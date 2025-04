Consejos para volver a moverse esta primavera, de la mano de Distrito Estudio

Distrito Estudio ofrece sesiones de una hora de duración desde las 7:00 h de la mañana a las 22:00 h. Su método se basa en clases personalizadas con entrenamientos muy variados para satisfacer las necesidades de todo tipo de público gracias a una oferta muy variada de entrenamientos -con clases de Bootcamp, Strength, D45, Yoga, Pilates, WOD y ahora también D45 Senior, entre otras Con el cambio de estación y los días más largos, muchas personas se plantean recuperar hábitos saludables que han quedado en pausa durante el invierno. Más allá del aspecto físico, esta es una oportunidad perfecta para reconectar con el movimiento, mejorar la energía diaria y ganar bienestar.

"Practicar ejercicio de forma regular tiene beneficios que van mucho más allá del cuerpo. Mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y ayuda a descansar mejor. Además, favorece el desarrollo de fuerza, resistencia y movilidad, lo que se traduce en más autonomía y salud en el día a día. Aquellos que no han sido constantes en los últimos meses, aún están a tiempo de notar una gran diferencia antes del verano", explica Brais González, director de operaciones de Distrito Estudio.

Desde Distrito Estudio, cadena especializada en entrenamiento personalizado y centros oficiales New Balance, González comparte una serie de pautas para retomar la actividad con seguridad y eficacia.

1. Entrenar con cabeza: combinar fuerza y cardio

Una de las claves para obtener resultados es combinar ejercicios de fuerza con entrenamientos de tipo cardiovascular. En Distrito Estudio, esta filosofía se aplica en entrenamientos como Bootcamp o D45, que trabajan todo el cuerpo de forma funcional y dinámica, adaptándose al nivel de cada persona.

"Esta combinación favorece la pérdida de grasa, mejora la resistencia y permite tonificar de forma equilibrada. Lo importante es ser constante y progresar poco a poco", apunta González.

2. Rutinas sencillas para empezar

Aunque lo ideal es contar con supervisión profesional, existen rutinas simples para comenzar a activarte y ganar fuerza. Esta propuesta básica incluye ejercicios para piernas, glúteos, abdomen y tren superior, utilizando mancuernas para un trabajo más completo:

Piernas y glúteos:

3 series de 15 sentadillas con mancuernas

3 series de 12 zancadas por pierna con mancuernas Core (zona abdominal):

Plancha frontal durante 30 segundos

15 crunches

20 elevaciones de piernas Tren superior (brazos, hombros y espalda):

3 series de 10 flexiones (puedes hacerlas con apoyo de rodillas si lo necesitas)

3 series de 12 repeticiones de remo con mancuernas 3. Pilates, aliados del bienestar

No todo es alta intensidad. En Distrito Estudio también se apuesta por sesiones de Pilates, ideales para mejorar la postura, reducir el riesgo de lesiones y reconectar con la respiración. "Es una forma de cuidar tanto el cuerpo como la mente", añade González.

Más allá de objetivos estéticos, el ejercicio debe ser una fuente de satisfacción y motivación. "Volver a moverse después de un parón requiere paciencia. Pero con un enfoque adecuado y acompañamiento, el progreso llega antes de lo que parece", afirma González, director de Operaciones de Distrito Estudio con trece centros operativos repartidos por Vigo (2), Pontevedra, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Madrid (6); y tres más en proceso de apertura en Madrid (2) y Santander.

Este hecho ha convertido a la cadena en un espacio deportivo perfecto para todo tipo de perfiles, -en concreto, el 50% de los clientes de la compañía son mujeres y, con un rango de edad entre los 20 y 65 años.

Distrito Estudio es, además, la única cadena de centros oficiales de la marca internacional New Balance a nivel internacional.