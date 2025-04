Aumenta la demanda de sesiones de psicoterapia online; Benesseres Psicología resalta su impacto positivo en el bienestar emocional

La atención psicológica ha evolucionado hacia formatos más accesibles, adaptándose a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas. En este contexto, las sesiones de psicoterapia online han emergido como una solución efectiva que ofrece comodidad, continuidad y cercanía emocional desde cualquier lugar.

Benesseres Psicología, consulta ubicada en el Barrio de Salamanca en Madrid, ha observado un incremento sostenido en la demanda de terapia a distancia. Dirigida por la psicóloga general sanitaria María García Salinas, con más de 15 años de experiencia, la clínica apuesta por este modelo como una vía para romper barreras geográficas y emocionales, sin renunciar a la calidad en la atención. Esta modalidad permite mantener el proceso terapéutico activo incluso en situaciones como viajes, enfermedades, cambios de residencia o limitaciones horarias, facilitando el acceso a personas que de otro modo no acudirían a consulta.

Accesibilidad, privacidad y continuidad del proceso terapéutico Las sesiones de psicoterapia online ofrecen ventajas significativas para diversos perfiles de pacientes. Además de favorecer la accesibilidad al eliminar la necesidad de desplazamientos, promueven un entorno más seguro y familiar para quienes se sienten más cómodos abriendo sus emociones desde casa. Esta modalidad también facilita la continuidad del tratamiento, evitando interrupciones por causas externas y ayudando a mantener el vínculo terapéutico de forma constante.

En el caso de Benesseres Psicología, se utilizan plataformas seguras y se garantiza la confidencialidad de cada encuentro, manteniendo la rigurosidad clínica en todo momento. La experiencia ha demostrado que la conexión emocional y la eficacia de la intervención no se ven afectadas por la virtualidad, sino que en muchos casos se ven fortalecidas gracias al entorno elegido por el propio paciente. Además, se ha observado que este formato favorece la regularidad de las sesiones, contribuyendo al avance del proceso terapéutico.

Una apuesta por el bienestar sin barreras Con un enfoque integrador que combina Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Breve Estratégica y Terapia Centrada en la Compasión, Benesseres Psicología reafirma su compromiso con una atención de calidad, adaptada a las nuevas formas de vida. Las sesiones de psicoterapia online no solo amplían el acceso a la salud mental, sino que también reafirman la importancia de construir espacios seguros y empáticos más allá del consultorio tradicional. Esta apuesta responde a una necesidad creciente de servicios psicológicos cercanos, eficaces y disponibles sin límites geográficos.