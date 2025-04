Cristo no se ha marchado, los hemos echado

Dios es clemente y misericordioso; ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y libre; el hombre puede elegir entre el bien o el mal. España y Europa fueron elegidas por Dios para predicar el Evangelio y llevar la civilización cristiana a todo el mundo, y por eso vemos muchas naciones cristianas. Pero llevamos ya mucho tiempo, en el cual, haciendo mal uso de la libertad que Dios nos dio, hemos olvidado sus principios y han apostatado y promulgado las leyes más aberrantes y anticristianas que han contemplado los siglos. Hemos dicho que Dios ha hecho al hombre libre, y como le hemos echado, respeta nuestra libertad y nos ha dejado a nuestro libre albedrío. En consecuencia, vemos que el caos, las guerras, considerar que Europa, incluida España, ya no volverán a ser como eran. Vemos cómo se propagan las guerras y los enfrentamientos, no hay paz y mucho temor en la sociedad. ¿No será ya la hora de recuperar nuestra identidad cristiana? Parece una misión imposible, pero no olvidemos que Dios es clemente y misericordioso; si volvemos a casa como el hijo pródigo, habrá una gran fiesta en el cielo y paz y alegría en la tierra.