Briseis, calidad y creatividad en cada fragancia

Las fragancias tienen el poder de transportar con tan solo cerrar los ojos: evocan vacaciones anheladas, momentos de alegría o instantes de pura relajación. Ya sean cítricas y vibrantes o suaves y envolventes, se eligen en función de la personalidad y el estado de ánimo de cada persona. Porque el perfume no es solo un aroma; es una experiencia sensorial que acompaña y define a quien lo lleva.

Desde 1948, Briseis ha convertido su pasión por la perfumería en un arte, llevando su expertise más allá de los perfumes y colonias, e impregnando cada uno de sus productos —geles, desodorantes, champús, etc.— con la misma intensidad y calidad aromática que caracteriza a la marca.

Nuevos lanzamientos: aromas que envuelven los sentidos Esta primavera-verano, Briseis y su marca Tulipán Negro invitan a descubrir un universo de sensaciones a través de sus nuevas brumas y aceites corporales, diseñados para perfumar la piel con notas irresistibles y envolventes.

Los cuatro nuevos aceites corporales combinan hidratación y fragancia en perfecta armonía:

Fresa y nata, un aroma dulce y cremoso que despierta los sentidos.

Coco, exótico y tropical, transportando la piel a un paraíso de suavidad.

Rosa mosqueta, con matices delicados y elegantes, ideal para momentos de calma.

Candy Fantasy, un toque goloso y divertido que evoca recuerdos de infancia.

Cada fragancia ha sido cuidadosamente seleccionada para transportar al consumidor a un mundo de placer y bienestar, haciendo que cada aplicación sea un momento especial de cuidado personal. Su fórmula es ligera y nutritiva proporcionando una piel radiante y saludable desde la primera aplicación.

Pero lo mejor de estos aceites es que están diseñados para absorberse sin dejar residuos grasos, lo que los hace perfectos para cualquier tipo de piel, incluso las más sensibles.

Además, la colección se amplía con cinco brumas corporales, perfectas para refrescar la piel con un velo de aroma duradero:

Fresa y nata, deliciosa y reconfortante.

Candy Fantasy, con un punto dulce y juguetón.

Coco, para un toque fresco y veraniego.

Melón, jugoso y refrescante, ideal para los días cálidos.

Nube de algodón, suave y envolvente, como un abrazo perfumado.

Estas brumas no solo dejan un aroma delicioso, sino que también ayudan a sentirte renovada, recargada y llena de energía.

La razón por la que estas brumas corporales son y serán un imprescindible esta temporada, es que combinan fragancias frescas y dulces con una fórmula ligera que se absorbe rápidamente sin dejar residuos pegajosos. Son perfectos para el día a día porque se adaptan a cualquier momento del día, brindando una sensación de limpieza y bienestar constante. Además, su tamaño portátil hace que puedas llevarlos contigo a todas partes, asegurando que siempre puedas disfrutar de un toque de dulzura cuando se necesite, tanto en la piel, ropa o cabello.

Con estos lanzamientos, Briseis sigue apostando por la calidad, la innovación y la capacidad de cada fragancia de transportarnos a momentos únicos. Porque un aroma no es solo un perfume, es una historia que se lleva en la piel.