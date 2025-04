Canel Rolls inaugura su undécimo local en Las Tablas, con una oferta irresistible

Canel Rolls es una franquicia española consolidada desde 1998, con once locales operativos, entre propios y franquiciados, especializada en rolls de canela artesanales La cadena española Canel Rolls, propiedad del grupo de restauración Inversiones Venespor, ha inaugurado su undécimo establecimiento en el barrio de Las Tablas, Madrid. Este nuevo local, situado en el Paseo de San Millán de la Cogolla, 9, esquina con la calle Ages, refuerza la presencia de la marca en una de las zonas de mayor crecimiento de la capital. ​Con esta apertura, la compañía se consolida como la única cadena en España especializada en la categoría de Coffee & Roll de Canela y refuerza su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento de la capital.​

El nuevo Canel Rolls cuenta con una superficie de 60 m² capacidad para 60 personas, y, ofrece un espacio acogedor ideal para reuniones y encuentros familiares. La principal fortaleza de Canel Rolls radica en su especialidad: los famosos Cinnamon Rolls. Elaborados con una receta secreta y 100% artesanal, e ingredientes de primera calidad como la auténtica canela de Ceylán, lo que les ha valido el reconocimiento como Maestros de la Canela.

No obstante, la oferta gastronómica de Canel Rolls va más allá de los famosos Cinnamon Rolls. La cadena ofrece además una cuidada sección de bocadillos, smoothies, zumos naturales, croissants, tartas y cookies, etc. Este abanico de opciones posiciona a la cadena como un destino completo para satisfacer las necesidades gastronómicas de todos los públicos y de todas las franjas horarias.

Esta apertura forma parte del plan de desarrollo de la compañía que prevé alcanzar los 60 establecimientos en el plazo de cinco años, utilizando un sistema de expansión mixto, que combine locales propios y franquiciados.

La Comunidad de Madrid es una prioridad en esta estrategia, aunque también se contemplan aperturas en el arco mediterráneo y provincias cercanas a la capital. ​

Con el objetivo de abordar este desarrollo, la compañía ha implementado un nuevo diseño de establecimiento que refuerza los valores de sostenibilidad y optimiza la inversión, convirtiéndola en una de las más competitivas del sector. Gracias a un margen comercial del 75% sobre el valor de venta del producto, el periodo medio de recuperación de la inversión se ha ajustado a 18 meses, facilitando el acceso a nuevos emprendedores.

El nuevo establecimiento exhibe esta renovada imagen con una estética moderna y acogedora, combinando tonos neutros con detalles en colores vivos. Su fachada, en tonos oscuros con detalles dorados, se alinea con la identidad visual de Canel Rolls. Sus grandes ventanales permiten una vista clara del interior, mientras que el banderín iluminado destaca el eslogan de la marca: Donde nace el buen rollo.

Nuevas instalaciones en Alcalá de Henares

Para fortalecer su crecimiento, Inversiones Venespor está desarrollando una nueva sede corporativa en un solar de 5.300 m² en el Polígono Industrial de Matillas, en Alcalá de Henares. Esta sede incluirá una fábrica automatizada, almacenes y cocinas centrales, permitiendo a la compañía mantener políticas de precios competitivos sin perder calidad e innovación.

Un modelo de negocio sin competencia

Canel Rolls, nace en España en 1999 con el respaldo de Inversiones Venespor, un grupo dedicado a la elaboración de productos de alimentación y restauración.

Actualmente, Inversiones Venespor gestiona 23 establecimientos bajo las marcas Canel Rolls (11 establecimientos), La Rollerie (11 establecimientos). Este crecimiento se sustenta en un equipo de más de 200 profesionales con dos décadas de experiencia en el sector, ofreciendo soporte en expansión, formación, I+D, asistencia a franquiciados, inmobiliario, marketing y recursos humanos.