Flor de Caña estará presente nuevamente en el Mutua Madrid Open 2025 para refrescar a los amantes del tenis

La prestigiosa marca de ron se une por tercer año consecutivo como Colaborador Oficial de este importante evento deportivo

Madrid, abril de 2025 - Flor de Caña, la marca de ron premium reconocida por su calidad excepcional y compromiso con la sostenibilidad, estará presente por tercer año consecutivo en el Mutua Madrid Open 2025 como Colaborador Oficial, ofreciendo experiencias únicas y exquisitos cócteles elaborados con su portafolio de rones añejos. Este año, Flor de Caña sorprenderá a los asistentes del VIP del Mutua Madrid Open con su Cóctel Jicarita, inspirado en la cultura nicaragüense y servido en un vaso sostenible hecho de jícaro, fruto de la tradicionalmente utilizado en América Latina desde tiempos prehispánicos. Elaborado con Ron Flor de Caña 12 Años, jugo de sandía, jugo de limón y jarabe de jalapeño, este cóctel ofrece un equilibrio perfecto entre dulzura y un toque picante. Se sirve con una rodaja de sandía y una pizca de tajín, invitando a los asistentes a disfrutar de una experiencia sensorial única.

Los asistentes a la zona VIP del evento podrán disfrutar de refrescantes cócteles de Flor de Caña, degustaciones de sus rones más premium, como el exquisito Flor de Caña 18 Años maridado con chocolates o aromatizado con granos de café, y su servicio icónico para eventos especiales llamado Straight from the Cask, con el que los invitados pueden vivir la experiencia de servirse ron directamente de una barrica.

El año pasado, Flor de Caña inauguró en pleno centro de Madrid su primera experiencia inmersiva en Europa, un espacio dedicado a los amantes del ron y la mixología. Flor de Caña Experiencia (C. Claudio Coello 19, 28001) ofrece catas exclusivas, experiencias sensoriales y una Boutique con productos y ediciones especiales de la marca.

Además, como parte de la celebración de su 135 aniversario, Flor de Caña presentará una edición especial de su ron en colaboración con el Mutua Madrid Open 2025. Esta botella de coleccionable Edición Especial de 12 Años estará disponible sólo en abril y mayo, estará disponible en la Boutique de Flor de Caña Experiencia en Madrid y a través de Shopify.

El Mutua Madrid Open 2025 se llevará a cabo del 21 de abril al 4 de mayo, siendo uno de los eventos deportivos más importantes del mundo que reúne a los mejores tenistas del circuito, incluyendo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Iga Swiatek y Aryna Sabalenka.

Aún tienes tiempo de participar para ir de invitado especial al Mutua Madrid Open 2025. Al comprar un Tour en la página web de Flor de Caña Experiencia con el código MUTUA podrás ganar 2 entradas para tener una experiencia inolvidable de tenis y celebrar con cócteles deliciosos de Flor de Caña (valido hasta el 16 de abril).

Flor de Caña es una marca de ron premium y el primer destilado en el mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a los pies de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. La marca ha sido reconocida como líder global en sostenibilidad con distinciones tales como “Productor Sostenible de Destilados” (Francia), “Premio Marca Ética” (Reino Unido) y “Mejor Destilería Sostenible de Ron” (EE.UU.).