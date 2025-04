Formaciones clave para farmacéuticos que aspiran a convertirse en titulares de farmacia

En palabras de Juan Rodero, Director General de Un Mundo de Cruceros/StarClass y agente exclusivo de Regent Seven Seas Cruises® en España, “la llegada del Seven Seas Prestige supondrá un atractivo más para los clientes de Regent Seven Seas Cruises® ya de por sí muy fieles a su marca que ofrece un ultra lujo clásico, pero a la vez contemporáneo, pero con un enorme ratio de espacio por pasajero” Seven Seas Prestige: Una nueva era de cruceros de ultra lujo todo incluido Programado para su entrega en 2026, el Seven Seas Prestige será el primer barco de una nueva clase para Regent Seven Seas Cruises® en 10 años, tras el éxito de la Clase Explorer, también construida por Fincantieri.