Lanzarote entra en el calendario mundial del pádel por la apuesta coordinada de sus instituciones

Gracias a la iniciativa del Instituto Insular de Deportes y a la colaboración entre instituciones, la isla se consolida como una de las sedes del circuito mundial A1 Pádel, junto a destinos como Nueva York, Monte Carlo o Ciudad del Cabo.

Arrecife, 10 de abril de 2025 – La isla de Lanzarote acogerá, del 21 al 27 de abril, una nueva edición del A1 Pádel Open, una prueba oficial del circuito internacional que reunirá en Marina Lanzarote a más de 200 jugadores profesionales procedentes de distintos países. La celebración de este evento representa un nuevo hito en la estrategia de consolidación de la isla como destino de referencia para la organización de eventos deportivos de alto nivel.

La designación de Lanzarote como sede del circuito A1 Pádel ha sido posible gracias al impulso del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote y a la colaboración activa de Turismo Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecife y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Esta cooperación institucional ha permitido no solo garantizar la celebración de un evento de primer nivel, sino también maximizar su proyección y retorno para la isla en términos deportivos, turísticos y económicos.

El circuito A1 Pádel, fundado en 2020, ha experimentado un crecimiento exponencial y actualmente cuenta con sedes en cuatro continentes, con ciudades anfitrionas como Nueva York, Monte Carlo, Buenos Aires, Ciudad del Cabo o Ciudad de México. La presencia de Lanzarote en este calendario internacional no solo visibiliza el potencial deportivo de la isla, sino que refuerza su proyección global y diversifica su modelo turístico, integrando el deporte como un eje estratégico del posicionamiento exterior del destino.

Durante la presentación oficial del torneo, el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, subrayó la importancia de que las distintas administraciones trabajen de forma coordinada: “la colaboración entre instituciones no es solo una herramienta de impulso, sino una condición necesaria para afrontar con éxito proyectos de esta envergadura. Este torneo es el resultado de un esfuerzo conjunto que permite avanzar en la línea de posicionar Lanzarote como un referente internacional del deporte al aire libre”.

La competición principal se celebrará en la Plaza de Naos, en Marina Lanzarote, donde se instalará el estadio central. Las fases previas, que se disputarán del 18 al 20 de abril en el Sports Club Puerto Calero, estarán abiertas a jugadores canarios.

El evento incluirá además una programación paralela de carácter educativo, promocional y social, con acciones dirigidas a escolares, jóvenes deportistas y público general, reforzando su dimensión comunitaria y su valor como herramienta de sensibilización, cohesión y promoción cultural.

Con esta segunda edición, Lanzarote consolida su presencia en uno de los circuitos más relevantes a nivel internacional en el ámbito del pádel profesional, y continúa avanzando en su estrategia de desarrollo vinculada a la sostenibilidad, la excelencia y la internacionalización del deporte y el turismo.

Las entradas estarán disponibles próximamente en la web oficial del circuito: a1padelglobal.com