El Perito ofrece peritajes vehiculares completos para una compra segura

Cuando se trata de invertir en un coche usado, la intuición ya no es suficiente. Hoy, la clave está en el conocimiento técnico, en la evidencia mecánica y en una valoración objetiva que elimine incertidumbres. Ahí entra en juego el peritaje vehicular, un proceso detallado que determina el estado real del automóvil, tanto en lo visible como en lo invisible.

En Colombia, El Perito (elperito.com) ha convertido esta necesidad en una solución integral, aplicando evaluaciones sistemáticas a través de técnicos certificados que revisan más de 240 aspectos de cada vehículo. Estos peritajes vehiculares incluyen análisis del motor, estructura, carrocería y legalidad documental.

De esta forma, la empresa facilita una compra segura, transparente y técnicamente justificada, sin dejar espacio para improvisaciones ni sorpresas posteriores.

Inspecciones técnicas completas en solo tres pasos El proceso de servicio de El Perito está diseñado para ser rápido, preciso y comprensible. Todo comienza con la reserva del peritaje, que puede realizarse tanto en línea como por vía telefónica. A continuación, el vehículo es sometido a una inspección detallada que abarca hasta 240 aspectos, incluyendo carrocería, chasis, frenos, motor, interior, sistema eléctrico, historial de siniestros, impuestos y situación legal del vehículo.

Esta fase no supera las dos horas y es llevada a cabo por profesionales con más de 1.000 peritajes supervisados como parte de su formación. Finalmente, se entrega un informe claro y visual, en el que se explican los hallazgos de manera sencilla, permitiendo concretar la compra o venta con conocimiento pleno del estado real del automóvil.

Las sedes físicas de El Perito se encuentran repartidas en las principales ciudades de Colombia, como Bogotá (cuatro sedes), Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Mosquera y próximamente Barranquilla. Además, la empresa ofrece un servicio a domicilio en Bogotá, permitiendo realizar el peritaje en la ubicación indicada por el cliente, sin necesidad de desplazarse.

Una solución completa para detectar riesgos ocultos y acelerar decisiones El Perito no se limita a la inspección técnica. Su propuesta incluye servicios adicionales como la verificación de antecedentes vehiculares a partir del número de placa, el trámite de traspaso directamente desde sus instalaciones y, en casos legales, el peritaje judicial. Todo ello forma parte de una solución integral pensada para evitar riesgos innecesarios en operaciones de alto valor económico.

El servicio está disponible para coches, motos y vehículos de alta gama, adaptándose a distintos niveles de necesidad mediante planes básicos o completos. El checklist incluye desde comprobaciones visuales, mecánicas y electrónicas, hasta escáner vehicular, pruebas de ruta, análisis de compresión, historial de propietarios y revisión de siniestros.

Además, se toman improntas, se incluye asesoría para el traspaso y se garantiza la claridad del informe final. Con una estructura operativa robusta y atención personalizada, El Perito continúa ampliando su alcance y mejorando sus procesos para garantizar que cada peritaje vehicular sea una herramienta decisiva a la hora de realizar una compra segura.