Leonardos Club llega a Valencia: el mediterráneo como nuevo epicentro del pensamiento transformador

El exclusivo 'club boutique', que desde 2018 ha revolucionado el concepto de networking intelectual en Madrid con su 'Focus Experto Polímata', extiende ahora su metodología única al arco mediterráneo, consolidándose como un laboratorio vivo de ideas disruptivas con impacto real en la sociedad El Hotel The Westin Valencia ha sido testigo del nacimiento de una nueva forma de entender la innovación en el territorio mediterráneo. Leonardos Club, una iniciativa que trasciende el networking convencional para convertirse en un auténtico laboratorio de pensamiento transformador, ha celebrado su sesión inaugural en Valencia con el sugerente título 'España Emprende: El Poder Innovador del Mediterráneo Español'.

Un método científico-emocional con siete años de trayectoria

Fundado en Madrid en 2018, Leonardos Club ha consolidado durante más de siete años una metodología única denominada 'Focus Experto Polímata', que conecta saberes diversos para generar propuestas transformadoras o "semillas de oro". Este enfoque interdisciplinar ha permitido abordar complejas temáticas como la Física Cuántica, la Psicopatía Empresarial, la Geopolítica o los nuevos modelos de Liderazgo, generando soluciones innovadoras con aplicaciones prácticas.

"Leonardos no es solo un club. Es un método científico-emocional para observar la realidad desde nuevas perspectivas. Una forma de ver lo invisible, intuir lo posible y actuar con propósito transformador", destacó Elena Alfaro, impulsora de la iniciativa y Top 100 conferenciantes de España.

El Mediterráneo como territorio para la innovación con alma

La sesión inaugural en Valencia ha puesto el foco en reivindicar el arco mediterráneo como territorio fértil para una innovación diferencial, donde la creatividad, la identidad cultural y la sostenibilidad convergen como ventaja competitiva.

El evento contó con dos 'Leonardos Sensei' de excepción: Pepe Serna, presidente del Consejo Intertextil Español, quien compartió su visión sobre el poder transformador de la industria textil desde una perspectiva territorial; y Domingo Ochoa, fundador de Spania GTA Tecnomotive, que defendió la innovación disruptiva nacida en la intersección entre pasión, excelencia, propósito y raíz cultural.

Mario Morretta, fundador de Morretta Engineering Consulting y anfitrión oficial del encuentro, dio la bienvenida defendiendo una innovación inspirada en valores mediterráneos: conexión, equilibrio y respeto al entorno.

Una comunidad selecta orientada al impacto

Leonardos Club se distingue por su carácter selectivo y su orientación al impacto. Su Consejo Asesor, integrado por líderes como Nelson Molero (Bisocial), Luis Hidalgo (DCV&Partners), José Manuel Ramos (Hub7s) y Victoria González de Buitrago (Laminar Farma), trabaja para mejorar el mundo a través de la iluminación colectiva y del "efecto mariposa".

El encuentro reunió a participantes clave del ecosistema valenciano como Isabel Giménez (Fundación Estudios Bursátiles), Marcos Correal (EDEM), Beatriz Carbonell (Sue Abogados), Natalia Pina (Mediterránea Stone), Edward Best (Especialista en gobernanza europea) y María José Alonso (PMSV), entre otros profesionales, empresarios y académicos.

La búsqueda de soluciones transformadoras en un mundo complejo

Desde la organización se destacó la filosofía que define al club: "En un contexto donde la tecnología avanza más rápido que la capacidad para construir marcos éticos y sociales que la sostengan, Leonardos Club propone un espacio donde el conocimiento interdisciplinar se convierte en propuestas concretas para los desafíos más apremiantes de este tiempo".

Con la apertura de su sede en Torrent, Leonardos Club confirma su expansión a lo largo del arco mediterráneo y anuncia próximas sesiones. Este selecto club, inspirado en la figura de Leonardo da Vinci, continúa su misión de generar propuestas de cambio (out-sights) desarrolladas a través del conocimiento experto y colectivo (in-sights) que emerge de sus sesiones de Focus Experto Polímata.