POOL TIGER EUROPE ofrece un sistema de desinfección ecológica que mejora la calidad del agua

La creciente preocupación por la sostenibilidad y la exposición prolongada a compuestos químicos ha transformado la manera en que se aborda el tratamiento del agua en entornos recreativos. Las piscinas, tradicionalmente asociadas a un uso intensivo de productos desinfectantes, se enfrentan hoy al reto de combinar eficacia sanitaria con respeto por la salud y el medioambiente.

En este escenario, la desinfección ecológica para piscinas emerge como una alternativa técnica con valor añadido: mantiene el agua libre de microorganismos patógenos sin recurrir a formulaciones agresivas. POOL TIGER EUROPE responde a esta necesidad con un sistema innovador, que actúa sobre el agua utilizando principios físicos, sin necesidad de químicos, electricidad ni mantenimiento.

Un sistema autónomo basado en principios físicos POOL TIGER emplea una tecnología HC (cavitación hidrodinámica) que transforma momentáneamente el agua en vapor y la devuelve a estado líquido en una fracción de segundo, generando efectos físicos capaces de destruir contaminantes biológicos y residuos químicos. Este proceso tiene lugar en una boquilla patentada, instalada en la línea de retorno de la piscina, y no requiere intervención humana una vez montado. A diferencia de otros sistemas, no incorpora componentes eléctricos ni filtros adicionales.

La instalación es rápida —menos de 20 minutos— y se adapta a cualquier tipo de piscina, spa o estanque, tanto en uso residencial como comercial. Además, es compatible con otras tecnologías de desinfección, lo que permite integrarlo fácilmente en sistemas ya existentes sin alterar su funcionamiento.

Su acción continua elimina residuos orgánicos, cloro combinado, algas y bacterias, al tiempo que facilita la captación de partículas suspendidas por el sistema de filtración convencional.

Reducción química sin comprometer la calidad del agua La tecnología de POOL TIGER permite reducir en más de un 90% el uso de sustancias químicas como cloro, reguladores de pH, clarificantes o desincrustantes. Este descenso en la carga química beneficia directamente a los usuarios, minimizando las irritaciones dérmicas y oculares asociadas al uso intensivo de productos desinfectantes. Al mismo tiempo, prolonga la vida útil del equipamiento, protegiéndolo frente a la corrosión y la acumulación de incrustaciones.

El dispositivo también contribuye al equilibrio del agua al eliminar el exceso de ácido isocianúrico y limpiar el interior del circuito hidráulico. Todo ello sin añadir nuevos elementos al sistema ni generar residuos secundarios. Gracias a su diseño robusto y su funcionamiento autónomo, representa una solución eficaz y sostenible para quienes buscan un entorno de baño más saludable y respetuoso con el entorno.

POOL TIGER EUROPE redefine así el concepto de desinfección ecológica para piscinas, demostrando que es posible mantener la seguridad sanitaria sin depender de tratamientos agresivos. Su enfoque natural y tecnológico marca un cambio en el paradigma del mantenimiento acuático, donde la eficiencia ya no está reñida con el cuidado del agua ni con el bienestar de quienes la disfrutan.