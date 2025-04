CIM UPC presenta su pionera tecnología de impresión 3D 'Direct Ink Writing' desde el estand de la XaRFA en la Advanced Factories 2025

Creada con el objetivo de facilitar la valorización y la transferencia de tecnologías de impresión 3D en la sociedad, la Fundación Centre CIM (CIM UPC) coordina desde hace tres años esta red de referencia de manufactura aditiva en Cataluña y se prepara para lanzar su spin-off PowerDIW, totalmente dedicada a esta tecnología, que abre nuevas posibilidades de aplicaciones mediante su diseño de alta potencia de extrusión y que utiliza materiales inaccesibles por los métodos tradicionales (tintes o pastas) La Fundació Centre CIM, también conocida como CIM UPC, entidad perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), ha presentado, desde el stand de la XaRFA (Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña), que coordina hace 3 años, su pionera tecnología en impresión 3D "Direct Ink Writing". La misma, abre nuevas posibilidades de aplicaciones mediante un diseño de alta potencia de extrusión que, a nivel empresarial, le permite lanzar en breve su spin-off conjunta con laUniversitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), PowerDIW , pionera en la fabricación de componentes intrincados utilizando materiales inaccesibles hasta el momento a los métodos convencionales.

Dentro de las 7 familias de impresoras 3D, en concreto en las que funcionan por extrusión de material con las que actualmente cuenta CIM UPC, la avanzada tecnología "Direct Ink Writing" permite, sin precedentes en el mercado, extruir materiales totalmente inaccesibles por los métodos tradicionales, muy viscosos y con una alta carga de partícula sólida, que permiten obtener piezas con el mejor rendimiento y propiedades. Así, los materiales que utiliza abarcan desde cerámicas, metales, biomateriales o polímeros. Algunos ejemplos en la práctica podrían ser desde un implante dental, con la corona del diente de cerámica, donde se necesite parte de la pieza de metal y la otra de cerámica, o en aplicaciones aeroespaciales, con objeto de aguantar las altas temperaturas, por ejemplo. De esta forma, la fabricación aditiva, ayuda nuevamente a abaratar costes en sectores como el Energético, la Medicina, el Dental, el Sector del Agua, la Electrónica (condensadores y placas de electrónica), o la Educación y la Investigación.

El factor diferenciador de la "Direct Ink Writing", que la convierte en pionera y única en el mercado, se centraría en su Fuerza de Extrusión, de más de 800 N, que permite que el material que se imprime sea muy viscoso.

"Por el momento, la máquina está ya disponible en el mercado y la aceptación del producto ha sido muy buena, - comenta Andrea Gusano, Project Lead de la división PowerDIW de CIM UPC-, ya que ya se han vendido 11 máquinas en Brasil, Portugal, Francia, Chile y el resto en España". Por ello y, dado que el papel fundamental de CIM UPC es trabajar bajo los parámetros de la investigación y desarrollo de tecnologías y proyectos empresariales, se calcula que la spin-off se presentará a principios de 2026.

Tres años coordinando la XaRFA (Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña)

CIM UPC es el coordinador líder de la XaRFA, red I+D+i impulsada y financiada por el Departamento de Investigación e Universidades de la Generalidad de Cataluña bajo la gestión de AGAUR (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación). Esta nace con el objetivo de mejorar la valorización, facilitar la transferencia y fomentar la internacionalización de tecnologías de impresión 3D en la sociedad. Actualmente cuenta con 35 grupos de investigación de 18 entidades catalanas. Desde ella, se ofrece un camino con mentoría y supervisión bajo un trabajo con las siguientes pautas:

Conocer el ecosistema de manufactura aditiva e identificar proyectos singulares, así como garantizar la igualdad de género. "Actualmente, más de 400 personas integran la XaRFA, siendo un 60% mujeres – explica Lua Po Vicente, Project Manager del Área de Transferencia y Valorización de CIM UPC / Promotora de la XaRFA –".

Organizar, monitorizar, y evaluar las actividades y resultados del proyecto de la XaRFA.

Identificar y promocionar de forma continuada e internacional los resultados tecnológicos de los miembros de la red que se puedan transferir al tejido industrial a través de encuentros y eventos. En este sentido, se ofrecen servicios, ayudas, formaciones y otras actividades de acompañamiento necesarias para poder promocionar y trabajar en la hoja de ruta y futura comercializació de las tecnologías, como lo es por ejemplo ofrecer la oportunidad de participar en la Feria del Advanced Factories.

Seleccionar y acelerar las tecnologías de fabricación aditiva con mayor potencial a través del Programa XaRFA2MaRKET (pack de trabajo de valorización y aceleración o pasos intermedios antes de un lanzamiento al mercado). "Al final los proyectos caminan solos y algunos se constituyen en spin-off o no. Esta red no puede dar soporte más allá de la transferencia tecnológica, así que cuando una empresa factura está lista para despegar ya empresarialmente y funcionar por ella misma –finaliza Lua Po Vicente –". ElPrograma de Valorización y Transferenciade la XaRFA pretende convertirse en el nexo de unión entre el mercado y el tejido de investigación catalán dentro del ámbito de la tecnología de impresión 3D, situándose como elreferente europeo en fabricación aditivay sus aplicaciones.Las actuaciones de la XaRFA se basan en el compromiso con las instituciones y entidades miembros, la responsabilidad de generar sinergias compartidas y enriquecedoras, y la generación de valor en la sociedad con soluciones tecnológicas de calidad y (auto)sostenibles.

Éxito en la participación agrupada de entidades. Generando networking

Más de 10 proyectos, 9 grupos de investigación y 6 entidades han estado representados en el estand de la XaRFA en la Feria Advance Factories 2025.

Itziar Mengual, del Departamento de Bioingeniería de la UIC, explica su interesante proyecto Spinertial. "Concretamente, se trata de un dispositivo terapéutico especializado en el tratamiento y prevención del dolor cervical. Está diseñado para trabajar la zona cráneo-cervical mediante ejercicios controlados que mejoran la movilidad, la fuerza y la estabilización de esta región. Su estructura consta de dos superficies plásticas paralelas unidas por un rail, que permite un deslizamiento controlado y facilita los movimientos de flexo-extensión cráneo-cervical. El dispositivo utiliza aire a presión para ajustar la intensidad del ejercicio, favoreciendo el movimiento o generando resistencia, lo que permite un entrenamiento progresivo y preciso de la musculatura cervical profunda (flexora y extensora). Su diseño es modular e incluye dos módulos: a) Módulo de ejercicio: Facilita la movilidad controlada de la musculatura cráneo-cervical. b) Módulo de Medida: Mide con precisión la movilidad y la fuerza de la musculatura cervical. El dispositivo –finaliza- está pensado tanto para el uso clínico como domiciliario, y su simplicidad lo hace accesible a diferentes perfiles de usuario. Además, la incorporación de sensores permite un control cuidadoso de la carga de entrenamiento y facilita el seguimiento de la evolución del paciente".

También desde la Universidad de Barcelona (UB), del Centre de Projecció Tèrmica (CPT), el Dr. Javier Sánchez, Innovation Manager, informa que, actualmente, "están trabajando sobre 3 originales y diferentes tecnologías realizadas con impresión 3D: a) "Metal Knitting" , que quiere decir tejido metálico, ya que se va haciendo proyectando polvo metálico a gran velocidad que se va "tejiendo" encima del sustrato metálico. b) Recubrimientos metálicos sobre piezas impresas en 3D en poliamida. Con esta solución juntamos el acabado superficial metálico con la tecnología de 3D printing de polímero que es mucho más asequible que la de metal. c) Nuestra tecnología "stencil printing" o impresión por plantilla, que permite un gran control dimensional y una gran rapidez en la impresión. Con ella se obtiene piezas de electrolizadores de titanio, muy difíciles de fabricar.

Finalmente, el grupo de investigación DIOPMA de la Universidad de Barcelona (UB), presentadesde el estand de la XaRFA tres diferentes tecnologías: "Digital Light Processing", "Fused Filament Fabrication" y "Robocasting". Básicamente se trata de la utilización de siliconas y componentes para la fabricación de dispositivos médicos y modelos anatómicos,como es el caso de una cápsula de silicona creada para la rodilla, con el objetivo de que los médicos puedan practicar infiltraciones y punciones.

Para José María Cabrera, director general de CIM UPC "con todos estos proyectos impulsados desde el estand de la XaRFA en la Feria Advance Factories 2025, se ha generado promoción y networking con gran interés por parte del público asistente. De esta forma, observamos que el futuro de la Fabricación Aditiva es muy esperanzador y tan sólo deseamos el año que viene poder renovar nuestro compromiso con la administración como entidad coordinadora de este magnífico proyecto. Hay un gran potencial en seguir testeando y descubriendo qué vías de la impresión 3D son las que aportan más valor, tienen más impacto para la sociedad y pueden competir con la más innovadora tecnología internacional. Tenemos mucho talento y, desde nuestra Fundación con amplia expertise en impresión 3D, contribuimos a que estos proyectos puedan convertirse en autosostenibles y, en definitiva, a que el ecosistema pueda así seguir creciendo de la mano de las últimas tecnologías en Fabricación Aditiva".

Sobre CIM UPC

Liderando la impresión 3D, CIM UPC tiene como misión transferir conocimientos de ingeniería y de gestión de la tecnología, así como facilitar herramientas a las empresas y a los profesionales para que puedan crear y mejorar sus productos y procesos de fabricación. Comprometido con la sociedad y la industria, CIM UPC sirve a su entorno haciendo progresar la fabricación digital y las tecnologías de la producción mediante la formación, la transferencia tecnológica y la investigación. De este modo, acerca la realidad empresarial en la universidad y ayuda al tejido industrial a conseguir la máxima competitividad tecnológica.

CIM UPC se ha caracterizado desde sus orígenes por la polivalencia de las actividades que realiza. Algunas de las más relevantes son:

Planta Piloto, con servicio de Producción de prototipos y preseries a medida hechos por impresión 3D y mecanización avanzada, así como diferentes laboratorios para diversos ensayos con las innovadoras impresoras Direct Ink Writting, y otras tecnologías para proyectos industriales y en especial para hacer piezas metálicas.

Diseño y producción de equipos de Fabricación Avanzada a medida, viabilizando nuevos procesos productivos basados en impresión 3D.

Innovación abierta. Proyectos de investigación nacionales, individuales o en colaboración (como ahora los miembros de la red XaRFA (Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña) y europeos con socios internacionales.

Diseño, fabricación y venta de impresoras 3D de sobremesa para profesionales y empresas (diferentes modelos, derivados de sus spin-off BCN3D y ARIDDITIVE).

CIM UPC tiene sus orígenes en el año 1990, constituyéndose en fundación de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) en 2005. Desde esa fecha, la entidad, este año en su 35 Aniversario, también colabora con otros centros tecnológicos y/o universitarios de investigación, lidera la mencionada XarFA, red centrada en fabricación avanzada. Finalmente, desarrolla propuestas tecnológicas innovadoras y potencia infraestructuras de investigación aplicada para desarrollar proyectos en diversos ámbitos tecnológicos.

Más información: CIM UPC: http://www.cimupc.org