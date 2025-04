Andiar.com relata cómo superó la DANA con organización y compromiso humano en la entrega de vinilos decorativos

Las intensas lluvias provocadas por la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) dejaron estragos en diferentes zonas del país, afectando tanto a particulares como a empresas. En este escenario de incertidumbre, la respuesta operativa de negocios locales adquiere especial relevancia. En el caso de Andiar.com, tienda online especializada en vinilos decorativos y pegatinas para coche, la tormenta representó un desafío logístico sin precedentes. La empresa, con sede en Albal, Valencia y fabricación propia, logró mantener el compromiso con sus clientes gracias a una rápida capacidad de adaptación y a la coordinación interna de un equipo reducido pero altamente implicado. Esta entrevista a Jonathan Díaz, CEO de vinilos Andiar.com, recoge los detalles de cómo se organizó el equipo, las decisiones clave que se tomaron y el esfuerzo colectivo detrás de cada envío.

¿Cómo afectó la DANA a las operaciones diarias de Andiar.com?

Por suerte, tanto de forma personal, como de forma material; la oficina-taller y el vehículo de empresa, no les ocurrió nada. No obstante, si nos perjudicó indirectamente. Estuvimos incomunicados prácticamente 1 semana, la luz se iba a cada rato y no había mucha conexión ni de datos móviles ni Wi-FI. No podía llamar a mi familia para decirles que estaba bien. Eso sí, nos sentimos muy afortunados que personalmente estemos bien, yo personalmente, ese día tenía partido de tenis, que cancelé, viendo que el domingo había alerta roja para ese día, hay cientos de vecinos que no tuvieron la misma suerte y hubo que lamentar víctimas... Las noches entre las sirenas, el agotamiento físico y mental, fueron complicadas para dormir, aun después de horas andando ayudando por todos los pueblos afectados como voluntarios. Aquellos días me moría por abrazar a alguien. Vivimos el miedo varias veces, en nuestro pueblo, el día siguiente, nos avisaron de que se iba a desbordar de nuevo el barranco, cosa que nunca sucedió por suerte, mucho caos en todos los sentidos... Recuerdo cuando volvimos a la normalidad, que al ir a poder comprar a algún supermercado, saltárseme las lágrimas por poder comprar libremente... La recuperación fue y es muy lenta, estuvimos meses sin luz en las calles... pero nosotros estamos trabajando ahora con total normalidad.

¿Qué medidas logísticas se implementaron para mantener el flujo de trabajo?

Durante semana y media fue imposible tanto recibir material como enviar los pedidos. Estuvimos de forma intensa buscar soluciones, pero los primeros días era totalmente imposible y además nos veíamos en la necesidad de estar ayudando a los que más lo necesitaban. Se nos paró el mundo ese fatídico día, la hora o el día que vivíamos, ya no importaba... Los primeros días de trabajo, era como iniciar una nueva y emocionante aventura, con todos los retos que afrontábamos.

¿Hubo dificultades con los proveedores o con la llegada de materiales?

Justo el jueves 30 de octubre (un día después de la riada), teníamos la llegada de material de 3 proveedores... pero no fue posible la entrega, ya que toda la mercancía se perdió. No fue, tras 2 semanas que volvimos a poder tener de nuevo material. Uno de nuestros proveedores, también es de la zona, y se quedó igual de incomunicados que nosotros... Aunque en ese sentido no nos afectó tanto, ya que solemos tener una buena previsión de material.

¿Qué tipo de comunicación se estableció con los clientes durante la emergencia?

Ese mismo día, todos los paquetes se perdieron en algún lugar de los almacenes de los transportistas, así que recopilamos todos los emails de los clientes para poder informarles de la situación. Así mismo, publicamos un mensaje en la web, de que por el momento, permanecíamos cerrados hasta nuevo aviso. Todo esto, enviándolo desde la terraza comunitaria de la finca donde están nuestras oficinas y taller, ya que era el único punto con conexión a internet y aún así, todo tardaba en cargar 10 minutos o más. Recuerdo enviar los emails, que tardaban como 20 minutos en enviarse cada uno... Ofrecimos repetir pedidos o devolver dinero cuando pudimos tener una conexión más estable y hubo clientes muy agradecidos, y otros no tanto, que dada la situación, estuviéramos informando de lo que ocurría con sus pedidos.

¿Se llegó a paralizar por completo la producción en algún momento?

Sí, durante la semana y media posterior a la catástrofe, tuvimos que parar la producción, y no porque no pudiéramos a nivel interno, si no, que era imposible enviar nada fuera del pueblo y también por los cortes de luz y conexiones que tuvimos... Tras esto, ya que no había agilidad con las entregas, y el mensaje que pusimos informando a los clientes de los problemas logísticos, estuvimos con la empresa en pérdidas durante 3 meses, fue una recuperación muy lenta. Conseguir una fluidez en las entregas y tener una conexión estable a internet, nos pareció algo extraordinario en aquel momento, algo que se alargó hasta principios de diciembre.

¿Cómo afectó esto a los tiempos de entrega de productos como vinilos decorativos y pegatinas para coche?

Básicamente, todos los pedidos que fueron entrando aquellos días, fueron menos de los habituales, (dado el mensaje de estar cerrados) no se enviaron hasta el día 8 de noviembre y se enviaron desde Valencia ciudad y no desde el pueblo. Por aquellos días, los transportistas aún no entraban en el pueblo. Todo servicio tanto de recepción como entrega, estaban a 10 km y solo se podían acceder andando. Los primeros días barajamos la posibilidad de tener un punto para enviar todos los pedidos. Lo primero fue la oficina de Correos en Alcàsser, a 5km de Albal. Lo intentamos con coche, bici y andando, pero el camino, estaba totalmente impracticable, te sientes desamparado de no poder hacer nada en aquellos momentos. Entonces días después, cuando las carreteras estaban algo mejor, decidimos que nuestro punto de envío, tenía que ser más lejos del pueblo, y ahí es donde entregamos los primeros días, en la oficina de Correos de Valencia ciudad. Los pedidos por parte de Correos, también tardaban en llegar a destino. Al cabo de casi 3 semanas, ya empezó a abrir la oficina de Correos en Albal, solo para los envíos, y ahí pudimos agilizar todo el proceso. No fue hasta finales de noviembre, que volvimos a una cierta normalidad.

¿Hubo alguna acción destacada que ayudara a superar la situación con éxito?

Pensar en una estrategia de actuación para cuando volviéramos a la normalidad, fue la clave para recuperarse antes, pero había mucha incertidumbre y cosas que no dependían de nosotros. No obstante, nuestro compromiso con el pueblo, fue ayudar a todo el que pudiéramos, días en el centro de voluntariado CEIP Juan Esteve y San Carlos y ayuda a todos los vecinos que lo necesitarán para volver a recuperar nuestras vidas y a una situación más normal. Recuerdo hacer todo eso, sin ningún tipo de seguridad ni botas de agua. Tuve botas de agua después de 1 semana, un regalo que mi hizo una amiga, y que me alegre tanto de tener unas simples botas... Fueron días de mucho peligro por las calles, no sabías lo que estabas pisando en ese momento con tanto lodo, vimos cosas muy duras y la posibilidad de no poder ducharse, comer o beber agua (no había ni supermercados, ni cajeros...), cosas tan básicas en el día a día, hizo que pasáramos por los peores momentos de nuestras vidas, nunca pensé en que podía vivir una situación así. Tras la recuperación, ahora estamos centrados en las categorías como pegatinas para coche y vinilos para negocios, que son las 2 categorías dónde más han subido las ventas. Muchos negocios han vuelto a abrir y es una alegría volver a ver el pueblo con vida.

¿Qué aprendizajes dejó esta situación para una empresa del tamaño de Andiar.com?

La vida puede cambiar en cualquier momento, no hay nada seguro... lo que está claro, es que nuestra estrategia de tener proveedores locales, fue un éxito que corroboramos esos días. Esperamos nunca volver a pasar por lo sucedido, pero creo que estamos preparados más que de sobra, para poder actuar con más agilidad. Después de todo, creo que mentalmente hemos salido más fuertes, por eso está entrevista, ya que creo que lo tenemos bastante superado, pero nunca olvidaremos aquel peculiar olor a barro durante semanas o que se nos pongan los pelos de punto al escuchar el sonido del agua, el estrás post-traumático, dicen que puede durar meses...

En tiempos de adversidad, la organización, la empatía y la vocación de servicio marcaron la diferencia. Andiar.com no solo logró mantener operativas sus líneas de producción, sino que también fortaleció la confianza de sus clientes gracias a una gestión ágil, humana y responsable. Esta experiencia reafirma la capacidad de respuesta de pequeñas empresas con grandes valores, especialmente en sectores donde la personalización, como en los vinilos decorativos y las pegatinas para coche, exige compromiso total con la calidad y el tiempo de entrega.