ANILLO CELTIBERICO; La ruta perfecta para un e-biker

MAPA: es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/anillo-celtiberico-completo-ibp-405-10-11-12-08-16-19219099

Hay lugares que parecen pensados para la e-bike. Poca gente, paisajes espectaculares, caminos que se complementan con carreteras tranquilas y pueblos donde la gente es muy hospitalaria. Así es Soria y lo que ha dado en llamar en anillo celtibérico parece pensado para una escapada de tres días. Una mezcla de todo lo que se necesita para disfrutar de una provincia perfecta. Esta ruta discurre por infinidad de caminos y sobre todo veredas y senderos en los que se puede disfrutar de parajes tan espectaculares como Calatañazor, el Cañon del río Lobos, Covaleda y unos cuantos pueblos más.

La ruta tiene muchos tramos de subida, y una bicicleta eléctrica permitirá recorrerla con comodidad. No es mala idea llevar una batería extra para asegurar que no quedarse sin energía. Aunque el clima en Soria es generalmente fresco, especialmente en las montañas, es importante llevar ropa adecuada para cada época del año. En verano, el calor puede ser fuerte, mientras que en invierno es importante llevar ropa de abrigo. Por supuesto, no se puede olvidar el casco y los guantes.

La ruta no es extremadamente exigente, pero es fundamental mantenerse hidratado y llevar algo de comida energética (frutos secos, barras energéticas) para los tramos más largos. Por suerte numerosas fuentes y agua en el viaje. Además, a lo largo de la ruta, hay varias opciones de alojamiento en los pueblos por los que pasarás. Desde casas rurales hasta pequeños hoteles, la oferta es variada y adecuada para ciclistas. El hecho de ser una ruta circular nos facilita muchos las cosas.

Salir de la capital es una buena opción

La primera etapa salimos de Soria, por la Ribera del Duero y fotografiando la Ermita de San Saturio justo al pie del Duero. Los primeros kilómetros son exigentes por veredas que no nos dejarán durante muchísimos kilómetros con veredas técnicas en subida, bajada y veredas de muchísimo arenal que te dejarán clavados. Por suerte están muy bien señalizadas.

Pronto se llega a Pedrajas y Aldehuela del Río siguiendo el recorrido del GR 14. No hay más fuentes, pero después de las primeras cuestas el recorrido es bastante cómodo. Justo en esta pequeña aldea se puede comer algo para tomar fuerzas y seguir sintiendo las cercanías del río Duero. El paisaje es espectacular cuando explota la primavera. La ruta contunúa con facilidad para llegar a Sotillo del Rincón, justo donde comenzará una buena subida que nos dejará en el Alto del Royo para finalizar en el Alto de la Cerecera. Se sube por pista, pero luego se seguirá subiendo por veredas.

El motor eléctrico se agradece

Por desgracia, muchos de estos caminos están perdidos y en caso duda, siempre se puede optar por las carreteras comarcales o caminos de concentración. Para esta primera jornada, solo queda llegar a Vinuesa y tomar la vereda que nos dejará en Molinos del Duero donde con la sensación de haber tenido un gran día.

Después de descansar y disfrutar de los bollos de la Panaderia García a la entrada del pueblo, comienza la segunda etapa. En pocos kilometros se llega a Salduero donde comienzan los rampones en vereda para ponerlo más dificil.

Casi todo el trayecto hasta Covaleda se hará por veredas muy técnicas, pero el paisaje merece la pena. En Covaleda tiene un cierto aire aristocrático. Hay que tomar fuerzas para comenzar la dura ascensión a Cabeza Alta que ofrece la sensación de un puerto de alta montaña. Alli se llega a la estatua del Leñador y se tomaun merecido descanso. La bajada hasta la Fuente de la Canaleja es muy técnica, hay que hacerla con muchisimo cuidado. Pinares, pueblos y unos paisajes muy especiales. Desde Navaleno con muchas horas ya de bici, lo mejor es llegar a San Leonardo del Yagüe y tomar pronto el Cañon del río Lobos en su cabecera. Una maravilla difícil de superar.

Más de 20 kms de veredas sin parar, encajados en el Cañón del río Lobos y visitando lugares que dejan huella, como la ermita templaria de san Bartolomé y las cuevas que la rodean. Por suerte, la parada en Ucero, con castillo y todo está cercana.

Un castillo, descanso y llegada a la meta

Cuando se sale de Ucero, se nota que el paisaje y la vegetación cambian totalmente. En esta etapa cabe destacar Calatañazor, sus torreznos y su castillo. También hay que disfrutar de la bici paseando por girasoles y visitando la Fuentona y el nacimiento del río Avión. El sabinar y la Peñota con Muriel de la fuente también están muy bonitos para visitar. Como puntos duros, las subidas de Peña Alta y los corrales de la Estepa, que con calor son realmente horribilis. Comida en Abejar y baño incluido en Ocenilla con gente soriana que se portó como auténticos amigos dándonos un pequeño avituallamiento para los ultimos 15 kms.

En estos últimos 15 Kms, volvemos a pasar por Pedrajas y de aquí a Soria muuuuchas veredas que nos quedarán y algunos repechos que otros hasta la Maderera que hay ya en Soria. Hay que asegurarse de tener tiempo suficiente para hacer paradas en los puntos de interés y disfrutar de la gastronomía local. La ruta puede tomarse con calma, y el paisaje merece ser disfrutado.

Recorrer la Ruta Celtibera en Soria en e-bike es una experiencia única que combina el placer de montar en bicicleta, la exploración de antiguos pueblos y la admiración de los paisajes sorianos. Las tres etapas de la ruta ofrecen un recorrido variado y emocionante, desde los cañones de Ucero hasta los viñedos de la Ribera del Duero. Además, la gastronomía local es otro de los grandes atractivos, con platos tradicionales que harán disfrutar aún más.