sonora de Mulán, temas rusos famosos y alegres recogidos en el popurrí "Pop in the spops", y para acabar una mezcla de canciones de Alaska y Dinarama, con arreglos del propio Moreno.

Las otras seis fechas son la de la VI Velada Mustral en Almazán (Soria), que se celebrará el 18 de julio. La Velada Mustral de Almazán es un evento cultural anual que se celebra en la Plaza Mayor de Almazán. Se ha consolidado como una cita destacada en el calendario cultural de la región, atrayendo tanto a residentes como a visitantes interesados en la música tradicional en un entorno histórico.

Entre los días 18 y 27 de julio se celebrará el XI Festival Internacional de Música de Marvão. El Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM) es un evento anual de música clásica que se celebra en julio en la localidad portuguesa de Marvão, en el Alentejo. Fundado en 2014 por el director de orquesta alemán Christoph Poppen, el festival ofrece conciertos en escenarios históricos como castillos e iglesias, en un entorno natural y arquitectónico único. Con una programación cuidada y la participación de músicos de renombre internacional, el FIMM se ha consolidado como una cita destacada en el panorama europeo de festivales de música clásica.

Entre el 25 de julio y el 3 de agosto tendrá lugar el Encuentro de las Tres Culturas Boda Regia de Valencia de Alcántara (Cáceres). El Encuentro de las Tres Culturas Boda Regia de Valencia de Alcántara es un festival anual que recrea la boda real de 1497 entre la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y el rey Manuel I de Portugal. Esta celebración destaca la convivencia histórica de cristianos, judíos y musulmanes en la región, ofreciendo representaciones teatrales, mercados medievales y actividades culturales que reflejan la diversidad cultural de la época. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Boda Regia fortalece los lazos entre España y Portugal, especialmente con la colaboración de la localidad portuguesa de Marvão.

El 30 de julio tendrá lugar el concierto de verano de Eskifaia/Xatz Abesbatza en Hondarribia. Hondarribiko Eskifaia Abesbatza es una asociación cultural constituida en 1978 en la ciudad de Hondarribia por Javier Busto, que tiene como objetivo el desarrollo de la música coral.

En septiembre se ha convocado la 56º Semana de Música Antigua de Estella. La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) es un festival anual que se celebra en septiembre en Estella-Lizarra, Navarra. Desde su inicio en 1967, ofrece conciertos de música medieval, renacentista y barroca, con la participación de artistas locales e internacionales. Organizado por el Gobierno de Navarra y la Fundación Baluarte, el evento se desarrolla en diversos espacios históricos de la ciudad y forma parte de la Red Europea de Festivales de Música Antigua (REMA).

Finalmente, el 1 de noviembre actuará Lugh en Sigüenza. Lugh es un trío de música celta formado por Carolina Paterson (violín), Emiliano Evrard (guitarra) y José Manuel Alba (percusión, gaitas y whistle). Su repertorio fusiona melodías tradicionales de raíces celtas, nórdicas y medievales con arreglos contemporáneos, incluyendo adaptaciones de bandas sonoras de películas épicas y fantásticas. El grupo inició su trayectoria en la Patagonia argentina en 2015 y se consolidó en Teruel, España, en 2018. Desde entonces, han participado en diversos festivales y conciertos, destacando por su capacidad para transportar al público a través de un viaje musical por distintas culturas celtas.

El proyecto Clave de RE-D es un magnífico ejemplo de colaboración entre municipios para fortalecer la red de ciudades mediante proyectos comunes, y para poner en valor el patrimonio, utilizando espacios históricos como escenarios vivos de cultura.

En Clave de RE-D" se ha consolidado como una propuesta innovadora que enriquece la oferta cultural de las ciudades medievales, atrayendo tanto a amantes de la música como a turistas interesados en el patrimonio histórico.