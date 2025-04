Hispania Nostra y COACM unen fuerzas en la defensa del patrimonio arquitectónico de Castilla-La Mancha

Mediante la firma de un convenio suscrito por la decana del COACM, Elena Guijarro, y la presidenta de la asociación, Araceli Pereda, en la sede de Hispania Nostra en Madrid La decana del COACM, Elena Guijarro, y la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Pereda, han firmado, en la sede madrileña de la asociación, un convenio que define las líneas de colaboración entre ambas instituciones para la promoción de actuaciones en defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico de Castilla-La Mancha en particular, pero también, de todo el país.

El interés común en la defensa del patrimonio arquitectónico y urbanístico, cristaliza ahora en este documento, de periodicidad anual pero con vocación inequívoca de renovación.

Las estipulaciones del convenio determinan que ambas partes promoverán, a instancia de cualquiera de ellas, jornadas científicas y formativas, la organización de visitas guiadas, mesas redondas o talleres sobre temas relacionados con la Arquitectura y/o el Urbanismo.

Asimismo, al ámbito al convenio se circunscriben también proyectos de investigación en aquellas áreas consideradas de interés común, la cooperación en el desarrollo de programas de difusión, la concienciación social y el intercambio de información y documentación.

COACM e Hispania Nostra ya habían mostrado una excelente sintonía en el pasado, con colaboraciones ocasionales, pero continuas, en diferentes actuaciones, proyectos y congresos, como en las recientes II Jornadas de Patrimonio, celebradas en Cuenca, convocadas por el Colegio. De hecho, a la firma del convenio seguía una reunión de trabajo entre los equipos de ambas instituciones para definir ya los primeros proyectos.

"Estamos muy satisfechos de haber definido un protocolo de colaboración con una asociación tan prestigiosa como Hispania Nostra. No podemos estar más de acuerdo con el fin de esta asociación: la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España, que a nosotros nos corresponde cimentar desde la Arquitectura y el Urbanismo", afirma Elena Guijarro. La decana señalaba también la importancia que el acercamiento a las instituciones, y a la sociedad en general, tiene para el Colegio. "Defendemos mejor los intereses de los arquitectos, y aportamos más a la sociedad, cuando buscamos vías de colaboración con instituciones y asociaciones", añade la decana.

Por su parte, Araceli Pereda afirma que "somos muy partidarios de unir fuerzas y ver cómo dividir el trabajo con el objeto de abordar una labor tan amplia y tan importante como es la de salvaguardar el patrimonio cultural y natural, puesto que, en el campo de la cultura en general, y del patrimonio en particular, no suelen sobrar ni los recursos ni el personal". El convenio es una muestra más de la larga tradición de cooperación con otras entidades de Hispania Nostra.

Hispania Nostra fue fundada en 1976, inspirada en el modelo de Europa Nostra, con la que colabora estrechamente. Desde entonces se ha convertido en una de las organizaciones más reconocidas en el ámbito de la conservación del patrimonio en España.

Entre sus fines se halla la protección del patrimonio, colaborando en la conservación de monumentos, paisajes culturales, y bienes de interés histórico, la divulgación y concienciación, promoviendo el conocimiento y respeto por el patrimonio entre los ciudadanos, la gestión de la famosa Lista Roja del Patrimonio, donde se recopilan bienes culturales que están en riesgo de desaparición o deterioro y la colaboración institucional.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) es una corporación de derecho público que agrupa a los arquitectos con domicilio profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre sus principales funciones se halla la regulación del ejercicio profesional en la región, la formación continua de sus profesionales, la defensa de intereses de sus miembros ante instituciones y organismos públicos y privados, la defensa del patrimonio urbanístico y arquitectónico, y la promoción de la arquitectura organizando eventos, exposiciones y conferencias para sensibilizar al público sobre la importancia del diseño arquitectónico.

Uno de los objetivos prioritarios de la Junta de Gobierno actual del COACM es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, así como subrayar el papel del arquitecto en la conservación, mantenimiento e intervención del patrimonio arquitectónico protegido. En este sentido, el COACM ha creado un grupo de trabajo en el que se han marcado las líneas estratégicas a seguir en este sentido. Se resumen en la difusión de la necesidad de proteger el patrimonio mediante la creación de las jornadas 'Entre patrimonio y arquitectura', la colaboración con organismos, asociaciones e instituciones en defensa del patrimonio, y la formación específica de los colegiados castellano-manchegos en esta materia. "La firma de este convenio con Hispania Nostra es un paso decisivo en la consecución de todos estos objetivos", termina la decana.