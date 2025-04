IPRoyal se une a los líderes del sector en Think Global 2025 en Dublín

El cofundador de la empresa destaca las lecciones aprendidas tras expandirse a 170 países en menos de cuatro años IPRoyal, proveedor líder de proxies residenciales y otras soluciones de direcciones IP, fue uno de los participantes destacados en Think Global 2025, un evento exclusivo organizado por Google en colaboración con The Economist. Celebrado en la sede de Google para la región EMEA en Dublín (Irlanda), este foro anual al que sólo se puede asistir con invitación, proporciona a los líderes empresariales las ideas y estrategias necesarias para prosperar en medio de las complejidades globales.

Centrado en el tema de convertir ‘la ambición en realidad’, el acto de este año reunió a líderes del sector de toda la región y de fuera de ella para compartir ideas y estrategias prácticas para impulsar el crecimiento sostenible en medio de la incertidumbre mundial.

Uno de los ponentes fue Mindaugas Čaplinskas, cofundador y asesor estratégico de IPRoyal, que participó en una charla durante la sesión de profundización operativa titulada ‘Your Global Lead Generation Toolkit’. Mindaugas compartió el viaje de expansión internacional de IPRoyal, destacando cómo la compañía ha aprovechado las herramientas de Google para entrar en 80 países sólo en el último año, desde la selección de los mercados adecuados para entrar, a conseguir clientes en estas regiones, y la optimización de la rentabilidad a escala.

"Think Global es un evento del sector de primer nivel, e IPRoyal se siente honrada de haber formado parte de un cartel tan impresionante de empresas de toda la región EMEA y de escuchar directamente al equipo directivo de Google", declaró Mindaugas Čaplinskas, cofundador y asesor estratégico de IPRoyal. "Estoy especialmente orgulloso de ser el primer ponente de la región de Europa Central y del Este, lo que refleja la creciente influencia de las empresas tecnológicas de Europa Central y del Este en la escena mundial".

En la actualidad, IPRoyal presta servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países, impulsando casi 100.000 PB de datos a través de su red de proxy. De cara a un mayor crecimiento en 2025, Čaplinskas añadió: "Google sigue siendo un socio clave en nuestro viaje, desempeñando un papel esencial en nuestro crecimiento y éxito continuo".

Sobre IPRoyal

IPRoyal es un proveedor global de proxies residenciales, móviles, ISP y de centros de datos, comprometido con hacer posible que Internet sea más abierta y conectada. Con una sólida red que abarca más de 34 millones de direcciones IP en 195 países, IPRoyal ofrece soluciones proxy fiables y de alta calidad para la privacidad en línea, el web scraping, la gestión de medios sociales y el acceso a Internet sin restricciones. Comprometido con las prácticas éticas y el cumplimiento, IPRoyal prioriza la protección avanzada de datos y la eficiencia operativa para garantizar la seguridad y la fiabilidad para los consumidores y las pequeñas empresas. Dedicada a ofrecer un servicio de atención al cliente superior, la empresa ha sido reconocida sistemáticamente por G2, Crozdesk y SourceForge.