Manuel Fernández Herrera publica ´El verdadero camino hacia Dios´, una reflexión profunda sobre el equilibrio social y ambiental.

CÍRCULO ROJO.- “El verdadero camino hacia Dios”, la nueva obra de Manuel Fernández Herrera, un escritor con más de cincuenta años de trayectoria en el análisis sociológico y ético. Esta obra, resultado de seis años de reflexión y dos de redacción intensiva, propone una mirada crítica y transformadora sobre el rumbo actual de la humanidad y su impacto en el planeta.

Lejos de tratarse únicamente de un libro espiritual, “El verdadero camino hacia Dios” es, ante todo, una propuesta para reorganizar la sociedad desde unos principios éticos sólidos que promuevan la cooperación, el respeto y la sostenibilidad. En palabras del autor, “destacaría sobre todo las bases y organización de una sociedad que daría estabilidad a la naturaleza de nuestro planeta”. Un planteamiento que no solo busca el bienestar individual, sino también la armonía colectiva y ambiental.

Dirigido a toda la sociedad sin distinción, el libro pone el foco en los desequilibrios actuales —sociales, éticos y ecológicos— y plantea soluciones prácticas que parten del compromiso personal y colectivo con el bien común. Fernández Herrera invita a sus lectores a adoptar actitudes que mantengan los valores del bien, como medio para frenar el deterioro tanto social como ambiental.

La motivación del autor nace de la observación directa de cómo la maldad y la desorganización afectan a nuestro entorno. En este sentido, el libro es una llamada a la acción: “Sentí la necesidad de describir las organizaciones y métodos que deben implantarse en nuestras sociedades para que se instaure el equilibrio y la cooperación necesarios para el mantenimiento del planeta”.

Con “El verdadero camino hacia Dios”, Manuel Fernández Herrera lanza una propuesta honesta, profunda y necesaria para todos aquellos que buscan comprender y transformar el mundo desde una perspectiva de valores universales.

SINOPSIS

En esta obra, que es la quinta edición ampliada, encontraréis la mejor guía ecologista para la conservación de este mundo, que es la única forma de sostener este planeta en condiciones de habitabilidad para el ser humano, que no tendrá posibilidad de mantenerse si no es adoptando la organización social que se desarrolla en estos cuatro libros. Una guía que obtuvo el reconocimiento de un premio otorgado por el CEPI (Círculo de Escritores Iberoamericanos) en su sede de Nueva York en 1999.

Encontrarán en esta obra un sistema social nuevo con los valores más convenientes para la construcción de una humanidad más justa y solidaria.

Se describen en esta obra, a lo largo de sus cuatro libros, el análisis de los sistemas sociales actuales y después, los valores y estructuras que son convenientes adoptar para la consecución de la transformación necesaria para la sociedad para su mejor desarrollo, eliminando injusticias y, por tanto, creando una sociedad más justa, eficaz y solidaria, que articularán una sociedad con un buen apoyo mutuo de todas las personas y un verdadero clima de convivencia feliz y armonía con el entorno de toda la humanidad.

En un pasaje del libro, se señala contundente:"Podemos observar también, a poco que desplacemos nuestra atención por los distintos países y diferentes formas de gobernarse y de organizarse en sus acciones y conductas que están empleando los hombres en las distintas zonas de la Tierra, que ninguna de estas organizaciones políticas es capaz de establecer ni podrá tener capacidad para establecer y garantizar unas situaciones justas para todos los ciudadanos ni en lo más mínimo, ni tampoco el desarrollo de las actitudes de bien por parte de las personas, de tal modo que triunfe el bien, ahogando a las actitudes de mal, sino que vemos que en todos los países, y por medio de cualquier régimen político que sea, se dan desigualdades, situaciones injustas, toda clase de insatisfacciones y malestar para la mayoría de sus ciudadanos, soledad y falta de consuelo de las personas en sus conflictivas situaciones, separadas unas de otras en voluntad y espíritu, aunque se encuentren conglomeradas en un aspecto físico, recursos insatisfactorios para muchos, aunque alguna minoría sí goce de recursos abundantes".

AUTOR

Nacido en Sevilla (España) en 1948. Después de sus estudios de Bachiller en la ciudad de Sevilla, que terminó en el Instituto de Enseñanzas Medias San Isidoro de esta capital, cursó los estudios de Oficialía y Maestría Industrial, entre las Escuelas Politécnicas de Granada y Sevilla donde los terminó.

Después de años de dedicación laboral y aún continuando con su trabajo, aunque después de obtener el título de Profesor de Conductores, cambió de su dedicación industrial a la docente, y, continuando con esta dedicación, ingresó en la Escuela de A. T. S., donde obtuvo el título de Ayudante Técnico Sanitario, y empezó su dedicación laboral sanitaria. A la vez que se mantenía en esta labor, ingresó y terminó el título de Licenciado en Medicina en la Facultad de Medicina de Sevilla, realizando labores en dicho campo; al mismo tiempo realizó los estudios de Filosofía en la facultad del mismo nombre. También obtuvo posteriormente un Máster en Gestión Medioambiental. Simultaneó con su dedicación a la escritura, su dedicación a la militancia en diversas organizaciones ecologistas y de carácter social, donde dio charlas y escribió artículos en diversas ocasiones.