De un deseo no cumplido al viaje de miles de mujeres; la historia detrás de Concédete Deseos

Viajar es mucho más que hacer turismo. Es descubrir, compartir, abrirse a nuevas experiencias y crear recuerdos que perduran. Sin embargo, para muchas mujeres, la idea de viajar solas puede generar dudas o inseguridades. Concédete Deseos nació para cambiar esta realidad, ofreciendo experiencias diseñadas exclusivamente para mujeres que buscan descubrir el mundo en compañía, con seguridad y sin preocupaciones.

La historia de esta agencia comenzó en 2018, inspirada por una mujer muy especial: la abuela de Carina Tur Doherty. Alegre, moderna para su época y con alma viajera, nunca pudo conocer el mundo debido a las circunstancias de su tiempo: una época marcada por la guerra, la posguerra, la falta de recursos y una sociedad en la que las mujeres no solían viajar solas. “Em moriré i no hauré vist el món per un forat” (“Me moriré y no habré visto el mundo por un agujero”), decía. Esa frase marcó profundamente a su nieta, y fue el origen de una agencia pensada para que otras mujeres pudieran cumplir sus sueños de viajar con seguridad, libertad y compañía.

Una forma diferente de viajar Más de 2.000 mujeres han viajado con Concédete Deseos en grupos reducidos de 8 a 12 viajeras, asegurando una experiencia cercana y personal. Las salidas son siempre desde Barcelona, viajando juntas desde el mismo aeropuerto.

Cada itinerario está diseñado con mimo y detalle. Se incluyen los vuelos en la mayoría de los viajes, facilitando la experiencia para que las viajeras solo tengan que disfrutar, conectar y despreocuparse. Los alojamientos suelen ser de categoría 4 estrellas y, siempre que es posible, se apuesta por la economía local, evitando mayoristas e intermediarios para ofrecer experiencias más auténticas.

Muchos de los viajes son viajes de autora, diseñados con una visión única que los diferencia del turismo convencional. En destinos exóticos, se prioriza la colaboración con proveedores locales, brindando una inmersión cultural más profunda y enriquecedora.

Todas las viajeras viajan acompañadas por una coordinadora seleccionada y formada bajo la filosofía de Concédete Deseos, garantizando una atención cercana, personalizada y un ambiente de confianza durante todo el viaje.

Más que una agencia, una comunidad de mujeres viajeras Concédete Deseos no es solo una agencia de viajes, es una comunidad. Su Club VIP #supernenasviajeras permite que, tras su primer viaje, las clientas accedan a un descuento vitalicio en futuros viajes. Además, este club organiza actividades de ocio y cultura exclusivas, sin ánimo de lucro, con el propósito de fortalecer la conexión entre las viajeras y el equipo. Carina Tur Doherty, directora y fundadora de la agencia, asiste a todas las actividades del Club VIP, normalmente acompañada de algún miembro del equipo.

La agencia también facilita encuentros informativos con un mínimo de tres sesiones al mes, que se realizan en Barcelona, otras ciudades de Cataluña o en la propia sede de Pineda de Mar. Carina es quien lidera estos encuentros, donde presenta la historia de la agencia, explica su evolución y resuelve dudas de mujeres interesadas en viajar con Concédete Deseos.

Descubrir el mundo sin límites Viajar con Concédete Deseos es una invitación a reír, compartir, crear lazos y vivir experiencias inolvidables. Se cuida cada detalle para que cada mujer se sienta segura, acompañada y libre de preocupaciones.