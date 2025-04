Crece la preocupación por los PIAS tras pérdidas económicas en productos de OVB y FWU

Miles de personas en España han firmado Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) bajo la convicción de estar contratando un producto seguro, rentable y sin riesgos. Con el paso del tiempo, algunas de ellas han comprobado que, lejos de obtener beneficios, el resultado ha sido una pérdida parcial del capital invertido.

Esta situación ha generado inquietud en torno a determinados productos comercializados por entidades como OVB Allfinanz y FWU Life Insurance Lux S.A., en los que varios usuarios han señalado una posible falta de claridad en la información proporcionada. Desde el despacho jurídico "Cancelamos tu deuda en Canarias" se está ofreciendo apoyo legal a los afectados, promoviendo acciones para reclamar PIAS OVB y reclamar PIAS FWU.

La reciente jurisprudencia y el colapso de FWU han encendido las alertas sobre estos productos complejos de ahorro.

PIAS OVB: funcionamiento, riesgos y consecuencias económicas Desde el equipo legal de "Cancelamos tu deuda en Canarias" se explica que los PIAS comercializados por OVB Allfinanz, asegurados por FWU, se han presentado como seguros de vida con ventajas fiscales y posibilidad de aportaciones periódicas o únicas. Sin embargo, se trata de contratos unit-linked, seguros vinculados a fondos de inversión cuyo rendimiento depende de los mercados. Estos productos no garantizan rentabilidad ni la devolución íntegra del capital aportado.

El despacho indica que muchas de estas pólizas incluían cláusulas complejas, penalizaciones por retirada anticipada y ausencia de garantías. Además, destacan que en múltiples casos no se realizó un test de idoneidad para verificar si el perfil del cliente era adecuado para contratar este tipo de instrumentos financieros.

“Me lo vendieron como un plan de ahorro garantizado para el futuro. A los cinco años me di cuenta de que no podía ni recuperar lo que puse”, cuenta Carmen G., afectada que ya ha iniciado su proceso de reclamación.

La problemática se ha visto agravada tras la liquidación de FWU Life Insurance Lux S.A., anunciada por el tribunal de Luxemburgo el 3 de febrero de 2025, lo que ha dejado bloqueados los fondos de más de 40.000 asegurados. Para muchas personas, la insolvencia de la aseguradora se ha traducido en la imposibilidad de acceder a los ahorros acumulados durante años.

Marco legal y posibilidades de acción tras la sentencia de Madrid Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (n.º 319/2024, de 25 de septiembre) ha anulado tres contratos PIAS unit-linked, al considerar que el consumidor no fue debidamente informado sobre la naturaleza real del producto. El fallo señala que estos contratos “bajo la forma de una póliza de seguro de vida, se construyen como una cartera de inversión en productos financieros”, lo que implica una complejidad que no fue explicada adecuadamente.

“Esta sentencia crea un precedente importante. Cada caso debe analizarse individualmente, pero muchos contratos podrían ser considerados nulos si no se explicó bien el riesgo o la falta de garantías”, señalan los expertos legales de "Cancelamos tu deuda en Canarias". Este nuevo contexto jurídico ha dado lugar a un aumento significativo en las consultas, tanto para reclamar PIAS OVB como en los derivados de la relación contractual con FWU.

Desde el despacho, con experiencia en defensa de los derechos de los consumidores ante productos financieros complejos, se promueve la revisión individualizada de contratos donde pueda haberse producido una cancelación indebida del contrato PIAS, o una comercialización sin la información necesaria. También se asesora a personas afectadas que desean explorar vías para recuperar el dinero invertido, especialmente en situaciones donde se evidencien problemas con PIAS OVB y otras irregularidades documentadas.

Con miles de personas afectadas en España y fondos bloqueados por la liquidación de FWU, las acciones legales basadas en sentencias como la de Madrid abren una vía para quienes firmaron estos contratos sin la información adecuada. Desde "Cancelamos tu deuda en Canarias" se insiste en la importancia de revisar cada contrato para determinar la viabilidad de su anulación y la posibilidad de recuperación económica.