Gi Group busca más de 1.000 riders para trabajar en importantes empresas del sector en toda España

Se trata de una campaña temporal que se extenderá hasta finales de año. Además, los interesados en el puesto tendrán la posibilidad de elegir entre jornada completa o parcial Gi Group ETT, firma de servicios de trabajo temporal, permanent placement y formación de Gi Group Holding, busca cubrir más de 1.000 puestos de riders para importantes empresas del sector logístico.

Para cubrir estas vacantes, los candidatos y candidatas necesitan tener una mínima experiencia previa en posiciones similares, disponibilidad de incorporación inmediata y siendo muy valorable que cuenten con vehículo propio (patinete eléctrico, bicicleta, motocicleta o ciclomotor), aunque no es obligatorio. Asimismo, se valorará positivamente contar con carnet de conducir tipo B con 3 años de antigüedad o carnet A1 de moto.

Se trata de una campaña temporal que comienza a mediados de abril y se extenderá hasta finales de año, en diferentes puntos de España como Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Granada, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Barcelona y Valencia. Los interesados en el puesto podrán, siempre que exista la posibilidad, elegir entre: jornada completa, jornada parcial durante 5 días a la semana o solo trabajar durante los fines de semana. En cuanto al horario, aunque dependerá de la modalidad elegida, en la mayoría de los casos se trataría de jornada partida con horario de 12:00 a 16:00H y de 19:30 a 23:30H.

Entre los beneficios de estas posiciones destacan las propinas mensuales, el plus económico por la aportación de vehículo propio (bicicleta, patinete eléctrico, motocicleta o ciclomotor) y móvil personal, y el gran ambiente de trabajo. Asimismo, en el caso de no contar con vehículo propio, lo proporcionará la empresa.

Los interesados pueden encontrar toda la información en este enlace.

Acerca de Gi Group Holding

Gi Group Holding es una multinacional de origen italiano que ofrece a sus clientes un conjunto de soluciones 360º de RR. HH. Con sede en Milán, cuenta con más de 9.000 trabajadores. El Grupo está presente en 37 países de forma directa en todo el mundo y da servicios a más de 25.000 empresas.

Actualmente, ocupa la quinta posición del ranking europeo del sector y la decimoquinta en todo el mundo. En España está presente desde 2008 y cuenta con un equipo de 410 profesionales.

Las marcas que forman parte de Gi Group Holding son: Gi Group (servicios de trabajo temporal y permanent placement), Wyser (executive search y transformación Cultural), Grafton (mandos intermedios y técnicos); Gi BPO (Outsourcing Avanzado) y Gi Training (formación y desarrollo).