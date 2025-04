Formación Universitaria patrocina los XII Premios Valores de la Razón que reconocen el trabajo solidario de ciudadanos y organizaciones

Más de un centenar de representantes del ámbito social, político y empresarial andaluz se dieron cita en el Museo Carmen Thysssen de Málaga para asistir a los Premios Valores de la Razón, patrocinados por la institución Formación Universitaria. Entre los asistentes, destaca la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; y el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Málaga, Cristóbal Ortega La ciudad de Málaga ha sido el escenario ayer martes, 8 de abril, de la XII edición de los Premios Valores La Razón, un evento que reconoce el trabajo solidario y desinteresado de personas, instituciones y organizaciones que contribuyen a una sociedad más justa y cohesionada. Un evento en el que la institución académica Formación Universitaria ha sido el patrocinador, reforzando así su compromiso con las causas sociales. Entre los mecenas de la XII edición de los Premios Valores La Razón destacó la participación de Formación Universitaria, institución académica de referencia en formación no presencial a nivel nacional, que reafirma con esta colaboración su firme compromiso por la responsabilidad social corporativa. Como patrocinadores del evento participaron numerosas instituciones y empresas:

Ayuntamiento de Málaga, la Diputación provincial, Formación Universitaria y Helvetia Seguros, además del Museo Carmen Thyssen Málaga, Alabardero Catering & Experiences, Only You Hotel Málaga y Cervezas Victoria.

La presencia de la institución académica en esta gala va más allá del respaldo institucional: refleja una filosofía corporativa centrada en la transformación social a través de la educación. La institución lleva años desarrollando un programa de becas solidarias que, en coordinación con ONG, fundaciones y asociaciones, permite a personas en situación de vulnerabilidad acceder a formación de calidad 100% becada, mejorando sus oportunidades laborales y su inclusión social.

"Ellos un orgullo para nosotros apoyar y visibilizar a organizaciones que tienen un impacto real y transformador en la sociedad. Nos sentimos especialmente identificados con estos valores", declaró Ignacio Campoy, CEO de Formación Universitaria, durante el evento.

Reconocimientos a quienes cambian el mundo desde el anonimato

Durante la gala se entregaron tres galardones principales. El primero fue para Voluntarios ante la dana, colectivo surgido desde la Universitat Politècnica de València que aglutinó a miles de personas en tareas de emergencia durante la DANA. Gestionaron desde repartos de material hasta alojamiento de equipos de salvamento.

El segundo reconocimiento fue para la Casa del Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como el Cottolengo de Málaga. Desde 1965 acoge a personas en situaciones extremas de exclusión social y sanitaria, sin apoyo de subvenciones públicas, operando gracias a la entrega de voluntarios y donaciones.

Cerró el listado de premiados Bancosol, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, que lleva casi tres décadas prestando apoyo alimentario a cerca de 30.000 personas en la provincia, con especial atención a menores y familias en situación de precariedad.

Un encuentro con valores compartidos

Formación Universitaria, con su participación en estos premios, reafirma su vocación de impacto positivo en la sociedad, utilizando la formación como herramienta de cambio y progreso. Una misión que, como quedó patente en esta edición de los Premios Valores, comparte con los galardonados y con todos los que trabajan silenciosamente por un futuro más justo.