Así influye la línea de vida de la piel en el envejecimiento y qué hacer para modificarla

Las expertas de Medik8, Perricone MD y la creadora de Byoode comentan cómo influye la línea de la vida La piel actúa como un diario visual de la vida. A lo largo del tiempo, factores como el estilo de vida, el entorno y las rutinas de cuidado van dejando una huella que determina su aspecto actual y futuro. Sin embargo, esta llamada "línea de vida de la piel" puede modificarse. Tal como explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD, "la forma en que dormimos, comemos, gestionamos el estrés y la atención que se le da al cuidado de la piel dejan una huella visible".

Este concepto, similar al utilizado en psicología para representar cómo el pasado influye en el presente, también tiene aplicación cutánea. "La piel tiene su propia línea de vida, una historia marcada por la exposición solar, los hábitos cotidianos y la genética", indica Raquel González, cosmetóloga y fundadora de Byoode. Con ello, se entiende que no todo está determinado, y que es posible intervenir en ese recorrido.

Manchas: el legado del sol y el estrés

La aparición de hiperpigmentaciones responde a una exposición solar acumulada, así como a hábitos no siempre adecuados. "El daño solar es acumulativo y, con el tiempo, se traduce en hiperpigmentación y envejecimiento prematuro", señala Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour. A esto se suma el impacto del estrés y de los desequilibrios hormonales. "Cuando el organismo está sometido a un estado de estrés constante, se liberan mediadores inflamatorios que pueden agravar las manchas y hacerlas más difíciles de tratar", añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

En cuanto a prevención y corrección, Raquel González insiste en la importancia de actuar con constancia: "Protegerse del sol a diario y usar ingredientes despigmentantes como la vitamina C y los hidroxiácidos puede marcar la diferencia".

Productos recomendados:

Relief Sun Moisture SPF50 de Boutijour – 39,99 €

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode – 39 €

Photo-Brightening Moisturizer SPF30 de Perricone MD – 82 €

Arrugas: más allá del tiempo

Las arrugas no responden exclusivamente al envejecimiento cronológico. La falta de descanso, la alimentación desequilibrada o la exposición solar sin protección son determinantes. "No dormir lo suficiente, la glicación provocada por el exceso de azúcar y la exposición solar sin protección son factores determinantes en la aparición de líneas de expresión y pérdida de firmeza", advierte Mireia Fernández.

La glicación, un proceso en el que el azúcar se une a las proteínas del colágeno, endurece su estructura y afecta negativamente a la elasticidad cutánea. "La piel envejece más rápidamente", resume Raquel González. A ello se suma el cortisol elevado por el estrés, que también contribuye a degradar el colágeno. González concluye: "Incorporar activos como el retinol, los péptidos y los antioxidantes ayuda a reparar y fortalecer la piel, pero sin cambios en el estilo de vida, los resultados serán limitados".

Productos recomendados:

Crystal Retinal 24 de Medik8 – 135 €

Golden Eye Dream de Byoode – 40 €

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour – 69 €

Imperfecciones: la importancia de la higiene

Descuidar la limpieza facial, aunque solo sea ocasionalmente, puede desencadenar múltiples alteraciones en la piel. "La acumulación de residuos como la grasa, el maquillaje y la contaminación genera inflamación, obstrucción de los poros y una barrera cutánea debilitada. Con el tiempo, se van a generar imperfecciones en la piel y se va a acelerar el envejecimiento prematuro", advierte Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorovicza.

La doble limpieza diaria es la clave para mantener la piel libre de impurezas y más receptiva a los tratamientos. "Por las noches, aplica un limpiador en aceite o en formato bálsamo como primer paso de la rutina para acabar con las texturas oleosas de la piel, como el maquillaje, el SPF y el propio sebo. Después, como segundo paso, un limpiador en gel para acabar con el resto de las impurezas", recomienda Raquel González.

Productos recomendados:

Metamorphosis of Narcissus de Byoode – 39 €

Super Green Poem de Byoode – 29 €

Piel apagada: lo que dice la dieta

La nutrición es otro elemento esencial en la línea de vida cutánea. "El consumo excesivo de azúcares, grasas saturadas y ultraprocesados no solo afecta a la salud general, sino que también acelera el envejecimiento cutáneo", subraya Patricia Garín. La calidad de la dieta se refleja directamente en la producción de colágeno y elastina.

La falta de antioxidantes en la alimentación también contribuye a una piel opaca. "La falta de antioxidantes en la dieta deja la piel más expuesta al daño oxidativo, lo que se traduce en una piel apagada y con signos prematuros de envejecimiento", señala Estefanía Nieto. Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme, concluye: "Para revertir este daño, es fundamental apostar por una dieta rica en frutas, verduras y ácidos grasos esenciales. Además, nutrir la piel desde el interior con suplementos ricos en omegas, antioxidantes y colágeno es esencial para fortalecer su estructura".

Producto recomendado: Skin Ultimate de Advanced Nutrition Programme – 91 €