Swing Completo, la voz del béisbol cubano en Grandes Ligas durante más de 15 años

El seguimiento a los peloteros cubanos en Grandes Ligas ha dejado de ser una tarea puntual para convertirse en una necesidad informativa. La diáspora deportiva que ha llevado a centenares de jugadores a destacar en los principales campeonatos profesionales del mundo ha generado una creciente demanda de contenidos especializados.

En este contexto, Swing Completo se ha consolidado como el medio digital de referencia para los seguidores del béisbol cubano, aportando, desde que su creador Daniel de Malas lo empezó en 2009, una cobertura constante, rigurosa y dinámica. Con más de 15 años de historia, Swing Completo ha creado una comunidad de aficionados, periodistas y expertos que comparten la pasión por el béisbol, manteniendo una línea editorial clara, profesional y centrada en los protagonistas de la pelota cubana.

A través de esta entrevista Daniel de Malas, Fundador y CEO de la plataforma, responde a siete preguntas clave sobre la trayectoria, el impacto y los desafíos futuros del medio.

¿Qué representa Swing Completo para el béisbol cubano actual?

Swing Completo es una plataforma que lidera la prensa del béisbol cubano en la mayoría de las ligas. Es el punto de partida para que aficionados, entendidos, incluso atletas estén al instante con la información confiable, inmediata, abundante y atractiva que necesitan.

¿Cuál fue el origen del proyecto y cómo se ha desarrollado desde entonces?

Originalmente, era un espacio donde reflejaba mi opinión sobre los eventos más trascendentales de la pelota cubana, pero la aceptación y el propio alcance impuso retos noticiosos, que comenzó a sumar miembros al equipo de Swing Completo, hoy con casi 3 docenas de especialistas cubriendo no solo a los cubanos, sino al béisbol latino dondequiera que esté.

¿Qué distingue a Swing Completo de otros espacios informativos deportivos?

La constancia, el respeto por seguidores y atletas, el análisis preciso y el buscar la noticia dentro de la noticia.

¿Cómo ha sido la relación con la audiencia cubana dentro y fuera de la isla?

Interesantísima, pues todos los días llega retroalimentación que exige un esfuerzo mayor por ser mejores. Los seguidores, incluso los grandes críticos, son muy exigentes y el constante crecimiento de nuestra audiencia indica que respondemos al reto como ellos mismos demandan.

¿Qué impacto ha tenido Swing Completo en la carrera de periodistas y reporteros?

Espectacular, muchachos que llegaron con una preparación muy básica hoy son expertos y reconocidos escritores, con sus propios seguidores. Similar a lo que mencionaba antes en cuanto a que abrimos las puertas al béisbol latino. Hoy, en Swing Completo hay escritores de cuatro nacionalidades distintas.

¿Qué tipo de contenido tiene mayor acogida entre la comunidad?

La noticia, tal cual. Tengo seguidores de nuestra empresa, muy cercanos, que me dicen “si no lo ha dicho Swing Completo, no es verdad”.

¿Cuáles son los próximos retos para Swing Completo como medio especializado?

Seguir "echándole ganas", pero lograr expandirnos a explotar más espacios como los coleccionables y nuestra presencia en más estadios de Grandes Ligas. Además, hay grandes planes a punto de concretarse, como la actualización de nuestra aplicación móvil, un espacio exclusivo para la comunidad y un inventario mayor en nuestra tienda.

Durante más de una década, el medio ha seguido de cerca la trayectoria de peloteros cubanos en MLB, como Yordan Álvarez (Houston Astros), Randy Arozarena (Seattle Mariners), Luis Robert Jr. (Chicago White Sox), Yandy Díaz (Tampa Bay Rays), Adolis García (Texas Rangers), Jorge Soler (Los Angeles Angels) y Aroldis Chapman (Boston Red Sox).

Todos ellos forman parte de una generación de peloteros cubanos que han consolidado su presencia en las Grandes Ligas y que, gracias al trabajo constante de Swing Completo, cuentan con una cobertura periodística especializada y cercana al detalle.

Además, la plataforma ha dado seguimiento a figuras emergentes como Andy Pagés (Los Angeles Dodgers) o Cesar Prieto (St. Louis Cardinals), quienes representan el relevo generacional de la pelota cubana en el máximo nivel profesional.

La comunidad construida en torno a Swing Completo sigue con especial interés tanto las actuaciones semanales como los procesos de desarrollo de cada uno de estos talentos, más allá de las fronteras geográficas.