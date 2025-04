De los hotspots al turismo de bajo impacto: KAYAK recomienda 13 destinos por descubrir

Con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, es probable que la mayoría de los viajeros españoles estén finalizando los últimos detalles de sus escapadas a los mismos destinos abarrotados que atraen a millones de turistas año tras año. Aunque no hay nada de malo en seguir apostando por los clásicos como Londres, París, Roma, Tenerife y Amsterdam, que siguen siendo los favoritos entre los españoles, quizás sea hora de hacer un upgrade Según KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, el turismo de bajo impacto o el cambio hacia destinos inexplorados desafiará los principales destinos turísticos actuales para 2030, tal y como se reveló a principios de este año en el Informe de tendencias WTF (What the Future) de KAYAK.

Esta tendencia emergente, que prioriza las auténticas conexiones culturales y las experiencias éticas, muestra un cambio en las preferencias de los viajeros. Según los resultados de una encuesta reciente de KAYAK entre viajeros de 8 países, el 35% de los encuestados está dispuesto a viajar de forma más consciente. Además, más de un tercio (36%) de los encuestados prefiere experiencias de viaje más éticas que reduzcan su impacto medioambiental, con las preocupaciones sobre el turismo excesivo y la huella de carbono, convirtiéndose en factores clave que influyen las decisiones de viaje.

Turismo de bajo impacto: 13 destinos para añadir al wishlist

Para poner en marcha esta nueva era de descubrimiento, KAYAK ha creado una guía de 13 destinos fuera de los caminos trillados, incluyendo dos en España. Desde impresionantes maravillas naturales hasta sitios con una conexión especial a la historia, estos destinos ofrecen oportunidades únicas de ecoturismo y perspectivas culturales fuera de lo común.

Para un toque latino

Guatemala destaca por su cadena de tres volcanes a lo largo del Cinturón de Fuego del Pacífico. Los viajeros pueden escalar el volcán Acatenango, viviendo desde cerca la erupción del Volcán de Fuego o el cráter lleno de agua y los bosques vírgenes del Volcán de Agua. Se recomiendan expediciones de dos días para disfrutar plenamente de las espectaculares vistas y sonidos de la lava, aunque los viajeros también pueden optar por explorar la ciudad colonial de Antigua.

Por su parte, el Salar de Uyuni en Bolivia es un paisaje único donde una fina capa de agua crea impresionantes reflejos del cielo. Actualmente, se están llevando a cabo diferentes programas para desarrollar aún más la infraestructura turística en la región con el objetivo de crear opciones de alojamiento y programas más responsables con el medio ambiente.

Más cerca de casa, encanto histórico europeo

En Europa, destinos turísticos como Georgia, Bosnia y Herzegovina, Albarracín o Asturias todavía están relativamente fuera de las rutas convencionales. Georgia cuenta con la tradición vinícola más antigua del mundo (¡8.000 años!), junto con sus impresionantes paisajes de las montañas del Cáucaso. Mostar en Bosnia y Herzegovina ofrece una visión de la historia medieval con su icónico puente Stari Most, que ha evitado con éxito ser tocado por el turismo en masa. En España, Albarracín es un pueblo medieval perfectamente conservado y encaramado en un acantilado, mientras que Asturias ofrece escapadas naturales, calas escondidas y gastronomía ecológica.

Las grandes apuestas de África: destinos pioneros de ecoturismo

Cabo Verde está apostado por la energía renovable para alimentar y desarrollar su infraestructura turística, con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono y preservar sus playas vírgenes y paisajes volcánicos. Zambia se está centrando en el turismo de bajo impacto y en sus parques nacionales que han permanecido casi intactos debido a sus programas de protección de tierras, enfatizando los safaris a pie, los campamentos administrados por la comunidad y los esfuerzos contra la caza furtiva, que garantizan encuentros con la vida silvestre más íntimos. Otro secreto bien conservado en el continente africano es Ouarzazate en Marruecos, que sigue apostando por el turismo comunitario, con iniciativas como eco-lodges administrados por comunidades bereberes locales y la promoción de actividades artesanales tradicionales, ofreciendo una experiencia menos concurrida y culturalmente más inmersiva que Marrakech.

Alternativas conscientes para el turismo asiático

En Oriente Medio, Omán es una joya escondida con cañones de oasis, dunas, zocos exóticos, playas de ensueño, escapadas de montaña auténticas y castillos en el desierto, una alternativa a otros destinos populares como Dubai o Abu Dhabi. Las actividades clave incluyen el Fuerte de Nizwa, un castillo del siglo XVII, las Islas Daymaniyat y la colección de wadis y sumideros que se extienden a lo largo de la costa del Golfo de Omán y son perfectos para practicar senderismo, nadar y vivir nuevas aventuras.

Escapadas escandinavas

Desde vistas increíbles a caminatas irreales de los glaciares, Groenlandia es una gran alternativa para experimentar la magia de la aurora boreal y sumergirse en su cultura inuit que sigue casi intacta, permitiendo a los viajeros a presenciar la belleza auténtica del Ártico y conectar con sus tradiciones indígenas. Las islas Feroe, con estrictas regulaciones ambientales que les han permitido florecer, proporcionan un paisaje prístino para practicar senderismo, observar aves y experimentar la tranquilidad del Atlántico Norte. Las islas Lofoten en Noruega también son un entorno protegido que ofrece emocionantes aventuras en la naturaleza, desde kayak a través de impresionantes fiordos hasta caminatas en medio de espectaculares picos montañosos.

Una nueva ola de turismo impulsada por la IA

Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: "El Turismo de Bajo Impacto no es solo una tendencia; es un cambio en la forma de vivir en el mundo. KAYAK busca empoderar a los viajeros para que descubran destinos inexplorados en los que puedan conectar con las culturas locales a un nivel más profundo y tomar decisiones conscientes que los beneficien tanto a ellos mismos como al planeta. Manteniéndose al frente de las tendencias emergentes, KAYAK está comprometido con ayudar a los viajeros a viajar de forma más inteligente y consciente, permitiéndoles explorar el mundo de una forma totalmente nueva".

Para estos nuevos viajeros conscientes, la tecnología se volverá crucial en la toma de decisiones éticas. Para facilitar la planificación de estos viajes, la herramienta El Mejor Momento para Viajar de KAYAK, impulsada por la IA, analiza precio, temperatura media y popularidad, ayudando a los viajeros a encontrar el momento óptimo para visitar un destino. La herramienta sugiere los viajes fuera de temporada, contribuyendo a una experiencia de viaje más ética y agradable, convirtiéndose no solo en el truco de referencia para los viajeros conscientes, sino también en la mejor fuente de inspiración para encontrar aquellos destinos más allá de las masas.