‘Entre penas y páginas’; la obra que transforma el dolor en arte literario

En un mundo marcado por la prisa y la desconexión emocional, Gabriel Martín Arévalo irrumpe con una obra que invita a la reflexión profunda. Su libro, titulado ‘Entre penas y páginas’, ha sido nominado a los prestigiosos premios Círculo Rojo 2024 en la categoría de Vida, posicionándose como un testimonio literario de esperanza y resiliencia.

Un autor que transforma experiencias en palabras

Gabriel Martín Arévalo, nacido y afincado en Gran Canaria, combina su formación en Filología Hispánica con una pasión innata por las letras. ‘Entre penas y páginas’, su más reciente publicación, creada con 17 años, surge como un espejo de su propia experiencia con la pérdida y el proceso de redescubrirse.

“Escribir este libro fue como un acto de reconciliación conmigo mismo. Cada página refleja no solo las sombras del dolor, sino también los destellos de luz que siempre terminan por aparecer”, confiesa Martín Arévalo.

Un viaje literario entre el dolor y la esperanza

‘Entre penas y páginas’ es un libro que trasciende los géneros tradicionales. Con elementos de autobiografía, filosofía y poesía en prosa, el autor construye un relato que dialoga con las emociones humanas en su estado más puro. La obra explora temas universales como la pérdida, el amor, y la capacidad de reconstruirnos tras las adversidades.

Con una prosa elegante y cargada de simbolismo, Martín Arévalo logra transmitir la universalidad de las emociones sin caer en sentimentalismos. El autor reflexiona sobre el papel del tiempo en la sanación, las pequeñas victorias cotidianas y la importancia de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros.

Un libro para quienes buscan sentido

La obra está dirigida a un público amplio, pero especialmente a quienes atraviesan momentos de duelo, cambios vitales o búsquedas interiores. “Es un libro que habla a cualquiera que haya sentido alguna vez que el suelo se desmorona bajo sus pies. Pero también a quienes creen, como yo, que siempre hay un camino para levantarse”, afirma su autor.

Contexto editorial y reconocimiento

Publicado bajo el sello de Editorial Círculo Rojo, la obra destaca por su cuidada presentación y la delicadeza con la que trata sus temáticas. La nominación a los premios Círculo Rojo 2024 refuerza su impacto y proyección cultural, consolidándose como una lectura imprescindible en el panorama literario actual.

Reflexión y proyección cultural

‘Entre penas y páginas’ no es solo un libro, es una experiencia literaria que invita al lector a detenerse, sentir y reflexionar. La nominación a los premios Círculo Rojo subraya su relevancia, no solo como obra de arte, sino como un faro de empatía en tiempos convulsos.

Con una narrativa que une el dolor y la esperanza, Gabriel Martín Arévalo se consagra como una de las voces más prometedoras del panorama literario contemporáneo. Entre penas y páginas no solo merece un lugar en nuestras estanterías, sino también en nuestros corazones.

SINOPSIS

En ‘Entre penas y páginas’: epístolas de resiliencia se cuenta la conmovedora historia de Gabriel, un adolescente que ha vivido años de acoso escolar, luchas internas y una serie de complicaciones que pondrían a prueba a cualquiera. Desde pequeño, ha sido el blanco de burlas y maltrato por parte de sus compañeros de clase, una experiencia que ha dejado profundas cicatrices en su alma.

Las sombras de su mente se hacen cada vez más pesadas, manifestándose en trastornos mentales que amenazan con consumirlo. A medida que los días oscuros se suceden, Gabriel se encuentra atrapado en un ciclo de desesperación y soledad. Sin embargo, en medio de su tormento, descubre pequeñas luces de esperanza que le ofrecen la fuerza para seguir adelante.

Con el apoyo de sus seres queridos y la guía de una terapeuta comprensiva, Gabriel comienza un viaje doloroso pero necesario hacia la recuperación. Aprende a enfrentar sus miedos, a desafiar las voces negativas que resuenan en su cabeza y a encontrar su propia voz en un mundo que, a menudo, parece sordo a su sufrimiento.

Esta obra es una narración profundamente emotiva y realista que explora los efectos devastadores del bullying y los trastornos mentales en la vida de un joven. Pero, sobre todo, es una historia de resiliencia, superación y la búsqueda incansable de la luz en medio de la oscuridad. A través de las páginas de este libro, los lectores serán testigos del coraje y la determinación de su protagonista para reconstruir su vida y encontrar su propio camino hacia la paz y la felicidad.

AUTOR

Soy Víctor Gabriel Martín Arévalo. Nací en Gran Canaria, un pintoresco lugar conocido por sus hermosos paisajes y su rica historia cultural, donde los valores familiares y las tradiciones locales dejaron una huella indeleble en mi carácter y perspectiva de vida.

Mi pasión por la literatura surgió en mi adolescencia, gracias a los trabajos que un profesor en particular me mandaba a hacer en la asignatura que impartía, Lengua Castellana y Literatura. Fue entonces cuando descubrí el poder de las palabras y la capacidad de las historias para transformar el mundo.

Por otro lado, lo que me mueve a escribir es una combinación de varios factores: el deseo de comunicar mis pensamientos y emociones, la necesidad de explorar temas complejos y profundos y el anhelo de conectar con otros a través de mis narrativas. Para mí, escribir es una forma de liberar mi creatividad y dar voz a las historias que llevan tiempo germinando en mi mente.

Asimismo, mis lecturas abarcan una amplia gama de géneros y autores. Disfruto tanto de la literatura clásica, como de las obras contemporáneas; pasando por la poesía, la ciencia ficción y la no ficción. Entre mis autoras favoritas se encuentran J.K Rowling y Elisabetta Dami, cuyas obras me han visto crecer.

Hasta ahora, no he tenido el privilegio de publicar ninguna obra, pero todo cambió a finales del 2023; momento en el que comienzo a escribir Entre penas y páginas: epístolas de resiliencia. Esta novela epistolar y autobiográfica surge de una profunda reflexión sobre los trastornos mentales que acarreaban mi mente desde mi más tierna niñez. A través de sus páginas, busco visibilizar la presencia de estos en personas adolescentes, además de que los lectores encuentren en ella una fuente de inspiración, consuelo y reflexión, pues mi objetivo principal con esta obra es lograr que mi historia resuene en los corazones de quienes la lean.