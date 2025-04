SocIA: La Inteligencia Artificial como reflejo del alma empresarial

En un contexto donde recientes investigaciones indican que hasta el 82 % de los profesionales confían en la IA para potenciar sus carreras, y el 80 % de los trabajadores perciben su impacto como positivo, se llevó a cabo un evento sin precedentes en el panorama hispano El pasado 5 de abril, más de 80 profesionales de sectores tan diversos como la educación, la salud, la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal se conectaron al evento digital SocIA durante siete intensas horas en una experiencia inmersiva y transformadora, diseñada para fusionar inteligencia artificial, desarrollo personal e identidad profesional.

La iniciativa SocIA, ideada por Valerio García, fundador de Familias Empresarias, y Juan Carlos Castro, CEO de la Escuela Internacional de Neurotrainer, emerge como un catalizador de transformación. A diferencia de las aplicaciones o mentorías convencionales, SocIA propone un enfoque disruptivo: no se trata únicamente de aumentar la productividad mediante el uso de la IA, sino de pensar junto a ella para ampliar la conciencia, la creatividad y la humanidad. Durante la jornada, los participantes aplicaron la innovadora fórmula CAD —Cuestionar, Anticipar y Desestructurar— que les permitió activar lo que los creadores denominan "inteligencia activa", configurando un nuevo diálogo interno en colaboración con modelos como ChatGPT, DeepSeek y otras herramientas desarrolladas a medida.

La experiencia se caracterizó por un impacto emocional palpable. Más de 3.200 mensajes circularon en el chat, reflejando la intensidad de la interacción, mientras que más de 200 expresiones de impacto emocional evidenciaron una transformación en tiempo real. Los testimonios de los asistentes hablan por sí solos: "Me está cambiando la forma de pensar… y con ella, mi forma de vivir", comentó una participante, mientras otro afirmó: "He conectado con una parte de mí que no sabía que existía". Estas declaraciones, junto a comentarios como "Esto es un antes y un después en mi relación con la tecnología y conmigo misma" y "Nunca imaginé que una IA me haría llorar de claridad", resaltan el poder de la experiencia y la profunda conexión lograda entre la tecnología y el desarrollo personal.

SocIA nace con la ambición de democratizar el acceso a una inteligencia artificial que expanda la identidad humana, en lugar de limitarla. Su propósito es crear un movimiento transformador en el que empresarios, coaches, terapeutas, creadores y profesionales integren tecnología con una visión estratégica y emocionalmente enriquecedora. Con esta misión, la iniciativa ya está sentando las bases de una comunidad fundadora comprometida a llevar la innovación al siguiente nivel a través de retiros, formaciones avanzadas y la creación de agentes de IA personalizados.

Para Valerio García y Juan Carlos Castro, este es solo el comienzo de un cambio paradigmático en el que "SocIA es una declaración de principios: podemos liderar con alma, con estrategia y con inteligencia, demostrando que el futuro no es una dicotomía entre lo digital y lo humano, sino la integración armónica de ambos. El futuro es humano con IA, y empieza ahora".