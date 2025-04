Regent celebra la colocación de la quilla del Seven Seas Prestige™ en el astillero de Fincantieri

Regent Seven Seas Cruises®, la principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo, ha celebrado la colocación de la quilla del Seven Seas Prestige™ en el astillero de Fincantieri en Marghera, Italia. Este evento marca un momento clave en la construcción de la próxima generación de barcos de la marca, que redefinirá una vez más los viajes de lujo.

“Seven Seas Prestige representa nuestro compromiso continuo de elevar el estándar de los viajes de ultra lujo, y estamos orgullosos de consolidar nuestra posición como líderes en la industria con este emocionante hito”, dijo Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises®. “La experiencia, la pasión y la dedicación a la perfección son valores compartidos entre Regent y Fincantieri, y no hay nadie mejor preparado para dar vida al Seven Seas Prestige mientras damos la bienvenida a una nueva era de excelencia para Regent Seven Seas Cruises®.”

En la ceremonia especial estuvieron presentes Harry Sommer, Presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises®, y Patrik Dahlgren, Vicepresidente Ejecutivo, Chief Vessel Operations y Newbuild Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. También asistieron Daniele Fanara, Vicepresidente Senior de Nuevas Construcciones y Postventa de Fincantieri, Marco Lunardi, Vicepresidente Senior del Astillero de Marghera de Fincantieri, y Giuseppe Cusenza, Vicepresidente y Gerente de Proyecto de la División de Buques Comerciales de Fincantieri.

“La colocación de la quilla del Seven Seas Prestige marca un hito importante no solo para Regent y Fincantieri, sino para toda la industria, ya que seguimos elevando los estándares de los cruceros de ultra lujo”, comentó Luigi Matarazzo, Director General de la División de Buques Comerciales de Fincantieri. “Este barco encarna la innovación y la artesanía que definen nuestra sólida asociación con Regent Seven Seas Cruises®. Aprovechando nuestra amplia experiencia y el conocimiento técnico perfeccionado en la construcción de los barcos de la Clase Explorer, estamos orgullosos de hacer realidad la visión de Regent con esta extraordinaria nueva embarcación.”

Una tradición marítima en honor a la ocasión Siguiendo una tradición marítima ancestral, se soldaron tres monedas especialmente seleccionadas en la quilla del barco. Esta práctica, que data de la antigua Grecia y Roma, simboliza buena suerte para todos los que naveguen a bordo. Las tres monedas incluidas en el Seven Seas Prestige son:

Una moneda conmemorativa del Seven Seas Prestige, diseñada y acuñada especialmente para celebrar la construcción de la primera nueva clase de barcos de Regent Seven Seas Cruises® en 10 años. Con acabados en oro antiguo, la moneda lleva grabado el diseño exterior del barco y la fecha de la colocación de la quilla.

Una moneda veneciana que honra el lugar donde se construye el barco y la rica herencia naval de Venecia. Acuñada en 1688, esta moneda histórica también simboliza la sólida alianza entre Regent Seven Seas Cruises® y Fincantieri.

Un dólar de plata estadounidense de Cristóbal Colón, emitido en 1992, el año de fundación de la línea de cruceros. La moneda se acuñó en honor al explorador y navegante italiano Cristóbal Colón, conmemorando los 500 años de su llegada a América en 1492.

En palabras de Juan Rodero, Director General de Un Mundo de Cruceros/StarClass y agente exclusivo de Regent Seven Seas Cruises® en España, “la llegada del Seven Seas Prestige supondrá un atractivo más para los clientes de Regent Seven Seas Cruises® ya de por sí muy fieles a su marca que ofrece un ultra lujo clásico, pero a la vez contemporáneo, pero con un enorme ratio de espacio por pasajero”

Seven Seas Prestige: Una nueva era de cruceros de ultra lujo todo incluido Programado para su entrega en 2026, el Seven Seas Prestige será el primer barco de una nueva clase para Regent Seven Seas Cruises® en 10 años, tras el éxito de la Clase Explorer, también construida por Fincantieri.

Con 77.000 toneladas y capacidad para solo 850 huéspedes, el Seven Seas Prestige contará con una de las proporciones de espacio por huésped más altas en la industria de cruceros, ofreciendo más Unrivaled Space at Sea® que nunca en un barco de Regent Seven Seas Cruises. Además, dispondrá de elegantes suites, lujosos restaurantes, bares y salones, así como nuevas categorías de alojamiento, incluyendo una reinvención de la opulenta Regent Suite y nuevas experiencias gastronómicas.

Estas innovaciones reforzarán The Most Inclusive Luxury Experience®, que caracteriza a Regent Seven Seas Cruises® con inclusiones como:

Excursiones ilimitadas en todos los puertos de escala

Alta gastronomía en restaurantes especializados y opciones de comida al aire libre

Vinos y licores de primera calidad

Entretenimiento de clase mundial

Acceso a WiFi Starlink

Servicio de lavandería con valet

Propinas prepagadas

Una noche de hotel antes del crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge y superiores

Acerca de Regent Seven Seas Cruises®

Incomparable en el mar, durante más de 30 años, Regent Seven Seas Cruises® es la línea de cruceros de ultra lujo líder en el mundo.

Con capacidad para entre 496 y un máximo de 850 huéspedes, los espaciosos y elegantes barcos de Regent —Seven Seas Explorer®, Seven Seas Grandeur®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Splendor®, Seven Seas Voyager® y el Seven Seas Prestige™, cuya entrega está prevista para 2026— forman The World’s Most Luxurious Fleet®.

Ofreciendo exploraciones inmersivas en más de 550 destinos a nivel mundial, los huéspedes descubren el mundo en un entorno espacioso de excepcional que cuenta con lujosas suites, casi todas con balcones privados, que se encuentran entre las suites más grandes en alta mar.

La característica Heartfelt Hospitality™ (“Servicio con Alma”) de Regent se experimenta en todas las áreas comunes, exquisitamente diseñadas, en los amplios espacios al aire libre, o mientras se disfruta de una gastronomía de alto nivel en una variedad de restaurantes especializados y opciones de comedor al aire libre.

Ofreciendo The Most Inclusive Luxury Experience® (La Experiencia más Lujosa en Todo Incluido), las tarifas todo incluido de Regent Seven Seas Cruises® incluyen comodidades como excursiones ilimitadas, gastronomía exquisita que incluye todos los restaurantes de especialidad, bebidas premium como vinos y licores selectos, entretenimiento, Wi-Fi Starlink, servicio de lavandería gratuito, propinas, un paquete de hotel de una noche antes del crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge y superiores, y más.

Acerca de StarClass Cruceros

StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no solo a las mejores navieras, sino también a los servicios y experiencias de viaje más exclusivas, enfocados a brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje “hecho a medida”.

Ante la diversidad de navieras categorizadas como “great luxury”, “ultra luxury” o superior, nuestro principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.