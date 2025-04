GEEKVAPE publica su primer Informe de Sostenibilidad, reafirmando su estrategia en materia de sostenibilidad

GEEKVAPE, líder mundial en la industria del vapeo, reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible con la presentación oficial de su primer Informe de Sostenibilidad 2024 Recientemente, GEEKVAPE publicó oficialmente el Informe de Sostenibilidad GEEKVAPE 2024 (en adelante, el "Informe"), marcando la primera vez que la compañía presenta de forma sistemática su estrategia de sostenibilidad y su implementación en un informe independiente. Como líder global en la industria del vapeo, GEEKVAPE ha situado la sostenibilidad en el núcleo de su estrategia corporativa. Guiada por la visión de "Fortalecer la resiliencia y liderar el desarrollo sostenible del sector", la empresa impulsa sus iniciativas de sostenibilidad a través de cinco pilares estratégicos: gobernanza basada en el cumplimiento normativo y una visión a largo plazo, fabricación impulsada por la innovación, enfoque centrado en las personas, desarrollo verde y bajo en carbono, y responsabilidad con prosperidad inclusiva. Esto representa una transición integral de ser un "Creador de valor comercial" a un "Pionero en desarrollo sostenible".

Gobernanza de cumplimiento para una operación sólida

GEEKVAPE considera la gobernanza del cumplimiento como la base de su desarrollo sostenible. La compañía ha establecido una estructura de gobernanza de sostenibilidad de cuatro niveles, que abarca el nivel de toma de decisiones, el nivel de gestión empresarial, el nivel de gestión operativa y el nivel de implementación, integrando profundamente los principios de sostenibilidad en su ADN organizacional para garantizar la ejecución estratégica a largo plazo.

La empresa ha constituido un Comité de Cumplimiento encargado de supervisar de forma continua los desarrollos normativos en las regiones donde opera, lo que facilita la adopción y aplicación de estándares internos. A finales de 2024, los productos de GEEKVAPE habían obtenido un total acumulado de 6.405 certificaciones relacionadas con dispositivos de vapeo en decenas de países o regiones, con 2.294 nuevas certificaciones añadidas durante 2024, lo que representa un incremento interanual del 19,2 %. Además, en 2024, el 100 % del personal administrativo de GEEKVAPE firmó el Acuerdo de Integridad y Autodisciplina del Empleado, y se llevaron a cabo 12 sesiones de formación en ética empresarial para el personal administrativo de nueva incorporación, logrando una tasa de aprobación del 100 %. Mediante la optimización de su estructura de gobernanza, el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento y la mejora en la gestión de la seguridad de la información y la ética empresarial, GEEKVAPE ha consolidado su base operativa a nivel global.

Fabricación impulsada por la innovación para la transformación del valor

GEEKVAPE ha desarrollado un sólido ecosistema de I+D independiente, que incluye el Instituto de Investigación en Tecnologías Avanzadas y Aplicadas —centrado en tecnologías clave de vapeo—, así como centros de investigación y laboratorios, con el objetivo de acelerar los procesos de desarrollo y producción de nuevos productos y tecnologías.

A finales de 2024, la compañía había añadido 305 nuevas patentes concedidas, alcanzando un total acumulado de 1.109. Innovaciones como la tecnología de núcleo cerámico y la nueva solución tecnológica de vapeo VPU (Vaping Processing Unit) continúan posicionándose a la vanguardia del sector. Los productos de la compañía han sido galardonados con prestigiosos premios internacionales como el Vapouround Award y el Vaping360 Award. Paralelamente, la empresa ha establecido un sistema integral de gestión de calidad que abarca desde el diseño del producto hasta su fabricación. A través de evaluaciones multidimensionales del rendimiento en materia de seguridad, la compañía garantiza productos con un alto nivel de seguridad, durabilidad y una excelente experiencia de usuario. Sus filiales de propiedad total, Guangdong QISITECH Co., Ltd. y Zhuhai QISITECH Co., Ltd., han obtenido la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.

Enfoque centrado en las personas para una sinergia del talento

GEEKVAPE mantiene su compromiso con el bienestar de sus empleados, fomentando un entorno laboral seguro, saludable, equitativo e inclusivo. Mediante el fortalecimiento de los sistemas de protección de los derechos laborales y la implementación de mecanismos de desarrollo del talento en múltiples niveles, la empresa impulsa el crecimiento conjunto de las personas, la organización y el sector. En 2024, la formación interna de GEEKVAPE alcanzó un total de 76.816 asistencias y 14.100 horas acumuladas de capacitación. Asimismo, se introdujeron diversos programas de bienestar e iniciativas de atención al personal con el objetivo de fomentar un entorno de "trabajo con propósito y vida feliz". En el ámbito de la salud y seguridad laboral, Zhuhai QISITECH Co., Ltd. obtuvo en 2024 la certificación ISO 45001 y llevó a cabo seis simulacros sobre temáticas como lesiones por vehículos, accidentes con maquinaria y seguridad contra incendios, con una participación total de 4.786 personas.

Desarrollo verde y bajo en carbono para el Planeta Azul

GEEKVAPE está firmemente comprometida con la integración de los principios del desarrollo sostenible en sus operaciones empresariales. En 2024, la compañía publicó su primer Informe de Acción para la Neutralidad de Carbono y se unió oficialmente a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), comprometiéndose a "alcanzar la neutralidad de carbono operativa para 2035 y la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor para 2050".

Zhuhai QISITECH Co., Ltd. obtuvo la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. En el Parque Industrial de Zhuhai, se implementó un sistema fotovoltaico distribuido con una capacidad instalada total de 1.420 kW, se logró una tasa de reutilización del agua del 95,5 % y se convirtió en la primera instalación de la industria del vapeo en obtener la certificación LEED Platino para edificaciones sostenibles.

Simultáneamente, la compañía adoptó principios de ecodiseño y economía circular, lanzando dos productos galardonados con el iF Design Award.

Responsabilidad y prosperidad inclusiva para un ecosistema resiliente

GEEKVAPE está comprometida con el fomento de un ecosistema resiliente y sostenible. Para ello, publicó el Código de Conducta para la Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, exigiendo a sus proveedores que respalden y cumplan con sus disposiciones. A finales de 2024, la totalidad de los proveedores calificados de GEEKVAPE se había comprometido formalmente a acatar dicho código.

En el ámbito de la responsabilidad social, la compañía elaboró la Política de Contribución Social de GEEKVAPE. Además, en 2024 se creó el equipo de voluntariado "Proyecto V", que organizó cinco actividades con enfoque en la protección medioambiental.

Ese mismo año, GEEKVAPE donó 1,6 millones de RMB a la Sociedad de la Cruz Roja de China – Sucursales de Gansu y Zhuhai para apoyar proyectos locales de contribución social, ayuda humanitaria y revitalización rural. En enero de 2025, la compañía realizó una donación adicional de 1,5 millones de RMB a la Sociedad de la Cruz Roja de la Región Autónoma de Xizang, destinada a la asistencia de emergencia y reconstrucción a medio y largo plazo tras el terremoto de magnitud 6,8 ocurrido en el condado de Dingri, ciudad de Shigatse.

El Informe subraya que GEEKVAPE mantendrá con firmeza sus principios de sostenibilidad, transformando sus compromisos en acciones tangibles mediante una ejecución decidida y consistente. La empresa continuará colaborando con socios globales, profundizando sus esfuerzos en áreas clave para avanzar hacia un mundo más verde, inclusivo y próspero.

Enlace al Informe de Sostenibilidad GEEKVAPE 2024: https://www.geekvape.com/sustainability/#report