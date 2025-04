Aumentan un 11% los avisos a la policía por saltos de alarma durante la Semana Santa

Según el análisis realizado por ADT, 6 de cada 10 saltos de alarma prioritarios en la Semana Santa de 2024 correspondieron a robos e intrusiones. Para evitarlo, los expertos ofrecen 5 consejos de seguridad para proteger el hogar durante las vacaciones El aroma a incienso, las procesiones, los reencuentros familiares, etc. Semana Santa es sinónimo de tradición, descanso y, para muchos, la primera escapada del año. Pero, mientras se sueña con desconectar, ciudades con encanto, playa o montaña, el aumento de los robos en hogares y negocios acecha en la sombra. Según los datos analizados por ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, los avisos a la policía o fuerzas del orden por saltos de alarma aumentaron un 11% durante la Semana Santa de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Una cifra aún más preocupante es que, el 60% de las señales de alarma durante la Semana Santa de 2024 corresponden a intentos de robo o intrusión, lo que subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad durante este periodo vacacional.

Además de aprovechar periodos de vacaciones en los que los ladrones hacen su "agosto", los datos analizados por la Central Receptora de Alarmas (CRA) de ADT revelan que los delincuentes tienen sus "horas favoritas": las mañanas concentran el mayor número de incidentes, representando un 40% de los saltos de alarma. El periodo de la tarde supone el 31% de los saltos de alarma, y la noche el 29%.

Para que las vacaciones de Semana Santa sean sinónimo de relax y no de disgustos, los expertos en seguridad de ADT, ofrecen 5 consejos de seguridad para proteger el hogar:

No bajar la guardia porque sean pocos días. Es fácil pensar que cuando se va de vacaciones por varias semanas hay que prestar atención a la seguridad del domicilio que queda vacío, pero también es fácil confiarse en épocas como Semana Santa en la que los viajes duran menos días. Todo lo contrario. Precisamente en estos días muchísimos domicilios se quedan vacíos a la vez y los delincuentes tienen vía libre, por lo que hay que prestar atención de la seguridad, incluso más que en otras épocas vacacionales. Reforzar la seguridad perimetral. El primer paso es asegurar que puertas, ventanas, vallados y verjas están bien cerradas. Sobre todo, cuando el domicilio tiene un fácil acceso desde la calle. Hoy en día existen también sistemas de videovigilancia avanzados, que alertan de posibles intrusiones en el perímetro de la casa e incluso diferencian entre personas, vehículos y mascotas. Contar con vigilancia profesional para que vean donde uno no puede ver. Los actuales sistemas de seguridad ofrecen distintos métodos y dispositivos de seguridad para proteger los hogares vacíos. Desde sistemas de videovigilancia, detectores de movimiento o protección perimetral en los puntos más vulnerables, hasta la conexión con una Central Receptora de Alarmas, con profesionales especializados que podrán atender de forma rápida cualquier emergencia, ya sea una intrusión o cualquier incidente que ocurra en casa mientras hay nadie, avisando a la policía o a los servicios de emergencia. El viejo truco de simular vida dentro del hogar funciona. Aunque la vivienda esté vacía, lo ideal es que no lo parezca desde fuera para disuadir a posibles delincuentes de ser uno de sus objetivos. No bajar las persianas del todo o dejar una luz encendida son las medidas más básicas. Contar con sistemas automatizados que permitan crear reglas para el encendido o apagado de luces y su gestión de forma remota desde el móvil, hará más fácil simular que hay alguien dentro. Revisar y proteger los suministros dentro de casa antes de salir. Antes de cerrar la puerta y disfrutar de la escapada de Semana Santa, es importante dedicar un momento a revisar las instalaciones de la casa. Desconecta los aparatos eléctricos no esenciales para prevenir sobrecalentamientos o cortocircuitos, e inspecciona cables y enchufes. No olvides cerrar las llaves de paso del gas y el agua para evitar fugas que puedan derivar en incendios o inundaciones. Y es que, un pequeño gesto puede ahorrar muchos disgustos. Un plus de seguridad será contar con una alarma con conexión a una Central Receptora de Alarmas, ya que no solo atienden a posibles robos e intrusiones, sino que también pueden gestionar avisos por cortes de luz o fugas de agua, minimizando sus consecuencias gracias a una intervención rápida. "Periodos como Semana Santa son especialmente vulnerables para los hogares, ya que los delincuentes aprovechan la oportunidad sabiendo que muchas familias están fuera. Tomar las medidas de seguridad preventiva adecuadas es fundamental, pero en ocasiones no es suficiente. Contar con sistemas profesionales de seguridad, como ADT Smart Security y sus funciones automatizadas, permite disfrutar con confianza de las vacaciones e invertir en lo que más nos importa, que es la tranquilidad de nuestros seres queridos", afirma José González Osma, director general de ADT.