La Olma de Pedraza ofrece auténtica cocina segoviana en un entorno histórico

Fueron días de mucho peligro por las calles, no sabías lo que estabas pisando en ese momento con tanto lodo, vimos cosas muy duras y la posibilidad de no poder ducharse, comer o beber agua (no había ni supermercados, ni cajeros...), cosas tan básicas en el día a día, hizo que pasáramos por los peores momentos de nuestras vidas, nunca pensé en que podía vivir una situación así.