¿Quién protege a los futbolistas? Himnus y Toni Roca explican el lado legal del deporte rey

El fútbol ha pasado de ser solo un deporte a convertirse en una de las industrias más poderosas del mundo. Con contratos que pueden superar los cientos de millones de euros, clubes con estructuras empresariales cada vez más complejas y normativas estrictas impuestas por los organismos reguladores, la figura de los abogados especializados en derecho deportivo es más importante que nunca. Un error en la redacción de un contrato, una cláusula mal planteada o la falta de previsión ante un posible conflicto pueden desencadenar litigios que afecten la estabilidad financiera de un jugador o de un club.

Hoy en día, las normativas del fútbol son cada vez más complejas y los litigios más frecuentes, por lo que jugadores, clubes y agentes necesitan asesoría legal constante para evitar sanciones y problemas contractuales. Para entender mejor la importancia de contar con un respaldo jurídico sólido, hablamos con Toni Roca, CEO de Himnus, un despacho especializado en derecho deportivo con una amplia trayectoria en el mundo del fútbol.

Entre el campo y los despachos: el fútbol que no se ve Mientras que los aficionados disfrutan del espectáculo en el césped, fuera de los estadios se libra otra batalla: la legal. Donde, detrás de cada fichaje, renovación o negociación, hay un entramado jurídico que, si no se maneja adecuadamente, puede traer consecuencias negativas para todas las partes involucradas. En los últimos años, hemos visto cómo problemas contractuales han bloqueado inscripciones de jugadores, frustrado traspasos y generado conflictos sobre los derechos de imagen de los futbolistas.

Uno de los aspectos más delicados se encuentra en el mercado de fichajes, donde las negociaciones van mucho más allá del precio de un traspaso. Cláusulas de rendimiento, derechos de formación, pagos escalonados y acuerdos con terceros son algunos de los factores que pueden complicar una operación.

Casos como el de Kylian Mbappé, es un claro ejemplo de como un contrato puede condicionar la carrera de un futbolista. Durante años, el PSG intentó blindar su continuidad con cláusulas restrictivas, mientras tanto, el Real Madrid buscaba fórmulas legales para facilitar su fichaje sin incurrir en sanciones económicas. Casos como este reflejan la importancia de contar con abogados especializados que garanticen el cumplimiento de los derechos y obligaciones de cada parte dentro del marco normativo.

Toni Roca nos subraya la importancia de revisar cada detalle contractual antes de firmar: "Muchos jugadores firman contratos sin conocer al 100% sus implicaciones. Luego llegan las sorpresas: cláusulas abusivas o contrarias a la normativa, cesión de derechos de imagen de por vida o penalizaciones económicas desproporcionadas. No es solo cuestión de confiar en el club o en el agente, sino de conocer en detalle qué estás aceptando. Un contrato puede llegar a condicionar toda una carrera deportiva.”

Sin embargo, los contratos no solo afectan a los jugadores. Entrenadores, directivos y patrocinadores también se ven envueltos en disputas legales cuando los acuerdos no están bien definidos. Por ejemplo, los entrenadores de élite, suelen incluir cláusulas de indemnización en caso de despido. Un caso emblemático es el de José Mourinho, quien ha recibido millonarias compensaciones tras su salida de equipos como Chelsea, Manchester United y Tottenham. Esto demuestra cómo un contrato bien estructurado puede ser clave para proteger los intereses de los profesionales del fútbol y evitar conflictos futuros.

La importancia de la estabilidad contractual también afecta a los clubes más modestos. En el fútbol de segunda división y primera federación, donde los recursos económicos son más limitados, la mala gestión de contratos puede significar la desaparición de un equipo. En España, clubes históricos como el Deportivo de la Coruña o el Racing de Santander han sufrido crisis económicas agravadas por decisiones contractuales erróneas y sanciones derivadas de impagos a jugadores y entrenadores.

A esto se suma la creciente presión de los fondos de inversión que, en muchas ocasiones, adquieren derechos sobre jugadores con la intención de obtener beneficios económicos a futuro. Este modelo, conocido como Third Party Ownership (TPO), ha sido objeto de prohibición por parte de la FIFA debido a los conflictos que puede generar entre clubes, agentes y los propios futbolistas.

Cómo los despachos de abogados protegen el negocio del fútbol En este contexto, los despachos de abogados especializados en derecho deportivo, como Himnus, han adquirido un papel crucial en la gestión y protección de los intereses de jugadores, clubes, agentes y otras entidades involucradas en la industria del fútbol.

Entre los servicios que ofrece un despacho como Himnus abarcan una amplia gama de necesidades legales dentro del mundo del deporte. Entre sus funciones se encuentra la redacción de contratos, la representación en litigios deportivos y la asesoría en el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.

Toni Roca, CEO de Himnus, destaca la importancia de la prevención legal: "En el fútbol, como en cualquier otra industria, los problemas legales no siempre se pueden evitar, pero sí se pueden gestionar de manera que no comprometan la carrera de los jugadores ni la estabilidad de los clubes. La clave está en anticiparse a los conflictos antes de que se conviertan en un problema mayor".

Gestión de contratos y derechos de imagen

Uno de los servicios más demandados en el derecho deportivo es la gestión contractual. Un contrato bien estructurado puede garantizar estabilidad económica y profesional a un jugador o entrenador, mientras que una cláusula mal redactada puede poner en peligro su futuro.

Además, en la era de las redes sociales y los patrocinios, los derechos de imagen han cobrado una relevancia fundamental. Muchos futbolistas generan más ingresos a través de acuerdos publicitarios que con su salario como jugadores, por lo que es crucial contar con abogados expertos en fútbol, como los que cuenta en su despacho Himnus que se encarguen de proteger estos derechos y negociar acuerdos favorables para sus clientes.

Representación en litigios deportivos

Otro de los pilares fundamentales de este tipo de despachos es la representación de litigios. Las disputas legales en el fútbol pueden surgir por múltiples razones, desde conflictos contractuales hasta desacuerdos en traspasos o problemas relacionados con normativas federativas. En este sentido, los abogados deportivos juegan un papel determinante en la defensa de los intereses de sus clientes ante tribunales y organismo como la FIFA.

Toni Roca nos lo resume así: "Cada vez más, los clubes y jugadores necesitan abogados que no solo dominen las regulaciones, sino que también sepan cómo defender sus derechos en instancias internacionales. La profesionalización del fútbol ha convertido los litigios en un elemento frecuente y complejo, por lo que contar con un respaldo legal adecuado puede ser determinante para ganar o perder un caso."

Un ejemplo de la relevancia de este tipo de representación legal lo encontramos en el caso del Manchester City y las sanciones impuestas por la UEFA debido al incumplimiento del Fair Play Financiero. El club inglés logró revertir la sanción de dos años sin participar en competiciones europeas gracias a una estrategia legal efectiva ante el TAS, demostrando cómo una buena defensa jurídica puede cambiar el rumbo de una organización.

Cumplimiento de normativas y regulación del fútbol

Recientemente, la FIFA ha reforzado su regulación sobre los agentes de futbolistas, estableciendo límites en las comisiones que pueden recibir y obligándonos a registrarse bajo un sistema más estricto. Estas normativas han llegado a generar controversia dentro del sector, ya que algunos agentes han cuestionado la legalidad de estas restricciones.

Uno de los aspectos en los que la FIFA ha hecho especial hincapié ha sido en la protección de los jugadores menores de edad, estableciendo regulaciones estrictas para evitar la explotación de jóvenes futbolistas, limitando los traspasos internacionales de menores de 18 años salvo en circunstancias excepcionales. Equipos como el FC Barcelona y el Chelsea han sido sancionados en el pasado por incumplir estas normativas, lo que demuestra la importancia de contar con expertos legales que garanticen que los clubes actúen dentro del marco regulador.

Un cambio de paradigma en el fútbol moderno El fútbol ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, y su gestión ya no depende únicamente del talento deportivo, sino también de la capacidad de anticiparse a los desafíos legales. Desde contratos hasta litigios internacionales, el asesoramiento de un despacho especializado en derecho deportivo se ha convertido en una pieza clave en la carrera de los jugadores y en la estabilidad de los clubes.

La figura del abogado deportivo ha dejado de ser un recurso de emergencia para convertirse en un pilar fundamental en la toma de decisiones estratégicas dentro de la industria. Himnus, bajo la dirección de Toni Roca, representa el modelo del derecho deportivo que entiende el fútbol más allá del césped. Trabajando para proteger los intereses de quienes lo hacen posible. En un deporte donde los detalles contractuales pueden definir el éxito o el fracaso de una carrera deportiva.

En los últimos años, la globalización del fútbol y la llegada de inversores extranjeros han añadido una capa adicional de complejidad al ecosistema legal del deporte. La propiedad de clubes por parte de fondos de inversión y magnates internacionales ha generado conflictos relacionados con la regulación de capitales.

En este escenario, el derecho deportivo seguirá evolucionando, y con él, la importancia de contar con abogados capaces de adaptarse a los nuevos retos de una industria que ya no solo se juega en el campo, sino también en los tribunales y en los despachos.